WoW Dragonflight: Patch 10.0 erscheint schon morgen – Das müsst ihr wissen

Am 16. November wird auch das Pre-Event losgehen, bei dem ihr schnell starke Ausrüstung für neue Charaktere sammeln könnt, falls ihr die Klasse wechseln wollt. Außerdem werden ab da die Rufer der Dracthyr spielbar sein. Die neue Klasse setzt auf Kettenrüstung, kämpft auf bis zu 30 Metern Entfernung und kann zaubern sowie heilen. In der Beta hatte MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus großen Spaß mit dem Rufer:

Wie geht es weiter? Der Pre-Patch ist in 2 Phasen aufgeteilt. Die erste Phase startet morgen, die zweite am 16. November. Der Release von Dragonflight ist dann am Dienstag, den 29. November, um 0:00 Uhr.

Außerdem sollen alle 3 Shadowlands-Raids in ihrem „Fated“-Modus gleichzeitig aktiv sein, sodass ihr in den Wochen bis zum Release von Dragonflight noch einmal alles erleben könnt. Die „Fated“-Mechanik gehört zu den Besonderheiten von Season 4, die sogar der Kritiker Bellular lobt:

Set-Boni aus Shadowlands etwa werden quasi entfernt, sie haben in Kämpfen keinen Effekt mehr. Blizzard hat sich zu diesem drastischen Schritt entschieden, weil die neuen Talente so viel ändern, dass sie zusammen mit den Sets zu starkem Ungleichgewicht führen könnten.

Am 26. Oktober erscheint Patch 10.0 für World of Warcraft und läutet damit die neue Erweiterung Dragonflight ein. MeinMMO verrät, welche Änderungen euch erwarten.

