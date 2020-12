WoW: Weil Spieler schummelten, ist der Schlund nun noch tödlicher

Was bedeutet das? Im Klartext heißt das, dass Spieler nach dem Erreichen von Stufe 5 beim Auge des Kerkermeisters noch knapp 200 Sekunden Zeit haben, bevor sie vom Effekt unweigerlich getötet werden. Wenn sie dann noch einmal in den Schlund zurückkehren, dann dauert es nur wenige Augenblicke, bevor sie erneut vom Kerkermeister getötet werden.

Was hat Blizzard nun geändert? Wenn Spieler den Schlund verlassen, dann wird der Zustand von „Sofortige Auslöschung“ nicht mehr zurückgesetzt. Wenn Spieler also bereits einige Sekunden mit „Sofortige Auslöschung“ im Schlund verbracht haben, setzt der Debuff zu genau dieser Stelle wieder ein, wenn sie am gleichen Tag zurückkehren.

Was war das Problem? Im Schlund versuchen die Spieler, so viel Ruf wie möglich bei der Mittlerin Ve’nari zu bekommen. Dafür muss man die störende Mechanik des „Auge des Kerkermeisters“ mit maximaler Effizienz ausreizen.

Der Schlund in World of Warcraft: Shadowlands ist kein schöner Ort. Das soll er auch gar nicht sein. Immerhin ist hier der Kerkermeister zu Hause und formt die gefangenen Seelen aller Welten zu seiner Armee um.

