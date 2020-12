WoW Classic ist „fertig“ – War das Spiel ein Fehler?

Nach über einem Jahr lassen wir WoW Classic noch einmal Revue passieren. Hat das Spiel die Erwartungen erfüllt und Nostalgie aufleben lassen?

Etwas mehr als ein Jahr ist es nun her, dass World of Warcraft Classic an den Start ging und den Traum vieler Spieler erfüllte. Nicht nur Veteranen konnten noch einmal den Zauber der ursprünglichen WoW-Version erleben. Auch Spieler, die niemals die Gelegenheit hatten, WoW in seiner Vanilla-Variante zu spielen, kamen in den Genuss.

Jetzt ist WoW Classic vollständig, der letzte Patch wurde veröffentlicht. Der finale Raid Naxxramas ist offen und wurde innerhalb der ersten 90 Minuten gleich gesäubert.

Kel’thuzad war der letzte Boss von WoW Classic – er fiel sehr schnell.

WoW Classic: Eine schöne Reise oder das Ende der Nostlagie?

Damit stellt sich langsam die Frage: War WoW Classic eigentlich eine gute Idee? Hat das Spiel die Erwartungen der langjährigen Fans erfüllt? Konnte WoW Classic die Nostalgie der Vergangenheit noch einmal entfachen und die schönen Stunden von vor über einem Jahrzehnt erneut ans Tageslicht befördern? Immerhin hat WoW Classic eine riesige Aufmerksamkeit auf sich gezogen und war zum Launch auf der Streaming-Seite Twitch sogar beliebter als Shadowlands.

Oder hat WoW Classic diese Erinnerungen getrübt und ruiniert? Immerhin gab es in WoW Classic viele Dinge, die ganz anders liefen als damals zu Vanilla-Zeiten. Welt-Buffs werden akribisch gestapelt, Bosse mit mathematischer Gewissheit bezwungen und jeder kennt seine „Best in Slot“-Gegenstände auswendig. Der Optimierungswahn war eindeutig größer als damals in der Vanilla-Zeit und nur wenige Realms konnten ein Gefühl wie damals langfristig aufrechterhalten.

Freude oder Frust in Classic?

Hat WoW Classic die Erwartungen erfüllen können?

Genau das wollen wir nun von euch wissen, den Lesern von MeinMMO! Ihr könnt deswegen nun an unserer untenstehenden Umfrage teilnehmen und beantworten, ob WoW Classic für euch persönlich ein Erfolg war oder eher das Erbe von Vanilla-WoW ruiniert hat.

Nachdem ihr eure Stimme abgegeben habt, hinterlasst doch bitte noch einen Kommentar unter dem Artikel und erklärt, was ihr von dem Projekt WoW Classic insgesamt gehalten habt. Verratet uns, was gut war und was vielleicht nicht so optimal lief.

Wie es mit WoW Classic in 2021 weitergeht, erfahren wir wohl im Februar auf der BlizzConline.