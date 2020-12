Ein Hotfix für World of Warcraft: Shadowlands hat die Drop-Raten für legendäre Effekte erhöht. Die Erinnerungen, die ihr benötigt, fallen nun bei steigender Schwierigkeit eines Dungeons signifikant häufiger. Das wird in Zukunft sogar noch besser.

Das ist die Änderung: Am Abend des 3. Dezember hat Blizzard einen Hotfix für World of Warcraft aufgespielt. Mit diesem erhöht sich die Drop-Chance für legendäre Effekte je nach Schwierigkeit des Dungeons, den ihr betretet:

heroische Dungeons haben eine signifikant höhere Chance als normale

mythische Dungeons haben eine signifikant höhere Chance als heroische

mythische Schlüsselsteindungeons haben eine noch höhere und wachsende Chance

Die Schlüsselsteindungeons („Mythic+“) sind erst ab dem 9. Dezember zu betreten. Laut dem offiziellen Post im Forum soll die Chance immer höher werden, je höher ihr den Schlüsselstein spielt.

Heroische Dungeons lassen sich leicht farmen und bieten jetzt mehr Chancen auf legendäre Effekte.

Wozu brauche ich das? Die legendären Effekte sind einer der Rohstoffe, die ihr für die Herstellung von Legendarys in WoW benötigt. Sie bestimmen, welchen Effekt das Rüstungsteil hat, das ihr euch craftet. Wie genau das funktioniert, findet ihr in unserem ausführlichen Guide zur Herstellung von Legendarys in Shadowlands.

Legendarys: Leichter farmen durch heroische Dungeons

Welche Legendarys sind betroffen? Die Änderung gilt laut Blizzard nur für legendäre Effekte, die ihr aus Dungeons bekommt. Torghast und Weltbosse etwa sind nicht davon betroffen. Ob eure Top-Effekte betroffen sind, könnt ihr in unserer Liste der besten Legendarys für jede Klasse nachlesen.

Das Farmen wird nun in jedem Fall für viele Effekte deutlich leichter, zumal auf heroische Dungeons keine tägliche Sperre mehr aktiv ist. Wenn euch noch ein wichtiger Effekt fehlt, könnt ihr den „HC-Dungeon“ so oft laufen, wie ihr möchtet.

Was nutzt mir das? Mit der Änderung etwa eine Woche vor der Öffnung des Raids und dem Start von Mythic+ könnt ihr euch jetzt noch rechtzeitig auf die neuen Endgame-Inhalte vorbereiten.

Wenn ihr bereits alles habt, was ihr braucht, könnt ihr die Zeit für die weitere Vorbereitung nutzen oder euch einen Zweitcharakter hochziehen, um ein wenig Auswahl zu haben. Es gibt aber auch so noch genug zu tun bis Schloss Nathria seine Pforten öffnet. Wenn euch die Orientierung fehlt, findet ihr hier 5 Dinge, die ihr in Woche 2 von Shadowlands erledigen solltet.