WoW: So bekommt ihr „Treuer Fresser“, das coole Reittier

Solltet ihr die „Beeinflusbare Fresserbrut“ nicht erhalten haben, versucht es am nächsten Tag erneut. Wie fast alle raren Feinde kann auch der Weltenrandfresser nur einmal am Tag für besondere Beute geplündert werden.

In World of Warcraft Shadowlands gibt es eine riesige Menge an neuen Reittieren. Einige werden einfach als Beute von raren Feinden hinterlassen, andere sind ein wenig versteckter. Einer davon ist der „Treuer Fresser“, den ihr in Revendreth bekommen könnt. Denn der hat schon für viel Stirnrunzeln und Verwirrung gesorgt.

