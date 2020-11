Die neue Erweiterung Shadowlands für World of Warcraft sammelt gerade haufenweise schlechte Kritiken auf der Review-Seite Metacritic. Nutzer beschweren sich über alles Mögliche. Wie kommt es zu der schlechten Note?

Das passiert auf Metacritic gerade: Die Nutzer-Kritiken für die neue Erweiterung Shadowlands sind auf Metacritic aktuell im Keller. Stand 29. November stehen sie bei 6,2 und sind damit schon gestiegen – vor einigen Tagen waren sie noch auf 5,5.

Auf 127 positive Reviews kommen 105 negative und 10 neutrale. Dabei sind viele Bewertungen von Nutzern dabei, die schlicht mit 0 Punkten bewerten und entweder nur wenig Erklärung abgeben oder gar nicht wirklich erklären, was sie stört.

Es hagelt schlechte Bewertungen für Shadowlands. Warum?

Etliche dieser Bewertungen erschienen sogar schon am Release-Tag, dem 24. November. Es gibt zwar Spieler, die schon nach 3 Stunden die Maximalstufe erreicht haben, der Großteil dürfte aber nicht so schnell alles von den Shadowlands gesehen haben.

Kritik an Features – Was ist dran?

Das wird kritisiert: Fundierte Kritik in den negativen Reviews zu finden, erweist sich als ausgesprochen schwer. Viele der Nutzer meckern nur, dass Shadowlands langweilig sei oder was ihnen fehlt. Angebrachte Punkte sind etwa:

keine neuen Rassen und Klassen

sich wiederholende Aufgaben

aufgewärmte Inhalte aus alten Erweiterungen

angebliche Probleme zum Release

Der Nutzer Khatmar gibt ein etwas ausführlicheres Review ab. Er bemängelt das Fehlen neuer Inhalte, die Begrenzung und das „Timegating“ von kosmetischen Gegenständen und die Story, die ihm nicht gefällt. Er vergibt aber immerhin noch drei Punkte.

Bekannte Charaktere tauchen tatsächlich wieder auf und die Story muss auch nicht jedem gefallen. Aber sind 0 Punkte gerechtfertigt?

Stimmt das alles? Cortyn sagte kurz nach Release bereits, dass Shadowlands diejenigen bestraft, die alles sehen wollen. Allerdings ist das einer der wenigen Kritkpunkte, die zumindest bei uns auf MeinMMO bisher aufgetaucht sind.

Selbst das Thema „recycelter Content“ ist nur bedingt richtig. Einige Mechaniken kehren mit Shadowlands tatsächlich zurück und viele alte Charaktere sind ebenfalls wieder im Spiel. Allerdings befinden wir uns schließlich im Reich der Toten und das Wiedersehen mit geliebten NPCs kann vor allem für Veteranen etwas Schönes sein:

Ein NPC in Shadowlands erinnert mich an meinen traurigsten Moment in WoW

Der Release lief zudem äußerst glatt. Erst kurz nach dem Launch gab es einige Probleme, die zwar noch anhalten, aber eher vereinzelt auftreten. Die meisten Spieler, selbst auf großen Servern, können problemlos spielen.

Auch allgemein ist die Stimmung sowohl in der Presse als auch in den Foren eher positiv bis sehr positiv. Beim Spielen hört man kaum jemanden meckern, im Forum finden sich immer wieder Posts von Nutzern, die das Addon loben. Etwa in diesem Thread von Shahrivar, der eigentlich selbst kritisch eingestellt ist.

Auf Metacritic haben sich nun ebenfalls Spieler eingeschaltet, die gegen das „Reviewbombing“ vorgehen. Sie schreiben positive Rezensionen, in denen sie teilweise die negativen Reviews kritisieren. Nutzer niyatimk etwa schreibt:

Ich habe mir einen Metacritic-Account angelegt, nur um dieses Spiel zu bewerten, nachdem ich die schrecklichen (und kindischen) Reviews gesehen habe. […] Es hat mich umgehauen. Die Grafik ist unglaublich, die Welt ist immersiv […] die Quests alternieren zwischen „einfach nur Spaß“ und ernsthafter Story. […] Mehr davon bitte, Blizzard!

Wähle deinen WoW-Pakt und gewinne einen Gaming-PC!

Schrecklicher Trend auf Metacritic und Co.

Die schlechten Bewertungen auf Metacritic haben bei World of Warcraft einen gewissen Trend. Seit Wrath of the Lich King ging es hier bergab mit wenigen Ausnahmen. Die Nutzer-Scores der Erweiterungen sind (chronologisch):

Burning Crusade: 8,1

Wrath of the Lich King: 7,9

Cataclysm: 5,7

Mists of Pandaria: 5,1

Warlord of Draenor: 5,8

Legion: 7,3

Battle for Azeroth: 3,0

Diese Einschätzung deckt sich zwar grob mit unseren schlechtesten Erweiterungen von World of Warcraft, aber selbst hier sind diese Bewertungen vermutlich doch deutlich unter dem, was realistisch wäre.

Dieses Phänomen tritt nicht nur bei WoW auf. Metacritic und andere Plattformen wie Steam haben immer wieder Probleme mit „Reviewbombing“, also Nutzern, die enorm schlechte Bewertungen geben, ohne wirklich eine Kritik zu haben. Einzelne Punkte stören sie, sodass sie sich weigern, dem Spiel überhaupt eine Chance zu geben.

Zuletzt bei The Last Of Us Part II ging Metacritic gegen Reviewbombing vor – aber zu spät. Und offenbar besteht das Problem noch weiterhin. Was haltet ihr von der Sache? Wie steht ihr zu Shadowlands und seinen schlechten Bewertungen?