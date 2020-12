Was ist das Problem? Torghast überschüttet die Spieler mit coolen Fähigkeiten und knackigen Herausforderungen, die zum Ende hin immer spannender und anstrengender werden. Doch genau das Ende kommt ohne einen coolen Höhepunkt daher. Denn anstatt einer Zusammenfassung der Leistung oder einer Kiste, in der die Beute steckt, gibt es am Ende nur den „Verlassen“-Bildschirm. Das ist ziemlich unbefriedigend und hinterlässt ein Gefühl der Leere.

WoW: Shadowlands ist nun seit über einer Woche live und inzwischen haben die meisten Spieler die Level-Phase hinter sich gelassen und sind im Endgame angekommen. Vor allem Besuche im Turm Torghast stehen dabei regelmäßig auf dem Plan, um legendäre Gegenstände herstellen zu können . Doch so sehr Torghast auch gelobt wird, ausgerechnet das Ende fühlt sich unbefriedigend an – das finden zumindest eine Menge Spieler im Subreddit von WoW.

Der Turm Torghast in WoW: Shadowlands kommt bei vielen Spielern gut an. Doch ausgerechnet das Ende ist enttäuschend.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − zwei = 5

Insert

You are going to send email to