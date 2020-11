Wie geht es nun weiter? Die Entwickler arbeiten an einer Lösung. Bislang gibt es aber noch keine Information darüber, wann damit zu rechnen ist. Vermutlich wird sich die Situation aber nach einigen Stunden spätestens von alleine lösen, wenn sich die Masse an Spielern etwas weiter verteilt oder erste Spieler sich schon wieder ausloggen.

Das sind die beiden größten Server in Europa und sie haben traditionell häufiger Probleme, wenn es zu großer Auslastung kommt. Einige wenige Spieler fordern sogar bereits kostenlose Transferierungen auf kleinere Realms (via WoW-Foren ).

Welche Realms sind betroffen? In der Meldung steht nicht genau, welche Server betroffen sind. Allerdings gibt es in den Foren vermehrt Beschwerden von Spielern der beiden Realms Kazzak und Draenor.

Das ist jetzt passiert: Heute, am 24. November, meldete der offizielle Twitter-Account von Blizzard, dass es zu Server-Problemen kommt. Die Meldung erschien etwa gegen 17:45 Uhr deutscher Zeit. Die Entwickler arbeiten bereits an dem Problem:

So lief der Release: I n der Nacht vom 23. auf den 24. November 2020 ging um Punkt 0:00 Uhr die neue Erweiterung Shadowlands an den Start und die Spieler haben die Eröffnungs-Quest direkt im Spiel erhalten.

World of Warcraft: Shadowlands hat seinen Release schon hinter sich und der lief ohne nennenswerte Probleme. Jetzt, fast einen Tag nach dem Launch, häufen sich die Beschwerden. Was ist da los?

