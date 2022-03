YouTuber Bellular rechnet mit WoW ab: „Sie töten Warcraft“

Der YouTuber und Streamer Bellular rechnet mit der WoW-Story ab. Er hält die Schreiber für inkompetent – und sieht in ihnen eine Gefahr für das Warcraft-Franchise.

Das neuste Cinematic von World of Warcraft spielt nach dem Kampf gegen den Kerkermeister. Damit endet zumindest das Kapitel rund um diesen Antagonisten, auch wenn noch ein paar weitere Story-Kapitel und Cinematics zu anderen Charakteren ausstehen.

Für viele Content-Creator ist das der geeignete Zeitpunkt, um mit den Schattenlanden und Blizzards Story-Telling der letzten Jahre abzurechnen. Auch Bellular rechnet ab – vor allem mit dem finalen Cinematic des Kerkermeisters.

Wer ist Bellular? Bellular begleitet World of Warcraft (und andere MMORPGs) bereits seit vielen Jahren. Immer wieder präsentiert er Analysen rund um die Story des Spiels, gibt aber auch oft Einblicke etwa in die Beliebtheit von Features und zieht daraus Rückschlüsse auf die Spielerzahlen. In einem seiner neusten Videos nimmt er sich das Story-Telling von Battle for Azeroth und den Schattenlanden vor.

„Zovaal ist ein parasitärer Bösewicht“

Bellular beginnt das Video gleich mit der Aussage, dass Zovaal – also der Kerkermeister – ein parasitärer Bösewicht ist. Das heißt, er funktioniert nur, weil er sich an bereits bestehender Story bedient und die Lore der vergangenen 20 Jahre nun in neuen Kontext gekleidet wurde, sodass alles Sinn ergibt, dass Zovaal der böse Mastermind hinter den meisten Vorfällen des Warcraft-Kosmos ist.

Viel der Lore hier ist eigentlich richtig cool und hätte wirklich gut funktionieren können, aber sie wurde im Spiel so schrecklich erzählt, dass die Realität des Story-Tellings jede Chance ermordet hat, dass diese Lore jemals funktionieren könnte.

Seiner Auffassung nach ist Blizzard gar nicht so schlecht im Erfinden von Story – aber die Art und Weise, wie sie im Spiel erzählt wird, sei einfach schlecht. Die Spieler finden keinen Zugang dazu und auf Bellular wirkt es, als hätten die Entwickler so ein riesiges Konstrukt im Kopf, das sie aber nicht in angemessenen Story-Inhalt im Spiel packen können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

37 Sätze des Kerkermeisters – Er hat keinen Charakter

Einer von Bellulars größten Kritikpunkt ist das fehlende „Build-Up“ des Kerkermeisters. Er wird zu wenig in die Story integriert und im Grunde gibt es einfach zu wenig Interaktion mit ihm, um ihn verstehen oder wirklich fürchten zu können.

Besonders bitter: Bellular hat alle Voice-Lines des Kerkermeisters nachgezählt und kommt zwischen Patch 9.0 und Patch 9.1 nur auf gerade einmal 37 Sätze. Damit hat der Kerkermeister viel weniger gesprochenen Text als etwa andere, deutlich unwichtigere Nebencharaktere, die Spieler in den Schattenlanden treffen.

Daher glaubt Bellular auch nicht, dass Shadowlands wirklich immer nur aus 3 Content-Einheiten bestehen sollte, selbst wenn Blizzard seit einer Weile sagt, dass das immer der Plan gewesen sei. Bellular sieht das anders:

Zwischen Patch 9.0 und Patch 9.1 hatte Zovaal knapp 37 Zeilen Dialog, die meisten davon waren sehr kurz. Niemals entspricht es der Wahrheit, dass das war, was sie von Anfang an geplant hatten. Denn wenn das hier wirklich ‚unglaubliches Drama in 3 Akten‘ ist, wie sie es geplant haben, dann sollten die keinen Job mehr haben. Denn niemand würde so schlechte Arbeit abliefern. Also bin ich hier mal milde und sage: Sie lügen, wenn sie behaupten, dass Shadowlands ganz nach Plan lief. Sie dürfen einfach nur nicht die Wahrheit sagen, denn das ist eben, wie Blizzard funktioniert.

Innerhalb der WoW-Community glauben viele Spieler, dass diese „3-Akt-Geschichte“ von Blizzard eine glatte Lüge ist. Das belegen viele damit, dass einige Handlungsstränge komplett im Sand verlaufen und aufgebaute Charaktere urplötzlich keine Rolle mehr spielen – wie etwa Ve’nari. Hier erhofften sich viele neue Story, nachdem Ve’nari in Patch 9.0 und 9.1 eine relativ große Rolle spielte, doch das blieb letztlich aus.

Die Entwickler töten Warcraft langsam aber sicher

Normalerweise bemüht sich Bellular um recht neutrale Analysen, doch in diesem Video fließt viel seiner eigenen Meinung ein – und auch jede Menge Emotion. Einer seiner deutlichsten Sätze dabei ist wohl:

Das muss wortwörtlich von Eseln mit einem IQ von 2 geschrieben worden sein, denn [die Story] besteht nicht einmal gegen die simpelsten Prüfungen. […] Ich habe noch nie in all den Jahren, in denen ich verschiedene Medien beobachte, so ein schrottiges Story-Telling gesehen.

Zum Ende hin wird Bellular allerdings noch einmal ernster und erklärt, wie diese Art des Story-Tellings dem Warcraft-Universum und seiner Fan-Base langfristig schadet. Denn wenn die Geschichte weiter so erzählt wird, glaubt Bellular, dass das die emotionale Bindung der Spieler zu Warcraft langfristig beschädigt und zerstört:

Alles, was ich weiß ist, dass das Endergebnis ist: Sie töten Warcraft. Sie töten nicht World of Warcraft – sie töten Warcraft. Wenn ich Mike Ybarra wäre, wenn ich irgendeine ranghohe Person bei Activision wäre, würde ich das gerade als existenzielle Bedrohung für den Wert sehen, den man den Aktionären bieten kann. Denn das hier zerschneidet gerade die emotionale Bindung, die Leute mit Warcraft haben. Und diese emotionalen Bindungen kann man monetarisieren. Diese emotionalen Bindungen brachten ihnen jeden Monat eine Abo-Gebühr ein und zusätzliche Mikro-Transaktionen im Shop. Der finanzielle Schaden, der hier entsteht, ist sehr real. […] Das kann nicht so weitergehen.

Teilt ihr die Meinung von Bellular? Seid ihr auch so enttäuscht von der WoW-Story der letzten Jahre? Oder seht ihr das gänzlich anders und findet den Verlauf der Story gut?