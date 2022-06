Overwatch 2 wird Free2Play und streicht Lootboxen – So will der Shooter euer Geld verdienen

Was haltet ihr von Lootboxen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Aufgrund der Ähnlichkeit von Lootbox-Systemen zu Glücksspiel kann es aber auch seitens der Entwicklerstudios zu großen Problemen kommen. So wurde beispielsweise das erfolgreiche MMORPG Lost Ark in Belgien und den Niederlanden wegen ebendieser Ähnlichkeit verboten.

Es gab damals sogar große Kontroversen, was das Thema Lootboxen in Overwatch betrifft .

Eine der größten Neuerungen betrifft die Monetarisierung-Strategien innerhalb des Spiels. So wird es keine Lootboxen mehr geben. Zudem wird es Free2Play sein. Wie möchte sich Overwatch 2 also finanzieren?

Overwatch 2 soll am 4. Oktober 2022 als Free2Play-Spiel von Blizzard herausgebracht werden. Im Gegensatz zum ersten Teil des Helden-Shooters hat das Entwicklerstudio jetzt in einem Reveal-Event einige grundlegende Veränderungen bekannt gegeben.

