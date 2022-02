Wir schauen uns einen der wichtigsten Charaktere in der World of Warcraft an: Die Dunkle Fürstin Lady Sylvanas Windläufer. Was ist ihre Geschichte?

Die World of Warcraft kennt viele Charaktere, die eine umfangreiche Hintergrundgeschichte besitzen. Diese Figuren haben oft große Auswirkungen auf den Verlauf der Handlung. Doch nicht alle Lore-Informationen lassen sich im Spiel finden oder sind dort ansprechend aufbereitet. Besonders bei namhaften Charakteren ist das ärgerlich.

Da wir uns gerade in den letzten Zügen der Erweiterung „Shadowlands“ befinden, die einen starken Fokus auf Sylvanas Windläufer (im Original „Windrunner“) legt, haben wir diesen Artikel auf den neusten Stand gebracht. Die Geschichte geht nun bis zum Start von WoW Patch 9.2: Ende der Ewigkeit.

Der Waldläufergeneral von Silbermond

Sylvanas Windläufer war Teil einer angesehenen Familie der Hochelfen. Neben ihren beiden bekannten Schwestern Alleria und Vereesa hat sie noch mindestens zwei weitere Brüder namens Lirath und Sylvos.

Nachdem Sylvanas sich den Waldläufern anschloss, einer „Elite-Truppe“ von Quel’thalas, stieg sie rasch in deren Rängen auf und wurde zum Waldläufergeneral von Silbermond und damit die militärische Anführerin eines Großteils der Truppen der Hochelfen.

Sylvanas als Waldläufergeneral von Silbermond.

Wirklich erwähnenswert ist hier nur ihre Verteidigung gegen die Orcs und ihre Drachen (während Warcraft II) – eine Schlacht, die letztlich von den Elfen gewonnen wurde.

„Ich habe meine eigenen Gründe für Rache“ – Die Invasion der Geißel

Für einige Jahre herrschte Frieden in Quel’thalas und abgesehen von kleineren Scharmützeln mit Waldtrollen oder Murlocs waren die Wälder sicher. Doch das sollte sich bald ändern. Während des dritten Krieges (Warcraft III) erreichte Arthas, damals noch ein Todesritter und Diener des Lichkönigs, die Elfenländer von Quel’thalas, zusammen mit seiner Geißel-Armee aus Untoten.

Nachdem erste Ortschaften der Geißel zum Opfer gefallen waren, griffen Sylvanas und ihre Waldläufer ein. Doch die unermüdlichen und zahllosen Feinde sorgten dafür, dass die Elfen sich immer weiter zurückziehen mussten. Obwohl Sylvanas sich hinter mehrere Mauern zurückzog und selbst Brücken zum Einsturz brachte, wurde Arthas nur kurzfristig ausgebremst.

Als Sylvanas ihre drohende Niederlage erkannte, versuchte sie die Hauptstadt Silbermond zu warnen – doch die Warnung kam nie an, jeder Späher wurde von Arthas aufgehalten.

In einem letzten, verzweifelten Kampf stellte sich Sylvanas Arthas entgegen und wurde von ihm niedergestreckt.



„Welches Glück soll dieser Fluch bringen?“ – Die Königin der Banshee

Sylvanas starb jedoch nicht, sondern wurde schwer verwundet gefangen genommen und später wieder zu Arthas geführt. Sie bat um einen „sauberen Tod“, doch Arthas erinnerte sie daran, wie lästig sie gewesen sei und wie oft sie versucht habe, seine Pläne zu vereiteln. Als „Lohn“ für diese Vergehen wäre Frieden sicher das Letzte, was er Sylvanas gewähren würde.

Arthas entweihte Sylvanas Körper und Geist mit Nekromantie und erschuf aus ihrem Körper die erste Banshee.

Banshee: Eine Banshee ist ein körperloser (aber sicht- und hörbarer) Geist. Neben ihrem schrecklichen, markerschütterndem Geheul haben Banshees die Fähigkeit, tote und lebende Körper zu übernehmen und fortan als ihren eigenen Körper zu verwenden.

Die Verwandlung machte aus Sylvanas ein Sklavin des Lichkönigs und sorgte dafür, dass sie Arthas als Dienerin zur Seite stand. Ihr Körper wurde in einen eisernen Sarg gesperrt und fortgeschafft, sodass sie ihn nicht mehr nutzen konnte.

An der Seite von Arthas tötete sie zahllose Hochelfen und half ihm letztlich dabei, den Sonnenbrunnen der Elfen zu erobern. Arthas nutzte die Magien des Brunnens, um den Nekromanten Kel’thuzad als Lich wiederzubeleben. Der Sonnenbrunnen wurde dabei entweiht, verlor seine magischen Kräfte und damit auch die Hochelfen ihren Quell der Magie.

Unter der Aufsicht der Schreckenslords blieb Sylvanas in Lordaeron zurück und schaffte es, ihren Körper wieder in Besitz zu nehmen.

Schreckenslord: Schreckenslords, oder auch Nathrezim, sind Agenten der Brennenden Legion und damit Dämonen. Sie gelten als besonders gerissen und setzen nur selten auf rohe Gewalt. List, Täuschung und politische Intrigen sind ihr Werkzeug, um Chaos zu stiften, lange bevor die brachialeren Truppen der Legion eintreffen. Die bekanntesten Schreckenslords sind Tychondrius, Varimathras, Balnazaar und Detheroc.

Erst später wurde bekannt, dass die Schreckenslords eigentlich aus den Schattenlanden stammen und Kinder von Graf Denathrius sind – dem Herrscher von Revendreth.

Nachdem die Invasion der Legion am Berg Hyjal gescheitert war, kehrte Arthas in das ehemalige Menschenkönigreich Lordaeron zurück und befahl Kel’thuzad und Sylvanas als Tribut für den Lichkönig Ner’zhul sämtliche Lebenden in Lordaeron zu vernichten. Lordaeron wurde dabei vollständig verwüstet.

„Mein Wille ist mein eigener“ – Der freie Wille

Während Sylvanas den Befehlen von Arthas folgte, stellten sie und einige ihrer Banshees fest, dass die Kontrolle durch den Lichkönig nachließ. Die Schreckenslords erklärten Sylvanas, dass dies an der nachlassenden Macht des Lichkönigs – und damit auch der von Arthas – liegen würde. Die Schreckenslords planten, Lordaeron unter ihre Kontrolle zu bringen und wollten Sylvanas‘ Hilfe. Diese war bereit, allerdings nur unter ihren Bedingungen.

Die Schreckenslords planten ein Attentat auf Arthas und Sylvanas dachte sich einen Plan B aus. Nachdem die Dämonen gescheitert waren, täuschten Sylvanas‘ Banshees Arthas Treue vor und begleiteten ihn an eine vermeintlich sichere Stelle im Wald. Hier lauerte Sylvanas schon und verwundete Arthas mit einem giftigen Betäubungspfeil. Arthas verlangte, dass die ehemalige Waldläuferin ihm ein Ende bereitete, doch sie lehnte ab: Er sollte das gleiche Leid erfahren, dem sie im Untod ausgesetzt war.

Sylvanas, in ihrer Banshee-Kriegsgestalt.

Doch dazu kam es nicht. Kel’thuzad kam Arthas zur Hilfe, vernichtete die Banshees und zwang Sylvanas zur Flucht.

„Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter?“ – Die Gründung von Unterstadt

Arthas und Kel’thuzad brachen nach Nordend auf, um dem Lichkönig zu dienen. Die Schreckenslords erklärten sich zu den neuen Herrschern von Lordaeron, um weitere Pläne zu schmieden. Als Sylvanas sich nicht unterordnen wollte, wurde sie vom Schreckenslord Varimathras bedroht und gewarnt, dass jene, die sich nicht fügen würden, ein bitteres Ende fänden.

Sylvanas wusste, dass sie und ihre wenigen Banshees nicht ausreichen würden, um zu gewinnen. Also kontrollierte sie mit ihren Banshees mächtige Anführer von Orcs, Banditen, Gnollen und Murlocs, um ihre Reihen zu vergrößern.

Die Truppen von Varimathras wurden vernichtend geschlagen und der Schreckenslord flehte um sein Leben und bot Sylvanas seine Hilfe gegen die anderen Schreckenslords an.

Der Reihe nach töteten Sylvanas und Varimathras die Schreckenslords Detheroc und Balnazaar, sowie den Menschen Hauptmann Garithos, den sie zeitweise als Waffe nutzte.

Nachdem alle Feinde bezwungen waren, verkündete Sylvanas, dass sie von nun an über Lordaeron und die Pestländer herrschen würde – zusammen mit Varimathras an ihrer Seite. Die Untoten sammelten sich und jene, die ihren freien Willen zurückerlangt hatten, schlossen sich dem neuen Volk der „Verlassenen“ an. Die Unterstadt (Undercity) wurde in den Ruinen von Lordaeron gegründet.

„Gebt den Befehl“ – Für die Horde!

In der Zeit zwischen Warcraft III und dem Beginn von World of Warcraft schlossen sich die Verlassenen der Horde an. Viele Details zu diesem Prozess gab es nicht und Abgesandte auf beiden Seiten wurden wohl regelmäßig getötet.

Es war letztendlich der Irdene Ring unter Leitung des Tauren Hamul Runetotem, der Thrall, den Anführer der Horde, dazu bewegte, das Gespräch mit der Bansheekönigin zu suchen.

Der Irdene Ring: Der Irdene Ring ist eine fraktionsübergreifende, neutrale Fraktion von Schamanen, die sich dem Studium und Schutz der Elemente verschrieben haben. Sie können mit den Elementaren kommunizieren und bitten um ihre Hilfe, wenn Azeroth sie benötigt

Der Irdene Ring hatte Thrall davon überzeugt, dass die Verlassenen eines Tages „geheilt“ werden könnten. Thrall wiederum hatte Mitleid mit den Verlassenen, denn wie auch die Orcs, waren die Verlassenen ein Volk, das in dieser Welt keinen richtigen Platz hatte.

Aus Sicht der Verlassenen war der Beitritt in die Horde reiner Eigennutz. Zusätzlicher Schutz vor Angriffen der Allianz, die Lordaeron womöglich zurückerobern wollten, kam Sylvanas gelegen.

Sylvanas im Laufe der Jahre, von Vanilla bis Battle for Azeroth.

„Ich habe keine Zeit für Plaudereien“ – Der Kampf um Unterstadt

Jahre später ziehen Horde und Allianz getrennt voneinander gegen den inzwischen zum Lichkönig gewordenen Arthas in die Schlacht nach Nordend. Sylvanas sinnt noch immer nach Rache, denn sie hat ihren Untod noch nicht verkraftet und ist noch immer wütend darüber, dass Arthas ihr entwischt ist.

Während eines gemeinsamen Angriffes von Horde und Allianz auf die „Pforte des Zorns“, den Eingang zu Arthas‘ Festung, kommt es zum politischen Putsch bei den Verlassenen. Der erste Apotheker Putress übernimmt zusammen mit dem Schreckenslord Varimathras die Kontrolle über Unterstadt. Sämtliche Truppen an der Pforte des Zorns werden mit einer giftigen Seuche getötet.

Apotheker: Die Apotheker von Unterstadt sind mächtige Alchemisten, die verschiedene Gifte, Foltermethoden und Methoden zur Gedankenkontrolle erforschen und entwickeln. Neben der Verzögerung des Verfalls des untoten Körpers lagen die größten Erfolge in der Erschaffung der „Seuche“. Dieses Chemiewaffe ist ein Giftgas, das sämtliches Leben und auch Untote tötet und gilt als eine der schrecklichsten Waffen von ganz Azeroth.

Sylvanas, die Horde und auch die Allianz sinnt nach Vergeltung. Die Truppen kehren zur Unterstadt zurück und belagern die Stadt im Griff von Putress und Varimathras. Beide Putschisten werden getötet. Die verbleibenden Truppen von Horde und Allianz gehen nur friedlich auseinander, weil Jaina Proudmoore die Truppen der Allianz in Sicherheit teleportiert.

„Zeigt ihnen keine Gnade“ – Rache am Lichkönig

Zurück in Nordend beginnt die finale Offensive gegen den Lichkönig Arthas. Nach vielen Verlusten gelingt es, den Lichkönig mit vereinten Kräften zu töten, selbst wenn Sylvanas bei dieser Tat nicht vor Ort ist.

Als Sylvanas erfuhr, dass sie endlich ihre Rache erlangt hatte, verschwand der Hass, der sie bisher in Bewegung hielt. Ihr Unleben war leer geworden und sie hatte kein Ziel mehr vor Augen.

Nach einiger Zeit kehrte sie zum Frostthron zurück und erkannte, dass man den Lichkönig ersetzt hatte – eine neue Person saß auf dem Frostthron. Enttäuscht von dieser Entwicklung kam sie zu dem Schluss, dass sie ihr persönliches Ziel erreicht hatte, das vor so vielen Jahren in den Wäldern von Quel’thalas begonnen hatte.

Sie entschied sich, ihrem Dasein ein Ende zu bereiten und stürzte sich von der Eiskronenzitadelle, um auf den Saronitspitzen aufgespießt zu werden. Dies würde nicht nur ihren Körper, sondern auch ihre Seele vernichten und ihr damit endlich Ruhe gewähren.

„Lasst niemanden am leben“ – Die Macht der Val’kyr

Aber Sylvanas wurde aufgehalten. Im freien Fall wurde sie von neun Val’kyr aufgehalten, mächtige Kriegerinnen des Lichkönigs, durch den Untod in ihrer Aufgabe pervertiert. Sie waren noch immer an den Willen des Lichkönigs gebunden, wollten jedoch einen Pakt mit Sylvanas.

Durch das Aufzeigen mehrerer Visionen überzeugten die Val’kyr die Königin der Banshee, dass ihr Leben noch kein Ende finden durfte. Ein Volk brauchte sie und noch immer hatte sie ihre Bestimmung.

Sie ging einen Pakt mit den Val’kyr ein, die Sylvanas fortan mit einer grausamen, neuen Fähigkeit segneten: die Macht der Wiedererweckung.

Die Val’kyr sind in der Lage, tote Körper zu Untoten und damit Verlassenen zu machen. Sylvanas hatte somit endlich eine Möglichkeit, ihr eigenes Volk zu vergrößern.

Sie kehrte nach Lordaeron zurück, ließ die Friedhöfe der Städte und Dörfer ausheben und rekrutierte aus den Leichen ihre neue Armee für einen Feldzug gegen das Menschenkönigreich Gilneas.

Gilneas wurde vernichtend geschlagen. König Genn Graumähne verlor hier sogar seinen Sohn Liam, was den persönlichen Hass des Königs auf Sylvanas nur weiter schürte.

Die komplette Kurzgeschichte mit Sylvanas und ihrer Begegnung mit den Val’kyr könnt ihr auf der offiziellen Blizzard-Website lesen.

„Wir sind die Verlassenen“ – Kriegshäuptling der Horde

Mit dem erneuten Angriff der Brennenden Legion auf Azeroth während der WoW-Erweiterung „Legion“ geriet die Welt einmal mehr aus den Fugen. Viele Helden und Anführer starben, so etwa auch der gegenwärtige Kriegshäuptling der Horde, Vol’jin. Mit seinen letzten Atemzügen erwählte er Sylvanas zur Nachfolgerin, weil er eine „Vision gesehen habe“, die das notwendig macht.



Fortan war Sylvanas die offizielle Anführerin der Horde, selbst wenn davon in Legion nur wenig zu sehen war.

Im Laufe der Jahre und mehrerer Schlachten wurde die Zahl von Sylvanas‘ Val’kyr immer weiter reduziert, wenn sie etwa im Kampf starben oder sich opferten, um ihre gefallene Herrscherin wiederzuerwecken.

Deshalb schmiedete Sylvanas in Legion den Plan, die Anführerin der „freien“ Val’kyr, Eyir, in Sturmheim zu versklaven, um endlose neue Val’kyr erschaffen zu können. Dies wurde durch Genn Graumähne in letzter Sekunde verhindert, wie dieses Cinematic hier zeigt:



„Wir töten jeden, der uns im Weg steht“ – Der Kampf um Azeroth

Mit dem Bezwingen der Brennenden Legion scheinen die Konflikte auf Azeroth zumindest kurzzeitig beseitigt zu sein. Doch schon kurze Zeit später taucht ein neues, mysteriöses Erz überall auf der Welt auf: Azerit. Dieses ist so voller Energie, dass es das Kräftegleichgewicht von Horde und Allianz endgültig auflösen könnte. Kurz nach der Entdeckung des Azerits beginnt die Horde bereits mit dem großflächigen Abbau.



Während Horde und Allianz nach Silithus reisen um sich dort um die aufkommenden Azerit-Vorkommen zu streiten, führt Sylvanas einen Plan aus, der wohl einer der folgenschwersten Momente der World of Warcraft überhaupt war: Sie zog mit der Horde in Richtung der Nachtelfenhauptstadt, dem Teldrassil. Die Länder der Nachtelfen wurden erobert und der ursprüngliche Plan, den Baum und seine Bewohner als Geisel zu halten, scheinbar spontan geändert: Der Baum wird niedergebrannt und mehr als 90 % der Nachtelfen-Population wird ausgelöscht.



Diese Tat setzt viele Prozesse gleichzeitig in Gang. Ein erneuter Krieg zwischen Horde und Allianz bricht aus, der beide Seiten bis an die Grenzen ihrer Ressourcen treibt. In einem direkten Konter-Angriff erobert die Allianz das ehemalige Lordaeron, die Unterstadt, von den Verlassenen zurück. Bevor die Stadt jedoch in die Hände der Allianz fällt, flutet Sylvanas die ganze Stadt mit der todbringenden Seuche, was das Gebiet für Jahre unbrauchbar macht.



Der tatsächliche Krieg entfaltet sich dann auf den Inselreichen von Kul Tiras und Zandalar. Die Horde verbündet sich mit den Zandalari-Trollen, um Zugriff auf deren Flotte zu bekommen, während die Allianz in Kul Tiras das Gleiche versucht.

Während der Krieg tobt, stellen sich auch mehr und mehr Mitglieder der Horde gegen Sylvanas, die ihr grausame Vorgehen nicht mehr unterstützen. Eine kleine Gruppe an Seperatisten gründet sich, zu der auch der ehemalige Hochlord Saurfang gehört. Diese Widerstandskämpfer verbünden sich mit der Allianz, die den Krieg Stück für Stück gewinnt.

Letztlich kommt es zu einem Mak’gora, einem traditionellen Duell vor den Toren von Orgrimmar, der das Schicksal der Horde bestimmen sollte. Sylvanas kämpft gegen Saurfang und tötet ihn mit Leichtigkeit, verliert aber das letzte Vertrauen der Horde und flieht in ihrer Banshee-Gestalt.



Horde und Allianz handeln nach diesen Ereignissen einen Waffenstillstand aus. Zwar sehnen sich die meisten Völker nach dieser Art Frieden, doch besonders die Nachtelfen (aber auch ihre engen Verbündeten, die Worgen), wollen von Frieden nichts wissen.

„Diese Welt ist ein Gefängnis“ – Pakt mit dem Kerkermeister

Die Erweiterung „Shadowlands“ wird eingeläutet, indem Sylvanas zum Frostthron zurückkehrt. Dort kämpft sie gegen den amtierenden Lichkönig Bolvar und erneut kommt diese neue Magie zum Einsatz, die Sylvanas offenbar große Macht verleiht. Bolvar verliert den Kampf.



Doch anstatt den Helm der Herrschaft selbst aufzusetzen, zerbricht sie ihn. Das lässt den Himmel über Eiskrone aufbrechen und durchbricht den Schleier zu den Schattenlanden – das „Jenseits“ des Warcraft-Universums.

Helm der Herrschaft: Der Helm der Herrschaft ist mit starker Magie ausgestattet, die es dem Träger erlaubt, die untote Geißel zu kontrollieren. Wer den Helm trägt, ist der aktuelle Lichkönig. Allerdings ist der Helm der Herrschaft nicht nur ein Gegenstand, um zu kontrollieren – auch der Träger wird gleichzeitig von einer dunklen Präsenz beherrscht, dem Kerkermeister.

Kurz darauf werden namhafte Anführer von Allianz und Horde von geflügelten Kreaturen entführt und ebenfalls in die Schattenlande verschleppt. Sylvanas befindet sich nun an der Seite des ominösen Kerkermeisters, auch „Zovaal“ genannt, der sich als „Mastermind“ hinter vielen Plänen der letzten Jahrzehnte entpuppt. Nicht nur ist er für den Lichkönig verantwortlich, sondern sein indirekter Einfluss war es auch, der Sylvanas zum Kriegshäuptling gemacht hat.

Der Kerkermeister profitiert von all den Wesen, die im letzten Krieg gestorben sind. Die Seelen sind nämlich nicht friedlich ins Jenseits übergegangen, sondern wurden in den Schlund geschickt; das Reich des Kerkermeisters. Hier mehrten die Seelen seine Macht und damit auch die von Sylvanas.

Kerkermeister: Der Kerkermeister war einst einer der Wächter eines Schattenlands, wollte jedoch seine Brüder und Schwestern verraten. Dafür wurde er in den „Schlund“ gesperrt. Der Schlund ist der Ort, an dem nur die verdorbensten und niederträchtigsten Seelen für alle Ewigkeit eingesperrt werden. Durch geschickte Manipulation gelang es ihm jedoch, den Strom der Seelen zu abzuwandeln, dass alle Seelen direkt in den Schlund kamen – egal wie gut oder böse sie im Leben waren.

Es wurde bekannt, dass Sylvanas schon seit sehr langer Zeit mit dem Kerkermeister paktiert und ihm helfen will. Der Plan des Kerkermeisters ist es, so glaubt Sylvanas, den ewigen Kreislauf von Leben und Tod zu durchbrechen und den ganzen Kosmos nach neuen Gesetzen zu formen. Probleme, wie Leben und Tod und damit auch das Leid ihres Volkes, der Verlassenen, würde es in dieser neuen Weltordnung nicht mehr geben.



Als der Kerkermeister an der Schwelle steht, seine Pläne in die Tat umzusetzen, offenbart er jedoch, dass er ganz andere Pläne hat und eine Welt schaffen will, in der ihm alle dienen müssen. Das wiederum weckt in Sylvanas Erinnerungen an ihre Zeit als Sklavin unter dem Lichkönig und sie stellt sich gegen den Kerkermeister.

Zovaal wehrt den Angriff von Sylvanas mit Leichtigkeit ab und gibt ihr den Teil ihrer Seele zurück, den Frostgram damals geraubt hatte. Der Kerkermeister verschwindet daraufhin durch ein Portal, während Sylvanas, den Anführern von Horde und Allianz ausgeliefert, zu Boden geht.

WoW: Neues Sylvanas-Cinematic erklärt, was alle wissen wollten

Zum Start von Patch 9.2: Ende der Ewigkeit befindet sich Sylvanas in Gefangenschaft der Truppen von Horde und Allianz. Ihr Körper ist in einem komatösen Zustand, bei dem die beiden Teile ihrer Seele versuchen, wieder ein Wesen zu werden. Dabei durchlebt Sylvanas dauerhaft die Gräueltaten, die sie in den letzten Jahren verübt hat, während der Teil des rechtschaffenen Waldläufergenerals in ihr mit dieser Wahrheit nicht umgehen kann.

Wir hoffen, dass Ihr mit diesem Artikel ein bisschen mehr Wissen über die Dunkle Lady erlangt habt. Für die Bansheekönigin, die Herrin der Verlassenen, Kriegshäuptling Sylvanas Windläufer!

