Das WoW-Cinematic war ein würdiges Ende für Arthas, auch wenn ihr meckert

Cortyn von MeinMMO ist von dem neusten WoW-Cinematic überzeugt. Es gibt viel Kritik – doch die scheint manchmal an den Haaren herbeigezogen.

Das neuste Cinematic in World of Warcraft ist draußen. Es spielt direkt nach dem vorläufigen Endboss Anduin Wrynn im Raid „Mausoleum der Ersten“. Wie eigentlich immer in der jüngeren Vergangenheit, sorgt das Cinematic für eine Spaltung der Community. Manche hatten Gänsehaut und feiern es, andere sind genervt und finden, dass hier unlogische Details vorherrschen und Charaktere verhunzt wurden.

Ich finde das Cinematic großartig, denn es geht respektvoll mit allen Charakteren um und ist durchaus logisch. Lasst mich euch darlegen, warum das so ist.

Spoilerwarnung: Wer nichts zum Cinematic wissen will, sollte folglich auch nicht weiterlesen. Ihr wurdet gewarnt.

Wo kommen Varians und Saurfangs Seelen her?

Der erste Kritikpunkt ist, dass es einige Spieler unlogisch finden, dass die Seelen von Varian Wrynn und Saurfang dabei helfen, Anduin aus dem Griff des Kerkermeisters zu befreien. Immerhin wurde Saurfang von Sylvanas getötet und müsste direkt im Schlund gelandet sein und Varian Wrynn wurde von Gul’dan mit Felmagie vernichtet, was seine Seele restlos zerstörte.

Die einfache Antwort ist: Das im Cinematic sind nicht die Seelen von Varian und Saurfang.

Es sind lediglich kleine Echos, ein Nachhall der einstigen Träger des Schwertes. Denn sowohl Varian als auch Saurfang waren beide Träger von Shalamayne, die während der Verwendung des Schwertes gestorben sind und beides sind sehr bedeutsame Charaktere für Anduin. Dass Anduin seinen Vater auf diese Art sieht, das kam schon in der Vergangenheit häufiger vor – etwa, als er das Schwert zum ersten Mal an der Verheerten Küste aufhebt.

Varian und Saurfang helfen – aber es sind nicht ihre Seelen.

„Da wäre so viel mehr mit Arthas gegangen“ – Wirklich?

Der zweite, große Kritikpunkt ist der Umgang mit Arthas als ehemaliger Lichkönig. Im Cinematic wird klar, dass von Arthas nur noch ein „letzter, verglühender Funken“ seiner Seele geblieben ist. Er wurde in den Schmieden des Kerkermeisters in Königsgram eingearbeitet und quasi nichts verbleibt, nachdem das Schwert wieder zu Shalamayne wurde und der letzte Funke von Arthas‘ Seele erlischt.

Einige sind hier der Ansicht, dass man ja „soviel mehr“ mit Arthas hätte machen können und dass man „seinen Charakter damit verhunzt hat“.

Hier muss ich kritisch fragen: Hätte man das wirklich? Wäre es wirklich klug gewesen, Arthas eine größere Rolle zukommen zu lassen?

Das glaube ich überhaupt nicht. Schon vor dem Launch von Shadowlands hieß es von den Entwicklern, man werde Arthas vermutlich nicht „persönlich“ begegnen und man will „respektvoll mit dem Charakter umgehen“.

Ich glaube, das ist voll aufgegangen, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt. Denn im Gegensatz zu ganz vielen anderen Charakteren, die sich mit Shadowlands drastisch gewandelt haben, ist Arthas weiterhin Arthas geblieben. Er ist ein essentieller Bestandteil des Anduin-Kampfes als „Gefallener König“, nimmt aber keine tragende Rolle in der Geschichte ein.

Wir können Arthas weiterhin exakt so in Erinnerung behalten, wie wir ihn in Warcraft III und Wrath of the Lich King geliebt und gehasst haben. Sein Charakter wurde quasi nicht angerührt, nichts seiner Taten wurde entschuldigt oder trivialisiert und er ist weiterhin der gute Prinz, der vom Weg abgekommen ist.

Arthas – nur noch ein letzter Funken seiner Seele bleibt.

Jaina und Uther halten sich zurück

Ein weiterer Kritikpunkt, den ich immer wieder lese, ist der Mangel an dem, was Uther und Jaina zum Rest von Arthas‘ Seele sagen. Immerhin waren die beiden lange Wegbegleiter von Arthas und spielten eine wichtige Rolle in seinem Leben – und umgekehrt.

Hier wird gerne vergessen, dass diese Charaktere beide schon ihren Abschluss mit Arthas hatten.

Jaina hatte das damals in Eiskrone, als sie herausfindet, dass bis zum Ende noch ein Stückchen des „alten“ Arthas in im geblieben war und er das Medaillon von ihr aufgehoben hatte – bis zum letzten Moment.

Dazu kommt, dass Jaina sich weiterentwickelt hat. Auch wenn die beide früher eine Liebesbeziehung hatten, sind viele Jahre vergangen. Jaina hatte zwischendurch sogar einen anderen Partner und generell ist viel in den letzten Jahren geschehen, das eben nur wenig oder gar nichts mit Arthas zu tun hatte. Jaina hatte ihren „Abschluss“ mit der Arthas-Story bereits.

Etwas Ähnliches gilt für Uther. Ein großer Teil der Kampagne aus Patch 9.1 drehte sich um Uthers vermeintliche Fehler, die er in seinem Leben mit Arthas getroffen hatte. Das alles mündete letztlich sogar darin, dass er Arthas in den Schlund warf und exakt damit das Schicksal von Arthas‘ Seele besiegelte, die letztlich in Königsgram verarbeitet wurde. Uther hat sich einen „Abschluss“ mit Arthas selbst ruiniert, als er sich für Rache entschied und Arthas in den Schlund verbannte.

Die einzige, die niemals ein richtiges Ende mit Arthas fand, war Sylvanas. Seit sie im Untod gefangen und zur Banshee geworden ist, wollte sie Rache. Die wurde ihr letztlich sogar verwehrt, denn sie ist beim Kampf gegen den Lichkönig gar nicht dabei und erreicht den Frostthron erst später – woraufhin sie sich von Eiskrone stürzt und mehr in den Sog des Kerkermeisters gerät.

Sylvanas war die einzige, die wirklich diesen Abschluss noch brauchte. Die Gewissheit, dass von Arthas, der ihre Entscheidungen so geprägt hat, nichts mehr übrig bleibt, dem man nachjagen oder das man bestrafen könnte.

Sylvanas ist prominent im neuen Video – aber das muss auch so sein.

Der letzte Kritikpunkt ist: „Da ist ja schon wieder Sylvanas.“

Da weiß ich gar nicht, wie ich darauf so richtig reagieren soll. Ich verstehe, dass einige schon länger von Sylvanas die Schnauze gestrichen voll haben. Ich kann das nachvollziehen. Aber trotzdem sollte doch klar sein, dass Shadowlands gerade den (vorläufigen) Abschluss der Sylvanas-Geschichte darstellt und sie danach zumindest nicht mehr der tragende Haupt-Charakter sein wird. Um so wichtiger finde ich es, das Ende dieser Geschichte nun auch zu erzählen. Ja, das bedeutet, wir haben in diesem Patch noch einiges mit Sylvanas vor uns.

Aber das ist allemal besser, als auch diesen Plot nun wieder abzuwürgen. Lasst Blizzard diesen Akt doch zuende erzählen, denn wenn sie das richtig machen, dann ist danach ganz viel Freiraum, um auch andere Charaktere ins Rampenlicht zu stellen – und ich bin mir sicher, dass das mit 10.0 der Fall sein wird.

Ich weiß, dass das Cinematic die Spielerschaft mal wieder gespalten hat – aber mir hat es gefallen. Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich der Auffassung, dass man hier eine ganze Reihe von Handlungssträngen zu einem vernünftigen Abschluss geführt hat, ohne auf dem Erbe der Charaktere herumzutanzen.

Aber wie seht ihr das?