WoW: Shadowlands – Wie gut ist die neue Erweiterung wirklich?

Wenn ihr eure Antwort noch ein wenig detaillierter mit uns teilen wollt, dann hinterlasst doch einen Kommentar unter diesem Artikel und erklärt uns, was Shadowlands in euren Augen richtig gut oder eben richtig schlecht macht.

In der unten stehenden Umfrage könnt ihr auswählen, wie euch World of Warcraft: Shadowlands bisher gefallen hat. Denkt dabei an die vergangenen zwei Wochen zurück und versucht die gesamte Erfahrung einzuordnen. Hat Euch das Spiel bisher Freude bereitet? Nerven euch bestimmte Mechaniken? Hattet ihr mit Bugs zu kämpfen oder lief alles rund? Wie gefällt euch Story und Content?

Nach gut zwei Wochen ist World of Warcraft: Shadowlands nun aus der berüchtigten „Launch-Hype“-Phase raus. Die erste Saison von Shadowlands ist gestartet und Spieler tummeln sich bereits in „Mythisch+“-Dungeons oder dem Raid „Schloss Nathria“. Auch der gemütlichste Spieler hat inzwischen Stufe 60 erreicht und konnte sich einen groben Überblick über die Gebiete, Torghast und die Pakte machen.

