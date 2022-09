Blizzard erklärt, warum neue Helden bei Overwatch 2 im Battle Pass verschlossen sind

Die Nachricht, dass neue Helden bei Overwatch 2 über einen Battle Pass zu bekommen sein werden, sorgte für große Diskussionen. Nun erklärt Blizzard die Entscheidung näher und stellte das System genauer vor.

Das ist die Situation mit dem Battle Pass: Nach ersten Leaks bestätigte Jon Spector, der „Commerical Leader“ von Overwatch, dass neue Helden in Overwatch 2 über einen Battle Pass zu bekommen sein würden.

In der ersten Season von Overwatch 2 wird das die neue Support-Heldin Kiriko sein, die gerade erst vorgestellt wurde.

Wichtig dabei: Es wird einen „Gratis“-Battle-Pass sowie eine Premium-Variante für etwa 10 Dollar geben. Allerdings bringen beide „Spuren“ die neuen Helden: Beim Premium-Pass gibt es die neuen Helden sofort, beim Gratis-Pass muss man erstmal Stufe 55 erreichen.

Diese Umstellung gegenüber dem Modell aus Overwatch 1 sorgte für rege Diskussionen unter den Fans des Spiels und auch für Kritik.

Nun veröffentlichte Blizzard einen Blog-Post, der genauer erklärt, wie das ganze funktionieren soll. Zudem äußerten sich einige Mitglieder des Teams hinter Overwatch 2 zu dem neuen System.

Warum das Battle-Pass-System laut Blizzard zu Overwatch 2 passt

Die Helden in Overwatch funktionieren gewissermaßen nach einem „Schere-Stein-Papier“-Prinzip, bei dem bestimmte Helden quasi der direkte Konter für andere sind. Ist man unterlegen, bietet es sich in Overwatch an, den Helden zu wechseln. Das brachte auch eine strategische Komponente mit sich.

Einer der Kritikpunkte an dem Battle-Pass-System liegt darin, dass manche Spieler schneller als andere auf neue Helden zugreifen können – entweder durch intensives Spielen, oder eben durch Geld. Das würde bei einem Schere-Stein-Papier-Prinzip einen Vorteil bringen, wenn man auf mehr Helden zugreifen kann, als die Gegner.

Das sagt Blizzard: In Overwatch 2 wird dieses System ein Stück weit aufgeweicht: „Auch wenn jeder der Overwatch-2-Helden eigene Stärken und Schwächen hat und einige Helden gegen andere effektiver sind, glauben wir, dass sich unser Spiel besser spielt und mehr Spaß macht, wenn es weniger harte Konter und eine breitere Auswahl an effektiven Helden gibt“, erklärt Blizzard in einem Blogpost: „Ein weiterer Vorteil ist, dass eure persönlichen Lieblingshelden häufiger spielbar sind. Diese Philosophie wird uns auch in Zukunft leiten“ (via playoverwatch.com).

Diesen Punkt betonte auch Aaron Keller in einem Gruppen-Interview gegenüber dem Portal PC Gamer. Zudem würden Spieler nach einer gewissen Eingewöhnung sowieso dazu tendieren, bestimmte Helden vermehrt zu spielen: „Wenn die Spieler ein höheres und höheres Skill-Level erreichen, wird die Gruppe der Helden, die sie spielen, immer kleiner, weil es sehr lange dauert, bis man in einem Helden gut wird, um auf diesem Niveau zu spielen.“ Für diese Spieler sei es ebenfalls kein Problem, wenn bestimmte Helden nicht umgehend zur Verfügung stehen.

Auf Level 55 bekommen neue und Gratis-Spieler Kiriko

Mit der Zeit würde man die neuen Helden dann sowieso über den Gratis-Pass freispielen, wenn man genug spielt. Auch Jon Spector erklärt in dem Interview, dass reguläre Spieler die Helden deutlich vor Ende einer Season bekommen könnten. Er erklärt aber auch: „Wir wollen, dass man das Spiel während der Saison regelmäßig spielt, um es zu erreichen“ (via PC Gamer).

Eine Season soll etwa 9 Wochen lang andauern. Die ersten beiden Seasons werden dabei jeweils einen neuen Helden bringen. Danach werden die Seasons immer abwechselnd einen neuen Helden oder eine neue Map bringen.

Zudem können Helden auch noch nach Ablauf ihres Battle Pass freigeschaltet werden – entweder durch spezielle „Helden-Challenges“, oder im Ingame-Shop.

Letztlich erklärte Overwatch General Manager Walter Kong zur Frage nach dem Grund des Battle Pass: „Helden sind der fesselndste Inhalt, den wir im Spiel haben. Und als wir dieses Modell entworfen haben, schien es sehr gut zu passen, diese Helden in unser neues Engagement-System zu integrieren“ (via PC Gamer).

Wie funktioniert der Battle Pass von Overwatch 2 genau?

Das steckt im Battle Pass: In dem Blogeintrag geht Blizzard noch näher auf den Battle Pass und die Seasons ein. Zu den wichtigsten Punkten gehören folgende Informationen:

Es gibt einen Gratis- und einen Premium-Pass

Die neuen Helden werden auf Stufe 55 des Gratis-Passes freigeschaltet

Der Premium-Pass gibt sofort Zugriff auf neue Helden

In den „Ranked Competitive“-Modi werden neue Helden erst einige Wochen nach Season-Start wählbar sein – so können Gratis-Spieler aufholen. Kiriko etwa soll nach zwei Wochen kommen.

Spieler von Overwatch 1 bekommen die neue Heldin Kiriko umgehend, wenn sie sich in Season 1 oder 2 einloggen.

Außerdem wird es in Season 1 direkten Zugriff auf die neuen Helden Sojourn und Junker Queen geben – ohne Battle Pass.

Neue Maps stecken nicht im Battle Pass – die kriegen alle Spieler sofort zum Release.

Loot-Boxen gibt es nicht mehr.

Alle Infos zur Season 1 im Überblick

Zudem gab Blizzard schon einen Einblick, was in den Battle-Pass-Varianten stecken wird.

Der Gratis-Pass in Season 1 bringt:

Heldin Kiriko (sofortige Freischaltung für zurückkehrende Overwatch-Spieler; Stufe 55 im Gratis-Pass)

2 epische Skins

1 Waffenanhänger

2 Souvenirs

1 Highlight-Intro

14 zusätzliche Gegenstände (Emotes, Siegesposen, Namenskarten, Sprays, Spielersymbole, usw.)

Prestige-Titel (8 verdienbare Titel, die nur nach Abschluss des gesamten Passes verfügbar sind)

Der Premium-Battle-Pass bringt zusätzlich:

Sofortiger Zugang zu Kiriko

20 % XP Battle Pass Boost

1 Mythischer Skin

In Season 1 bekommt Genji den Mythic-Skin

5 Legendäre Skins und 1 Epischer Skin

3 Play of the Game Intros

4 Waffenanhänger

3 Emotes

3 Souvenirs

6 Posen

6 Namenskarten

30+ zusätzliche kosmetische Belohnungen

Was haltet ihr von dem neuen System in Overwatch 2? Könnt ihr mit dem Battle Pass was anfangen, oder findet ihr das nicht passend für Overwatch? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Neben Kiriko landet unter anderem die neue Heldin „Junker Queen“ ins Spiel. Und die machte sich schon in der Beta zu Overwatch 2 beliebt.