WoW hat einen Transgender-Charakter – Aber in China nicht

In World of Warcraft gibt es mit Shadowlands mehr Diversität – aber nicht in allen Versionen des Spiels. In China bleiben solche Charaktere stumm.

Schon während der Beta von World of Warcraft: Shadowlands fiel einigen Spielern etwas Interessantes auf. Einer der Charaktere aus der Geschichte von Bastion, Pelagos, verrät auf Wunsch ein bisschen mehr zu seinem Charakter. Dabei erfahren die Spieler, dass Pelagos zu Lebzeiten einen weiblichen Körper hatte, in den Schattenlanden jedoch als Mann auftritt. Er ist damit der erste offen erkennbare Transgender-Charakter in der World of Warcraft. Doch nicht in allen Versionen von WoW steht Pelagos zu seiner Geschichte.

In China bleibt Pelagos stumm.

Pelagos ist einer eurer Seelenbande bei den Kyrianern.

Wie ist das in China? Mit dem chinesischen Client kann man diese Informationen nicht bekommen. Dort steht Pelagos einfach nur herum und hat keine Dialog-Optionen. Die Spieler erfahren also nichts von seiner Vergangenheit oder seinen Beweggründen. Das ist gleich doppelt absurd, denn Pelagos ist einer der Seelenbande-Charaktere, die für den Spieler von großer Bedeutung sind.

Was sagt Pelagos im Rest der Welt? In den anderen Varianten von World of Warcraft – also etwa dem deutschen oder englischen Client – spricht Pelagos auf Wunsch ganz offen über seinen Werdegang und seine Entscheidung. So fühlt er sich in seiner neuen Gestalt zum ersten Mal vollständig und seine Gefühle sind mit dem in Einklang, was andere an seiner Gestalt sehen.

Das ist übrigens eine wiederkehrende Thematik in Shadowlands. Seelen können in den Schattenlanden ein neues Äußeres wählen, das nicht unbedingt ihrem Wesen zu Lebzeiten entspricht.

Im Ardenwald ist es zum Beispiel üblich, sich die Gestalt eines Tieres auszusuchen, das zum Ardenwald passt. In Maldraxxus hingegen wählen die meisten kriegerische Formen und verändern diese auch noch durch zusätzliche Gliedmaßen oder Knochenschilde.

Warum ist das so? In China gelten für Medien äußerst strenge Regeln. Fast immer muss sich an die Weisungen der Regierung gehalten werden. Wenn in einem Spiel Werte transportiert werden, die der Regierung nicht gefallen, verschwinden Medien ganz schnell von der Bildfläche. Für Unternehmen ist das gefährlich, denn China ist ein großer und wichtiger Markt, mit dem man es sich nicht verscherzen will.

In der chinesischen Version von WoW fehlen auch einige andere Inhalte. So gibt es dort etwa nicht die neuen Hauttöne für Menschen, aber auch – was ein bisschen ironisch ist – die asiatisch anmutenden Gesichtsanpassungen fehlen.

