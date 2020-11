WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Wäre für Shadowlands mehr drin gewesen? Dass die Erweiterung Shadowlands unter dem Hype von Classic auf Twitch bleibt, ist keine komplette Überraschung. Immerhin gab es im Vorfeld um Classic viele Diskussionen, ob so eine Version überhaupt sinnvoll sei und ob den Spielern diese gefallen würde. Das lockte Fans von Retail und Classic an.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt.

Auch jetzt, am 25. November um 18:30 Uhr, läuft es für WoW richtig gut. So schauen über 290.000 Menschen gleichzeitig zu. Das macht WoW zur aktuell größten Spiele-Kategorie, nur Just Chatting ist größer. Zudem wurde die Zahl von 290.000 Menschen, die WoW schauen, zuletzt im September 2019 erreicht.

Am 24. November erschien die neue WoW -Erweiterung Shadowlands. Die sorgte für ordentlich Aufmerksamkeit und einen spürbaren Aufschwung auf der Streaming-Plattform Twitch. Doch der Hype kam nicht an den Release von WoW Classic aus dem Vorjahr heran.

