Das Schloss Nathria ist der erste Raid in der neuen Erweiterung World of Warcraft: Shadowlands. Schlachtzüge sind die Königsklasse des PvE und wollen gut vorbereitet werden. MeinMMO gibt euch fünf hilfreiche Tipps, damit euer Einstieg gelingt.

Was ist Schloss Nathria? Der erste Raid von Shadowlands steht im düsteren Gebiet Revendreth. Wer die Story bereits durchgespielt hat, wird wissen, warum genau wir dem Grafen Denathrius und seinen Helfern auf die Pelle rücken.

Insgesamt zehn Bosse warten im Schlachtzug auf euch und belohnen euch mit einiger der besten Beute, die ihr aktuell im Spiel bekommen könnt. Nach großen Änderungen in den vergangenen Erweiterungen gibt es hier etwa wieder Tokens, um die sich mehrere Klassen streiten und die bei eurem jeweiligen Pakt gegen mächtige Waffen eingetauscht werden können.

Wähle deinen WoW-Pakt und gewinne einen Gaming-PC!

Wann erscheint Schloss Nathria? Der Schlachtzug öffnet seine Pforten am 9. Dezember, zusammen mit der ersten Season für Mythic+ und der Arena. Ab da werden wir auch endlich Spieler-Zahlen für das DPS-Ranking von Shadowlands haben und euch genau sagen können, welche Klassen wie stark sind.

Damit ihr ideal vorbereitet seid, geben wir euch hier fünf Tipps bevor ihr euch auf den Weg nach Revendreth und zum Schloss macht.

1. Bereitet die Bosse vor

Was sollte ich vorbereiten? Viele der Bosse bringen einzigartige Mechaniken mit, die unter Umständen schnell das Ende des Kampfes bedeuten können, wenn ihr sie nicht richtig spielt. Das solltet ihr um jeden Preis vermeiden – schließlich gibt’s sonst keinen Loot.

Damit ihr nicht ungewollt im Staub liegt und euch die Zähne an Fähigkeiten ausbeißt, die ihr partout nicht versteht oder sehen könnt, solltet ihr deswegen zuvor zumindest grob wissen, was die Fähigkeiten der Bosse sind und wie ihr in eurer Rolle mit ihnen umgehen müsst.

Besprecht dabei auch in der Gruppe, welcher Spieler welche Aufgabe übernimmt. Todesritter oder Jäger etwa können mit ihren besonderen Fähigkeiten Mechaniken aushebeln oder signifikant leichter machen.

Wo finde ich Guides? Es gibt viele Möglichkeiten von Experten, die sich über Jahre hinweg einen Namen für Guides gemacht haben. Wir empfehlen:

Hazelnuttygames auf YouTube (Englisch)

FatbossTV auf YouTube (Englisch)

wowhead, falls ihr eher Text-Guides bevorzugt

Außerdem findet ihr im Abenteuerführer stets eine gute Zusammenfassung über die wichtigsten Fähigkeiten. Dort habt ihr zwar keine genauen Beschreibungen und Tipps, wie ihr am besten damit umgehen sollt, aber wisst zumindest, was auf euch zukommt.

Der Abenteuerführer gibt eine gute Übersicht über die Kämpfe in kurz und ausführlicher.

Muss ich mich da spoilern? Wenn ihr euch von den Bossen überraschen lassen wollt, geht das natürlich auch. Insofern eure ganze Gruppe damit einverstanden ist, selbst herauszufinden, wie ein Boss funktioniert, kann das ebenfalls viel Spaß machen. Ansonsten sollte aber zumindest eine Person die Bosse kennen und bereit sein, sie der Gruppe kurz zu erklären.

2. Deckt euch mit Verbrauchsgegenständen ein

Was sind Verbrauchsgegenstände? Zu jedem Raid gehört die richtige Vorbereitung mit Nahrung („Buff-Food“), Tränken und Fläschchen. Die solltet ihr auch im Schloss Nathria reichlich zur Verfügung haben.

Unbedingt notwendig sind sie zwar nicht, sie können aber die berühmten „1%-Wipes“ verhindern und machen es euch generell etwas leichter, durch den Schlachtzug zu kommen.

Außerdem bietet Shadowlands wieder viel mehr Möglichkeiten, noch ein paar Prozente aus seinem Charakter zu quetschen. Das erweiterte Berufe-System liefert euch noch mehr Gegenstände, mit denen ihr euch vorbereiten könnt.

Alchemisten können wieder Öle herstellen, Fläschchen haben nun einen einheitlichen Nutzen.

Was gibt es für Verbrauchsgegenstände? Für jede Klasse und jede Spezialisierung gibt es verschiedene Items, die euch verbessern. Grundsätzlich solltet ihr euch mit folgenden Dingen eindecken:

Buff-Food oder Festmählern vom Koch

Wetz- und Gewichts-Steinen vom Schmied für Nahkampf-Klassen

Waffenöle vom Alchemisten

Fläschchen und Tränke vom Alchemisten

Trommeln vom Lederer, falls euch Klassen wie Schamanen oder Magier fehlen

ggf. Vantusrunen, wobei das Rezept erst im Schlachtzug selbst zu bekommen ist

Eine Übersicht über alle wichtigen Rezepte und das neue Crafting findet ihr in unserem großen Berufe-Guide für Shadowlands auf MeinMMO.

3. Stellt euer erstes Legendary her

Was sind Legendarys? Mit Shadowlands feiern legendäre Gegenstände ihre Rückkehr als Feature, wie es sie bereits in Legion gab. Diese mächtigen Items verbessern eure Fähigkeiten und können etwa euren Schaden signifikant steigern.

Sie sind die stärkste Ausrüstung im Spiel und können in Shadowlands einfach hergestellt werden, insofern ihr vorher die notwendigen Quests abgeschlossen habt. In unserem Guide erklären wir euch, wie ihr legendäre Gegenstände in Shadowlands herstellt.

Welches Legendary brauche ich? Je nach Klasse benötigt ihr andere legendäre Effekte, die ihr auch an unterschiedlichen Orten bekommen könnt. Es gibt keinen Effekt, der grundsätzlich für alle Klassen „der Beste“ ist.

In unserer Liste findet ihr das beste Legendary für jede Klasse. Mit der könnt ihr euch daran orientieren, was ihr herstellen solltet. Dabei handelt es sich um die mathematisch besten Möglichkeiten – wenn sie aber nicht zu eurem Spielstil passen, könnt ihr unter Umständen mit einer Alternative besser fahren. Ihr findet alle legendären Effekte für eure Klasse im Abenteuerführer.

Ein schneller Blick in den Abentuerführer zeigt euch die Legendarys eurer Klasse.

Muss ich das schon herstellen? Nicht unbedingt. Wenn die Vorbereitung und das Zusammenspiel mit der Gruppe stimmen, benötigt ihr vermutlich kein Legendary in der ersten Woche, zumal einige der besten Effekte erst in Nathria zu finden sind.

Außerdem kann es passieren, dass die Effekte noch einmal angepasst werden. Für einige Klassen und Spieler kann es sich deswegen lohnen, mit der Herstellung noch eine Woche zu warten und dann direkt ein stärkeres Legendary zu craften.

4. Bringt eure Ausrüstung auf Vordermann

Wie sollte ich mich ausrüsten? Grundsätzlich ist es sinnvoll, sich mit der besten Ausrüstung auszustatten, die ihr aktuell bekommen könnt. Das bedeutet, dass ihr sämtliche Dungeons, Weltquests und andere Aktivitäten abschließen solltet, in denen es für euch noch etwas zu holen gibt.

Habt ihr dann etwas gefunden, was euch eine Weile lang dienen kann, solltet ihr auch auf Sockelsteine und Verzauberungen zurückgreifen. Das müssen nicht einmal die „teuersten und besten“ sein.

Viele Verzauberungen und Steine gibt es recht günstig von Spielern, die ihren Beruf gerade leveln. Das ist dann noch immer besser als nichts und sollte für die erste Ausrüstung durchaus reichen. Wenn ihr dann eure erste Raid-Waffe habt, sollte da aber schon etwas Ordentliches drauf.

Wo finde ich bessere Ausrüstung? Die beste Ausrüstung vor dem Raid bekommt ihr in mythischen Dungeons, die ihr ein mal pro Woche abschließen könnt. Habt ihr dabei Pech und bekommt nichts, könnt ihr aber noch immer auf andere Quellen zurückgreifen. Es gibt:

mythische Dungeons mit Gegenstandstufe 184

heroische Dungeons mit Gegenstandstufe 171

PvP-Ausrüstung, die auf Stufe 155 startet und bis 171 mit Ehre aufgewertet werden kann – ab dem 9. Dezember sogar noch höher

seltene Welt-Beute mit Gegenstandstufe 190

Weltquest-Belohnungen mit verschiedenen Stufen

Wer nicht gerne PvP macht, der hat mit heroischen Dungeons die Möglichkeit, seine größten Schwachstellen noch etwas zu flicken. Seit dem ersten Hotfix von Shadowlands gibt es keine tägliche Sperre mehr auf heroische Dungeons. Ihr könnt also farmen, so viel ihr wollt.

5. Aktualisiert eure Addons

So verwaltet ihr eure Addons: Addons können euch das Spiel erleichtern. Sie sind nicht notwendig, aber äußerst nützlich und einige Raid-Leiter setzen vor allem im Progress-Raid bestimmte Addons voraus.

Mit einem Addon-Manager könnt ihr ganz leicht neue Addons herunterladen und installieren oder diejenigen entfernen, die ihr nicht mehr benötigt, um Fehler und Überschneidungen zu vermeiden. Ein nützlicher Manager ist etwa WoWUp, mit dem sich Addons leicht verwalten lassen.

Welche Addons benötige ich? Für einen Schlachtzug wie Schloss Nathria sind sogenannte „Bossmod-Addons“ wie Deadly Bossmods (DBM) oder BigWigs äußerst empfehlenswert. Zudem können euch UI-Addons wie WeakAuras das Spiel leichter machen.

Welche dieser Modifikationen genau zu euch passen, müsst ihr allerdings selbst herausfinden. Viele lassen sich auf persönliche Vorlieben anpassen. In unserer Liste mit den 9 besten Addons für Shadowlands findet ihr einige Tipps für den Einstieg.

Bonus: Checkt Spezialisierung und Talente

Einige Klassen haben haben für Schlachtzüge Spezialisierungen und Talente, die sich besser eignen als das, was sie normalerweise in Dungeons und im Solo-Content so spielen. Das kann sich sogar von Boss zu Boss unterscheiden. Prüft nach, ob das bei euch der Fall ist und passt euren Build gegebenenfalls an.

Das gilt auch für eure Seelenbande bei eurem jeweiligen Pakt. Verschiedene Medien können hier im Raid besser sein und können in eurem Sanktum einfach ausgetauscht werden. Nehmt im Idealfall ein paar Folianten oder Kodizes des ausgeglichenen Gemüts mit, um schnell im Raid Talente zu wechseln.

Da das aber nicht für alle Klassen relevant ist, ist diesr Tipp lediglich ein Bonus.

Das ultimative Kompendium zu WoW: Shadowlands 148 Seiten Guides für Neu- und Wiedereinsteiger, inklusive XXL-Poster. Alles, was ihr zu Dungeons, den neuen Pakten, Torghast und den Klassen wissen müsst praktisch in der Hand. Zum Sonderheft

Mit Nathria und der ersten Season bekommt Shadowlands zwei Wochen nach Release bereits seinen ersten großen Content-Nachschub, auf den sich viele Spieler bereits freuen. Damit beginnt endlich das eigentliche Endgame von WoW.

Gerade für Neulinge kann es eine tolle Erfahrung sein, zum ersten Mal mit einer größeren Gruppe einen Schlachtzug zu sehen. Im MeinMMO-Podcast sprechen Redakteurin Leya Jankowski, WoW-Experte Benedict Grothaus und GameStar-Community-Managerin Marilyn Marx darüber, ob sich der Einstieg in WoW nach 16 Jahren noch lohnt.