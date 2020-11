WoW: Shadowlands ist live! Ab jetzt könnt ihr in die Schattenlande

Die 8. Erweiterung von World of Warcraft ist live. Wir verraten, wie ihr nun in die Shadowlands durchstartet.

Pünktlich um Mitternacht war es endlich soweit und die neuste Erweiterung von World of Warcraft wurde veröffentlicht. In WoW: Shadowlands verlassen die Helden Azeroth und wandern in das Reich der Toten – die Schattenlande. Zum Glück sind die Recken allerdings nicht selbst gestorben, sondern haben einige Aufträge dort zu erfüllen.

Wie lief der Launch ab? Zeitgleich um Mitternacht unserer Zeit ging weltweit WoW: Shadowlands an den Start und die neue Quest ploppte bei allen Spielern auf, die mindestens Stufe 48 besaßen und die Erweiterung gekauft hatten.

Manche Spieler berichteten, dass die Quest schon einige Minuten früher erschien. So wollte man wohl die Menge ein wenig entzerren, indem die Spieler verzögert anfingen.

Einige Spieler haben beim Einloggen die Fehlermeldung: „Ein Charakter mit diesem Namen ist bereits vorhanden.“ Das kann passieren, wenn ihr vom Spiel getrennt werdet und versucht, euch einzuloggen, ehe der Disconnect registriert wurde. Wartet einfach ein paar Sekunden und versucht es erneut.

Sollte man schnell leveln? Beim Leveln könnt ihr euch Zeit lassen, denn Inhalte wie mythische Dungeons werden ohnehin erst Mittwoch nach den Wartungsarbeiten freigeschaltet. Wer also im Verlauf der kommenden WoW-Woche Stufe 60 wird, der verpasst nichts. Es gibt also keinen Grund, sich abzuhetzen.

Was steckt alles in Shadowlands? Shadowlands lockt mit einer ganzen Fülle von Inhalten, ist aber zu Beginn recht linear aufgebaut. Alle Spieler müssen die gleiche Reihenfolge bei den Gebieten durchspielen und über Bastion nach Maldraxxus, weiter in den Ardenwald und zuletzt nach Revendreth. Danach – auf Stufe 60 – steht die Wahl eines von vier Pakten an, dem großen Haupt-Feature von Shadowlands. Dazu kommen noch neue Modi, wie der coole Turm Torghast oder die besonderen Pakt-Aktivitäten.

Seid ihr schon fleißig am Zocken? Hängt ihr in der Warteschlange eures Realms? Oder nagt an Euch der Zweifel, wie viel Schlaf ihr wirklich braucht, um morgen arbeiten zu können?

Ihr seid noch ganz unerfahren? Dann hilft unser Guide für Neulinge und Rückkehrer …