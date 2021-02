Das MMORPG Bless Unleashed soll im Frühjahr 2021 auf dem PC erscheinen. Doch während wir es problemlos spielen können, wird es in den Niederlanden und Belgien nicht zugelassen.

Was passiert bei Bless Unleashed? Wie die Entwickler von Round8 Studios auf Steam mitgeteilt haben, darf ihr MMORPG in den Niederlanden und Belgien nicht erscheinen.

In dem Statement heißt es, dass es an den spezifischen Regularien im Zusammenhang mit Gaming in diesen Ländern liegt:

Bless Unleashed auf dem PC soll ein globales Spiel sein, das überall auf der Welt genossen werden kann. Für die unten angegebenen Länder gelten jedoch aufgrund ihrer spielbezogenen Vorschriften Serviceeinschränkungen. – Eingeschränkte Länder: Niederlande, Belgien

– Eingeschränkte Spielplattformen: Steam

– Datum des Inkrafttretens: Ab 16. Februar 2021 Wir bitten um euer Verständnis in dieser Angelegenheit.

Warum wird Bless Unleashed gesperrt? Eine konkrete Erklärung, welche Probleme es mit dem Regularien gibt, wurde nicht geteilt. Jedoch sind die Niederlande und Belgien bekannt dafür, dass sie strenge Regeln bezüglich Lootboxen und Pay2Win haben:

Bless Unleashed bietet bisher jedoch keine solchen Lootboxen an, zumindest nicht für Echtgeld. Es gibt lediglich Belohnungstruhen, die sich Ingame erspielen lassen.

Allerdings hat der Shop einige Inhalte, die in die Kategorie Pay2Win fallen könnten.

Was ist Pay2Win? Als Pay2Win werden Spiele bezeichnet, in denen man sich für Echtgeld starke Vorteile kaufen kann, mit denen man anderen Spielern deutlich überlegen ist.



Für manche beginnt dies bereits mit Boostern für zusätzliches Gold oder Erfahrung, mit denen Spieler schneller sein können als andere. Für andere herrscht erst dann Pay2Win vor, wenn Spieler mit Echtgeld einen Vorteil bekommen, den Spieler ohne den Einsatz von Geld und egal mit welchem Zeitaufwand nicht erhalten können.

Bless Unleashed bietet verschiedene Booster und indirekten Goldkauf

Was bietet der Shop von Bless Unleashed? Für Echtgeld könnt ihr euch die Währung Lumena kaufen. Darüber könnt ihr in einem passenden Shop einige Dinge kaufen, die je nach Definition als Pay2Win gelten könnten:

Es gibt optionale Tickets für wenige Stunden bis hin zu 90 Tagen, die euch zusätzliches Gold, mehr XP, mehr Ruf oder Boni beim Sammeln von Materialien bringen

Es lässt sich indirekt die Ingame-Währung „Gold“ kaufen

Es gibt Wiederbelebungsschriftrollen, mit denen man sich Gold und Zeit sparen kann

Neben diesen Inhalten bietet der Shop allerhand Skins und zusätzliche Charakter-, Inventar- und Bankplätze. Auffällig ist, dass die Preise recht hoch angesetzt werden. Während Reittiere für rund 10 Euro zu kaufen sind, zahlt ihr für 10 Inventarplätze schon 25 Euro.

Reicht das für eine Sperre? Viele diese Inhalte findet man auch in anderen MMORPGs, die nicht zwingend den Ruf haben, Pay2Win zu sein.

Zwar gibt es im reddit zu Bless Unleashed immer wieder Spieler, die sich darüber beschweren, dass Leute Echtgeld in Gold tauschen und sich dann die beste Ausrüstung von anderen Spielern kaufen können. Aber am Ende sind diese Spieler auch nicht stärker als die, die ihre Ausrüstung zum Verkauf angeboten haben.

Die genauen Umstände, warum Bless Unleashed in den Ländern nicht gespielt werden kann, sind also nicht ganz klar. Auf uns in Deutschland hat diese Sperre jedoch keine Auswirkungen.

Wir von MeinMMO haben das neue MMORPG bereits in der Beta angespielt. Unsere Erfahrungen haben wir hier zusammengefasst: So spielt sich das neue MMORPG Bless Unleashed auf dem PC.