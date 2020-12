WoW Shadowlands: Nach Tag 1 wird der Raid massiv generft

Was war das Problem? Für gewöhnlich ist der erste Raid einer Erweiterung von WoW relativ einfach, da er als Einstiegsraid fungieren soll. In Shadowlands war das aber offenbar nicht der Fall. Viele Spieler stellen beim normalen und heroischen Modus fest, dass einige Bosse ziemlich knackig waren – für dieses Schwierigkeitsstufen ziemlich ungewöhnlich. Blizzard stimmte zu, dass die Bosse zu hart waren und hat jetzt nachgebessert.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. neun − 5 =

Insert

You are going to send email to