WoW Shadowlands entfernt eine Mechanik, die euch seit 13 Jahren nervt

Mit dem Patch für die zweite Woche in World of Warcraft: Shadowlands wurde eine Mechanik entfernt, die schon seit Burning Crusade im Spiel ist: der tägliche Lockout für heroische Dungeons. Ab sofort könnt ihr diese Instanzen so häufig farmen, wie ihr wollt.

Das wird geändert: Mit den Hotfixes am 2. Dezember werden die täglichen Sperren für heroische Dungeons in World of Warcraft entfernt. Seit diese Dungeons in Burning Crusade vor 13 Jahren eingeführt wurden, konnten Spieler einen heroischen Dungeon pro Tag nur ein Mal gezielt besuchen und Beute daraus erhalten.

Es war zwar später möglich, die Dungeons theoretisch mehrmals am Tag zu sehen, aber erst, wenn alle verfügbaren Dungeons bereits absolviert wurden und anschließend ein „zufälliger Dungeon“ über den Gruppenfinder gesucht wurde. Das ging dann aber nur zufällig.

Was nutzt mir das? Mit der Änderung könnt ihr nun gezielt Ausrüstung farmen, die euch noch fehlt. Wenn ihr etwa dringend eine Waffe braucht, bisher aber weder in heroischen noch mythischen Dungeons Glück hattet, könnt ihr gezielt den einen Dungeon farmen, in dem das Stück droppt.

Da mythische Dungeons nur ein mal pro Woche abgeschlossen werden können bis Schlüsselsteindungeons erscheinen, könnt ihr damit eure Ausrüstung noch einmal aufpolieren. Besonders, wenn ihr euch auf den Raid vorbereiten wollt, ist das nützlich.

Heroische Dungeons sind besonders zu Beginn der Erweiterung eine der Möglichkeiten, an die beste Ausrüstung zu kommen, wenn es in mythischen Dungeons nicht klappt.

Klassenänderungen und mehr im neuen Hotfix

Was ändert sich noch? Zusammen mit der Änderung an heroischen Dungeons bekommen einige Klassen kleinere Anpassungen, bei denen es sich vor allem um Fehlerbehebungen handelt. Zudem gibt es kleine Änderungen an den Pakten von Shadowlands, den Dungeons selbst, einigen Gebieten und Quests.

Die vollständigen Patch Notes für den Hotfix findet ihr auf der offiziellen Website von Blizzard. Aktuell sind sie nur auf Englisch verfügbar.

Was kommt als Nächstes? Mit der zweiten Woche von Shadowlands können Spieler ihre ersten legendären Gegenstände herstellen, wenn sie die notwendigen Materialien dazu haben. Außerdem geht die Pakt-Kampagne weiter, wenn ihr genügend Ansehen bei eurem Pakt gesammelt habt.

Wer sich auf den Release von Schloss Nathria, dem ersten Raid von Shadowlands, und auf die erste Season für mythische Schlüsselstein-Dungeons freut, der sollte diese Woche noch einmal zur Vorbereitung nutzen. Besorgt euch fehlende Ausrüstung und zieht gegebenenfalls Berufe oder Zweitcharaktere nach. Wenn ihr eine Auswahl habt und noch nicht wisst, was ihr spielen sollt, findet ihr auf MeinMMO das aktuelle DPS-Ranking mit den stärksten Klassen in Shadowlands.