Ganz Europa spielt das neue MMORPG Lost Ark, aber in 2 Nachbarländern Deutschlands ist es verboten

Das Gleiche ist übrigens schon Bless Unleashed 2021 passiert . Auch hier hat die Lootbox-Regel den Fans die Tour vermasselt. Ob sich an dem System etwas ändert, zumindest in Belgien und den Niederlanden, können wir zu diesem Zeitpunkt nicht sagen.

Eine konkrete Aussage, an welchem Inhalt der Release scheitert, gibt es nicht. Im Shop von Lost Ark gibt es etwa Juwelen-Kisten und Kartenpacks, in denen zufällige Gegenstände enthalten sind, die der Grund sein könnten.

Als Konsequenz mussten Entwickler und Publisher entweder ihr Modell ändern und auf Lootboxen weitgehend verzichten, oder eben den Release in diesen Ländern verhindern. So ist es nun bei Lost Ark geschehen.

Warum ist Lost Ark dort verboten? Belgien und die Niederlande haben strengere Gesetze, was Glücksspiel betrifft. Seit 2017 wird das Gesetz auch auf Lootboxen in Videospielen angewandt, wie damals im Fall von Overwatch und Battlefront II .

Wo ist Lost Ark verboten? In Belgien und den Niederlanden ist Lost Ark offiziell verboten. Das ist schon seit November 2021 bekannt. Das dürfte Gamer in diesen Ländern jetzt jedoch besonders hart treffen.

