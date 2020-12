WoW: Season 1 von Shadowlands beginnt – Die 5 wichtigsten Infos

Saison 1 von World of Warcraft Shadowlands startet. Wir haben alle wichtigen Infos und verraten, was ihr beachten müsst.

Seit gut zwei Wochen ist World of Warcraft Shadowlands nun live. Mit den Wartungsarbeiten vom 9. Dezember 2020 beginnt offiziell die erste Saison von Shadowlands und das bedeutet viele neue Inhalte, bessere Belohnungen und damit auch mehr für die Spieler zu tun.

Doch was ändert sich alles mit Saison 1? Was gibt es zu beachten und welchen Loot sollte man auf jeden Fall abgreifen? Wir geben euch die wichtigsten Informationen zum Start der ersten Shadowlands-Saison, damit ihr gut vorbereitet seid.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Schlachtzug Schloss Nathria – Alle Öffnungszeiten

Das Herzstück einer neuen Saison ist für viele Spieler der neue Schlachtzug, der damit einhergeht. In WoW Shadowlands ist der erste Raid Schloss Nathria, die große Festung im Herzen von Revendreth. Hier gilt es, einige Seelen zu bekehren und gleichzeitig den Verräter Graf Denathrius in seine Schranken zu weisen.

Wie in WoW üblich eröffnen die verschiedenen Schwierigkeiten und LFR-Flügel zu unterschiedlichen Terminen. Hier sind alle Termine in der Übersicht:

09. Dezember: Schloss Nathria eröffnet im normalen und heroischen Modus

Schloss Nathria eröffnet im normalen und heroischen Modus 16. Dezember: Schloss Nathria eröffnet im mythischen Modus und der erste Flügel im LFR ist auch offen

Schloss Nathria eröffnet im mythischen Modus und der erste Flügel im LFR ist auch offen 06. Januar: Der zweite Flügel des LFR von Schloss Nathria öffnet

Der zweite Flügel des LFR von Schloss Nathria öffnet 19. Januar: Der dritte Flügel des LFR von Schloss Nathria öffnet

Der dritte Flügel des LFR von Schloss Nathria öffnet 02. Februar: Der letzte Flügel des LFR von Schloss Nathria öffnet

Der gute Denathrius wartet ganz am Ende.

Im Klartext heißt das also, dass ihr ab dem 15. Dezember die Augen nach dem „World First“-Rennen offenhalten solltet, denn in Amerika öffnet der Raid aufgrund der Zeitverschiebung und unterschiedlicher Wartungsarbeiten ein paar Stunden früher.



Wer Schloss Nathria komplett im LFR erleben will, muss sich bis zum 2. Februar 2021 gedulden. Erst dann ist der letzte Boss Denathrius verfügbar.

Neuer Affix für Mythisch+: Stolz

Für Fans von Dungeons auf der Schwierigkeit „Mythisch+“ gibt es einen neuen Affix, nämlich Stolz. Der passt thematisch zur Geschichte von Revendreth, denn dort geht es darum, die stolzen Seelen bescheidener und einsichtig zu machen.

In Dungeons ab der Schwierigkeit „Mythisch+10“ sammelt ihr bei Kämpfen Stolz an. Nachdem ihr genug Stolz habt, manifestiert sich der Stolz zu einem neuen Gegner, den ihr sofort bekämpfen müsst. Bezwingt ihr diese Manifestation, gibt es für eine Minute einen extrem mächtigen Buff, der Schaden, Heilung und Bewegungsgeschwindigkeit drastisch erhöht. Es kommt also darauf an, die Manifestationen genau im richtigen Augenblick zu töten, um dann einen Vorteil im Kampf gegen die Bosse und schwierigsten Gruppen zu haben.

Wähle deinen WoW-Pakt und gewinne einen Gaming-PC!

Neue PvP-Belohnungen

Mit dem Start von Saison 1 beginnt auch die Zeit des gewerteten PvP in Shadowlands. Spieler können sich nun Eroberungspunkte verdienen, um damit starke Ausrüstung zu kaufen. Mit Ehrenpunkten kann diese Rüstung noch weiter aufgewertet werden – zumindest dann, wenn man über ein entsprechendes Rating in der Arena oder gewerteten Schlachtfeldern verfügt.

Die PvP-Händler haben neue Ware – auch für Eroberungspunkte.

Aber auch für PvE-Spieler könnte sich ein Blick ins PvP lohnen, um einige Lücken in der Ausrüstung zu schließen und gute Übergangskleidung zu haben, damit die ersten Besuche in Schloss Nathria oder „Mythisch+“-Dungeons von Erfolg gekrönt sind.

Die große Schatzkammer

Zusammen mit dem Start der Saison können sich Spieler auch wieder eine wöchentliche Belohnung verdienen. Das ist dieses Mal keine Kiste, sondern ein Gegenstand aus der großen Schatzkammer in Oribos.

Je nachdem, welche Leistungen ihr in einer Woche erfüllt, könnt ihr unterschiedliche Belohnungen bekommen. Schließt ihr nur einen Dungeon auf „Mythisch+“ ab, gibt es nur einen einzigen Gegenstand zur Auswahl. Schließt ihr 4 Dungeons auf Mythisch+ ab, gibt es bereits 2 Items zur Auswahl. Ähnliches gilt für Raid-Content und PvP. Je mehr Inhalte ihr abschließt, desto größer wird eure Auswahl in der Schatzkammer. Dadurch habt ihr mehr Kontrolle darüber, was für eine Verbesserung ihr haben wollt.

Für die große Kammer müsst ihr verschiedene Inhalte spielen.

Bedenkt, dass ihr die Kammer erst in der kommenden Woche öffnen könnt – also eine Woche nach dem Start von Saison 1. Eure Auswahl basiert dann auf den erbrachten Leistungen in der Vorwoche.

Ebenfalls wichtig: Ihr dürft nur ein einziges Item jede Woche aus der Kammer wählen. Wählt also mit Bedacht und klickt nicht zu schnell.

Torghast öffnet sich noch weiter

Zuletzt gibt es Neuerungen für alle Torghast-Fans. Bisher waren nur jeweils die Ebenen 1-3 der verschiedenen Korridore zugänglich, doch das ändert sich mit dem Start von Saison 1.

Künftig sind auch die Ebenen 4-6 der jeweils aktiven Flügel zugänglich. Das erhöht den Schwierigkeitsgrad drastisch, denn auf höheren Ebenen sind die Feinde auch stärker. Gleichzeitig steigt damit aber auch das Maximum der erhältlichen Seelenasche pro Woche, die für die Herstellung von legendären Gegenständen benötigt wird.

Neue Ebenen in Torghast öffnen sich.

Die Belohnungen an Seelenasche für die einzelnen Ebenen sind wie folgt:

Ebene Seelenasche 1 120 2 100 3 85 4 70 5 60 6 50

Bedenkt, dass ihr beim Abschluss einer hohen Stufe sämtliche Belohnungen der vorherigen Stufen bekommt. Schließt ihr etwa einen Flügel auf der Eben 5 ab, bekommt ihr auch die Belohnungen von Eben 1-4, sofern ihr sie in dieser Woche noch nicht eingesackt habt.

Wenn ihr beide geöffneten Flügel auf der höchsten Schwierigkeit (6) abschließt, könnt ihr in dieser Woche 970 Seelenasche bekommen. Auch wenn viele Spieler sich ein besseres Ende für Torghast wünschen würden.

Mit all diesen Infos solltet ihr gut für die erste Saison gerüstet sein.

Werdet ihr euch direkt in den Raid stürzen? Macht ihr Lieber „Mythisch+“-Dungeons unsicher? Oder lasst ihr es ruhig angehen und wartet mit den Inhalten noch?