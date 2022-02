WoW: Wer in China seine Mitspieler verpfeift, bekommt Belohnungen

Für chinesische Spieler lohnt es sich, ihre Mitspieler in World of Warcraft zu melden. Es warten richtig dicke Belohnungen.

Wenn man World of Warcraft und andere Blizzard-Spiele in den verschiedenen Regionen auf der Welt betrachtet, gibt es einige Unterschiede. Nicht nur optisch gibt es in der chinesischen Version von Blizzards MMORPG einige Anpassungen, wie etwa fehlende Knochen oder an mancher Stelle komplett fehlende Dialoge, etwa von Trans-Charakteren.

Doch Chinesen kommen auch noch in den Genuss eines anderen Bonus: Wenn sie ihre Mitspieler anschwärzen, warten schicke Belohnungen.

Was ist das für ein System? Chinesische Spieler kommen künftig mit einem neuen System in Berührung. Wenn sie andere Spieler für Fehlverhalten melden, wie etwa Botting, Cheating Beleidigungen oder jedes andere negative Verhalten, das nicht gewünscht ist, können sie davon profitieren.

Sollte die Meldung nämlich zu einer Accountstrafe für den Beschuldigten führen, dann sammelt der Melder Punkte an. Diese Punkte können im Anschluss gegen Belohnungen eingetauscht werden.

Zum Vergleich: Bei uns gibt es lediglich eine kleine Ingame-Meldung, wenn ein Report zu einer Sanktion geführt hat.

Einige der Belohnungen für Chinesen, die ihre Mitspieler erfolgreich melden. Bildquelle: wowhead

Was für Belohnungen gibt es? Eine ganze Menge. Die Spieler können sich „generische“ Belohnungen wie Hearthstone-Packungen, Skins in Heroes of the Storm oder auch Booster freischalten. Allerdings gibt es auch ein paar richtige Leckerbissen, nach denen sich langjährige WoW-Fans wohl die Finger lecken dürften. Dazu gehören etwa:

Großer Kampfbär

Flammender Hippogryph

Die Siegesflagge

Aspekt des Dämonenjägers

Hippgryphenjunges

Papierdrachen

Ja, richtig gelesen: Das sind die Belohnungen, die es ursprünglich nur über das längst eingestellte Trading Card Game gab und jetzt gelegentlich im Schwarzmarkt-Auktionshaus auftauchen.

Kommt das auch zu uns? Das ist eher unwahrscheinlich. In China gibt es schon länger einen „Punkte-Shop“ als Bonus-Programm. Wer hier Käufe rund um Blizzard-Spiele tätigt, kann diese Punkte dann gegen zusätzliche Belohnungen eintauschen, wie etwa Hearthstone-Kartenpackungen oder Ingame-Reittiere in WoW. Das System wird nun lediglich um eine zusätzliche Punkte-Einnahmequelle erweitert, eben für das Melden von störenden Spielern.

Wichtig ist bei dieser ganzen Sache noch zu erwähnen, dass World of Warcraft und andere Blizzard-Spiele in China vor allem von Netease geführt werden und Blizzard nicht unmittelbar in diese Entscheidungen involviert ist.

Würdet ihr euch so ein System bei uns auch wünschen? Oder sollte es keine zusätzlichen Anreize geben, um andere Spieler zu melden?