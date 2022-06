Overwatch 2 Beta: So meldet ihr euch an, das steckt drin

In wenigen Tagen startet die Beta von Overwatch 2 in die nächste Runde. Wir verraten, wie ihr euch anmeldet – und sogar, wie ihr garantiert mitspielen könnt.

Etwas spontan hat Blizzard in den vergangenen Tagen eine ganze Menge zu Overwatch 2 verraten. Nicht nur der Release-Termin im frühen Oktober wurde mitgeteilt, sondern auch der Start einer neuen Beta-Phase und damit auch die Option, viele neue Inhalte vor dem Launch testen zu können. Wir verraten euch, wie man in die Beta kommt und was für Inhalte es dort gibt.

Wann startet die Beta für Overwatch 2? Die nächste Beta von Overwatch 2 startet am 28. Juni 2022 um 20:00 Uhr. Eine genaue Dauer der Beta-Periode gibt es noch nicht.

Wie kann man sich zur Beta von Overwatch 2 anmelden? Das geht am simpelsten über die offizielle Website von Overwatch 2. Meldet euch auf der Seite mit eurem Battle.net-Account an, scrollt nach unten und wählt im Drop-Down-Menü, für welche Plattform ihr den Beta-Zugang von Overwatch 2 beantragen wollt. Klickt anschließend auf „Betazugang beantragen“ – Fertig! Die Seite sollte nun neu laden und der Button für die Anmeldung verschwunden sein. Stattdessen sollte die Nachricht: „Danke fürs Anmelden, [Accountname]!“ in grüner Schrift auf dem Bildschirm stehen.

Kommt man garantiert in die Beta, wenn man in der ersten war? Nein. Nur, weil ihr einen Zugang zur ersten Beta von Overwatch 2 hattet, ist ein Zugang zur zweiten Beta nicht garantiert. Ihr müsst euch wieder anmelden und auf einen erneuten Zugang hoffen.

Gibt es eine garantierte Möglichkeit für die Beta? Ja. Wer nicht auf das Glück hoffen will und sich schon sicher ist, dass er Overwatch 2 auch zum Launch spielen möchte, der kann sich im Shop das „Overwatch 2 Watchpoint-Paket“ kaufen. Das garantiert den sofortigen Zugang zur Beta, sobald sie am 28. Juni startet. Außerdem enthält das Paket:

Zwei legendäre Heldenskins „Weltraumräuber“ für Soldier: 76 und Cassidy.

Den Premium Battle Pass für die erste Saison, die im Oktober mit dem Frühzugang startet.

2.000 Einheiten der Ingame-Währung von Overwatch 2 für den kosmetischen Shop.

Ein Spieler-Icon, das es nur für den Vorverkauf von Overwatch 2 gibt.

Die Legendary-Edition für Overwatch (1) mit 5 epischen und 5 legendären Skins (die auch in Overwatch 2 verfügbar sind).

Muss man Overwatch 2 kaufen? Nein. Overwatch 2 wird, zumindest was den Multiplayer-Modus anbelangt, ein Free2Play-Spiel mit optionalen kosmetischen Käufen. Daher ist es nicht notwendig, das Spiel jetzt im Vorverkauf oder später zu kaufen. Wer es nicht eilig hat und nicht Teil der Beta sein möchte, muss demnach auch kein Geld ausgeben.

Was steckt in der Beta? In der Beta wird der Multiplayer-Modus und die neue Heldin „Junker Queen“ getestet. Da Overwatch sein Format von 6vs6 auf 5vs5 umstellt, wird es einige Neuerungen geben und für Verschiebungen der Rollen sorgen.

Die PvE-Kampagne ist in der Beta übrigens nicht verfügbar und wird auch nicht zum Launch von Overwatch 2 erscheinen. Der PvE-Modus soll nämlich erst im Jahr 2023 an den Start gehen.

Habt ihr euch schon für die Beta von Overwatch 2 angemeldet? Oder wartet ihr lieber auf den Release, bevor ihr euch näher mit dem Spiel beschäftigt?