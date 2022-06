Die Collector’s Edition von WoW Dragonflight ist jetzt vorbestellbar. Wir zeigen euch alle Inhalte und den Preis der begehrten Sammler-Edition.

Was ist das für eine Edition? Die neue WoW-Erweiterung Dragonflight gibt es in den Editionen Base, Heroic, Epic und als Collector’s Edition, also einer Sammleredition. Letztere ist die teuerste aller Versionen und hat neben dem Key für das Spiel auch ein Mauspad, ein Kunstbuch und weitere Goodies für euch parat.

Überraschend wurde am 21. Juni bestätigt, dass Dragonflight noch im Jahr 2022 erscheint. Wir zeigen euch in der Übersicht alles, was ihr zur besonderen Edition wissen müsst.

Dragonflight Sammleredition – Preis und Inhalte

Was kostet die Collector’s Edition? Der Preis liegt bei 129,99 €. Dazu kommen noch Kosten für den Versand.

Wo kann man die Collector’s Edition kaufen? Ihr könnt sie jetzt im Store von Blizzard vorbestellen.

Wann kommt das Paket an? Im Store von Blizzard heißt es, dass der Artikel bis zum 31. Dezember 2022 verfügbar sein soll. Ein genaues Release-Datum der Erweiterung steht noch aus.

Aus dem Grund kann man keinen genauen Liefertermin voraussagen. Passend zum Start der Erweiterung sollte das Paket aber bei euch sein.

Was steckt alles drin?

World of Warcraft Dragonflight Epic Edition Spielschlüssel Mit dem Key schaltet ihr euch die Epic-Edition von Dragonflight frei

Die Kunst des Drachenflugs – Gebundenes Kunstbuch Das Buch zeigt die visuelle Entwicklung der Dracheninseln

Alexstrasza Mauspad Ein Mauspad mit der Lebensbinderin – In ihrer Drachen- und Hochelfengestalt

Drachenflug Fünf-Pin-Sammlerset Pins mit den primären Drachenschwärmen aus Azeroth in rot, grün, schwarz, blau und bronze

Epic Edition-Inhalte im Spiel Alle Inhalte der Epic-Edition

Ein Charakter-Boost auf der Stufe für Dragonflight Ein Boost bis auf Stufe 60

Schwingen des Erwachens Ein Rücken-Transmog in den 5 Farbvarianten rot, grün, schwarz, blau und bronze

Tangled Dreamweaver Mount Ein Flugmount

Murkastrasza Haustier & Drakks Haustier Kleine drakonische Begleiter

Diadem des Zauberhüters Eine Krone, die von Sindragosa selbst getragen wurde

Hearthstone-Effekt des Zeitwandlers Ein kosmetischer Effekt, durch den es aussieht, als würdet ihr durch den Sand der Zeit zurück zu eurem Heimat-Gasthaus reisen

30 Tage Spielzeit Verlängert eure Spielzeit um 30 Tage



Wie gefallen euch die Inhalte der Collector’s Edition von WoW Dragonflight? Ist euch das den Kaufpreis wert und ihr bestellt die Edition vor? Wenn ja, nutzt ihr sie für euch selbst oder wollt ihr sie später verkaufen?