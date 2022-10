Analyst kritisiert WoW seit Jahren, lobt jetzt das Ende von Shadowlands, sagt: „Das ist ein Win“

Der bekannte YouTuber Bellular gehört zu den größten Kritikern von World of Warcraft. Er schaut sich regelmäßig neuste Daten zum Spiel an und zieht in den letzten Jahren meist ein düsteres Fazit. Die neusten Zahlen lassen ihn jedoch sichtlich erfreut schmunzeln.

Wer ist der Analyst?

Bellular wertet immer wieder Daten von Websites wie WarcraftLogs, Raider.io oder neuerdings keyscore.me aus.

Daraus leitet er ab, wie es World of Warcraft aktuell geht. Ende 2021 etwa kam er drauf, dass nur noch weniger als 2 Millionen Spieler WoW zocken.

Zu Shadowlands war er besonders pessimistisch. Bellular sagt, WoW habe seinen Tiefpunkt erreicht. Wenige Wochen später hat er nun aber eine andere Meinung.

YouTuber Bellular rechnet mit WoW ab: „Sie töten Warcraft“

Das sagt Bellular jetzt: In seinem neusten Video analysiert Bellular erneut Zahlen aus Raids und Dungeons, die in Season 4 von Shadowlands spielbar waren (via YouTube). Das Besondere an Season 4 war, dass es sich um einen „Best Of“-Patch handelt.

Statt neuer Inhalte wurden alle Raids aus Shadowlands mit „schicksalshaften“ Affixen neu angepasst und Dungeons aus alten Erweiterungen kamen als Mythic+-Version zurück. Das ist das erste Mal, dass so etwas in dieser Form passierte.

Bellular zeigt, dass dieser Versuch ein Erfolg war. Die Season habe nicht unbedingt mehr Spieler zurückgebracht, die Verbleibenden aber dazu motiviert, mehr zu spielen und Dinge zu erreichen, die sie vorher nicht geschafft haben:

es hätten zwar weniger Spieler Raids besucht, dafür mehr die Raids auch tatsächlich abgeschlossen

93,04 % der Spieler, die den ersten Boss im normalen Modus gelegt hätten, hätten durchschnittlich auch den Endboss der Raids besiegt

zum Vergleich: die größte Abschlussrate zuvor hatte Antorus in Legion mit 85,36 %

im heroischen Modus betrage die Abschlussrate noch immer 60,5 %

Antorus hatte hier 44,05 %

Bellulars Daten zum normalen Modus Bellulars Daten zum heroischen Modus

Es wird sogar noch abgefahrener. Laut Bellulars Daten sei die Anzahl an Gilden, welche den Kerkermeister, den absoluten Endboss, auf mythisch gelegt haben, um 1.750 % gestiegen. Vor Season 4 hätten es nur 18 Gilden geschafft, in der Season schon 333.

Season 4 von Shadowlands habe damit etwas erreicht, was keine Erweiterung zuvor geschafft habe und das zeige, dass das „Best Of“-Experiment eine gute Idee gewesen sei. Das vollständige Video haben wir hier für euch eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

„Season 4 ist ein begrenzter Erfolg“

Bellular geht weiter auf die Dungeons in Season 4 ein. Hier zeigt er, dass Wochen nach Release der Season noch etwa gleich viele Dungeons erledigt wurden wie in den vorhergehenden Seasons. Das sei zwar kein sichtbares Wachstum, aber zumindest auch nicht der Verfall an Spielerzahlen, den man sonst beobachten könne.

Generell habe es Shadowlands mit Season 4 geschafft, die Spieler besser zu beschäftigen als alle Seasons zuvor. Das liege mit daran, dass die Content-Dürre schlicht fehlte. Spieler hätten immer etwas zu tun gehabt, weil sie etwa durch unbegrenzte Tapferkeitspunkte und den Schöpfungskatalysator immer auf etwas Neues und Besseres hinarbeiten konnten.

Der gleichen Meinung ist auch Asmongold, der größte Twitch-Streamer zu World of Warcraft. In seinem Video stimmt er fast allen Punkten von Bellular zu (via YouTube). Er wünscht sich sogar, dass Blizzard so etwas wie Season 4 öfter machen sollte.

Mit einer Kurzfilmreihe macht Blizzard Lust auf Dragonflight und teasert bereits jetzt einen großen Plot-Twist in der Story an:

Bellular schließt seine Analyse mit den Worten:

Season 4 ist ein begrenzter Erfolg und das ist alles, das es je hätte sein können. […] Die Idee, so etwas wie eine „die größten Hits remastered“-Season am Ende einer Erweiterung zu machen, ist einfach wundervoll. Es nimmt sich das, wo normalerweise immer eine Content-Dürre ist, und macht was draus. Es ist schön, ein Daten-Video zu machen, das nicht vollkommen düster wird.

Bellular ist sichtlich glücklich darüber und kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Er hofft darauf, dass auch die kommende Erweiterung Dragonflight erfolgreich wird. In unserem Special auf MeinMMO findet ihr alle Infos zur neuen Erweiterung:

WoW Dragonflight: Release, Beta, neue Klasse – Alles, was wir wissen