WoW: So öffnet ihr die verflixten Truhen in Torghast

So öffnet ihr die Truhen mit Hebeln: Andere Truhen haben vier große Hebel vor sich. Hier muss man einfach durch Ausprobieren herausfinden, welche Kombination das Schloss öffnet. Aber keine Sorge – so viele Kombinationen gibt es dabei gar nicht. Da jeder Hebel nur 2 Zustände haben kann, gibt es bei 4 Hebeln insgesamt 16 mögliche Kombinationen. Geht einfach alle Kombinationen der Reihe nach durch, um euch sicher zu sein. Eine 1 bedeutet, der Hebel zeigt nach oben, eine 0 bedeutet, der Hebel zeigt nach unten.

So öffnet ihr Truhen mit Schlüsseln: Wenn ihr eine Truhe entdeckt und davor weder Hebel noch Farbrunen seht, dann handelt es sich um eine Schlüsseltruhe. Diese ist, durch drei Schlösser gesichert. Die Schlüssel dafür könnt ihr auf der ganzen Ebene verteilt finden. Die blauen Schlüssel sind recht klein und leicht zu übersehen, werden aber auf der Minimap angezeigt, wenn ihr in deren Nähe seid. Jedes Mal, wenn ihr einen Schlüssel findet, bekommt ihr die Nachricht, dass sich ein Schloss auf der Ebene geöffnet hat.

Der Turm Torghast ist eines der großen Features von World of Warcraft Shadowlands. Hier können alle Charaktere ein bisschen verrückt spielen und sich mit absurd-mächtigen Anima-Kräften verbessern, um nur so durch die Diener des Kerkermeisters zu pflügen. Dennoch ist Torghast nicht immer ganz einfach. Abgesehen von knackigen Bosskämpfen gibt es auch ein paar kleine Rätsel zu lösen.

