Keine Bonus Rolls in WoW: Shadowlands – Was gibt es stattdessen?

In WoW: Shadowlands suchen viele Spieler die beliebten Bonus Rolls. Doch gibt es die noch? Oder gibt es einen Ersatz?

Die erste Saison von World of Warcraft: Shadowlands hat begonnen. Damit einher geht die Öffnung des Raids Schloss Nathria und auch das Erscheinen von mächtigen Weltbossen. Eine Frage, die sich viele Spieler stellen ist: Gibt es auch wieder Bonus Rolls? Denn die sind in Shadowlands schwer zu finden. Die ernüchternde Antwort: Nein, die gibt es nicht. Stattdessen gibt es ein anderes System.

Was sind Bonus Rolls? Bonus Rolls gab es seit der Erweiterung „Mists of Pandaria“. Spieler konnten sich Bonus-Münzen verdienen, die sie bei einer begrenzten Anzahl von Bossen pro Woche einsetzen konnten. Wenn sie eine ganz bestimmte Beute haben wollten, konnten sie eine Bonusmünze verwenden, um erneut auf Beute zu würfeln. Es war nicht garantiert, dass man so Beute bekam – oft gab es nur Gold oder Artefaktmacht – doch es war zumindest eine weitere Chance.

Die große Schatzkammer ersetzt die Bonus Rolls.

Warum gibt es das in Shadowlands nicht? In Shadowlands gibt es keine Bonus Rolls. Die Entwickler haben die Ausgabe von Beute drastisch verringert. Loot sollte sich wieder bedeutsamer anfühlen und Gegenstände mehr Wert bekommen. Daher wurde die Herausgabe von Loot verknappt – es gibt also seltener neue Gegenstände.

Was gibt es stattdessen? Der Bonus-Roll ist in Shadowlands quasi in die große Schatzkammer mit eingebaut. Aus dieser Kammer könnt ihr einmal pro Woche ein Item aus mehreren Optionen wählen. Wie viele Optionen zur Auswahl stehen, liegt an den absolvierten Inhalten der Vorwoche. Wer etwa alle 10 Bosse im Schloss Nathria besiegt hat – was nach dem Nerf machbar sein sollte – der kann aus bis zu drei Optionen wählen. Die Zahl steigt noch weiter an, wenn man sich an PvP oder mythischen Dungeons versucht.

Da die große Kammer Beute von den Bossen enthält, die man im Raid bezwungen hat, ersetzt sie quasi die Bonus-Rolls vollständig.