In World of Warcraft nervt die Spieler gerade ein Problem. Ihre Mitspieler verlassen den Dungeon vorzeitig – und das führt zu Wartezeiten für alle.

In World of Warcraft: Shadowlands werden gerade fleißig Dungeons gelaufen, immerhin läuft die finale Vorbereitung für den ersten Raid Schloss Nathria. Doch ein Problem stört viele Spieler. Denn manch ein Mitspieler bricht gerne mittendrin den Dungeon ab und sorgt für nervige Wartezeiten bei allen anderen. Schuld daran ist vor allem das System der legendären Erinnerungen.

Was ist das Problem? Viele Spieler suchen die Erinnerungen des Runenmetzes. Das sind die legendären Kräfte, die Spieler benötigen, um sich ihre Legendary-Items zu craften. Die gibt es aus unterschiedlichen Quellen, so eben auch bei Bossen aus Dungeons. Einige Spieler melden sich nun für einen Dungeon an, spielen bis zu ihrem gewünschten Boss und verschwinden danach wortlos aus der Gruppe. Die restlichen 4 Spieler müssen dann warten, bis ein Nachrücker die Gruppe wieder auffüllt. Je nach Rolle kann das eine ganze Weile dauern.

Auch für Nachrücker nervt das: Das Problem betrifft nicht nur die ursprünglichen Spieler der Gruppe, sondern auch die Nachrücker. Denn wenn etwa der Tank nach dem 2. Boss verschwindet, weil dieser seine legendäre Kraft hinterlassen konnte, dann schaut auch der Nachrücker-Tank in die Röhre. Immerhin ist der wichtigste Boss, den er brauchen könnte, bereits bezwungen. Das sorgt für noch mehr Frust, sodass selbst Nachrücker keine Lust mehr haben.

Die legendären Kräfte gibt es auch in Dungeons – leider nicht nur beim Endboss.

Gäbe es eine Lösung? Ja. Blizzard könnte die Drop-Chancen für die legendären Kräfte so verschieben, dass sie nur noch beim Endboss eines Dungeons droppen können. Dann wären die Spieler quasi „gezwungen“ den Dungeon bis zum Schluss zu spielen und können nicht vorzeitig verschwinden, ohne dafür angemessen sanktioniert zu werden. So eine Änderung hatte Blizzard auch in Battle for Azeroth bei der Beute von einigen Bossen vorgenommen, der Spieler immer zum Abbrechen des Schlachtzugs brachte.

So reagieren die Spieler: Im Subreddit von World of Warcraft und den offiziellen Foren gibt es fast jeden Tag einen Beitrag mit den Forderungen der Spieler, den legendären Loot auf den Endboss eines Dungeons zu verschieben. So schreibt etwa celticbarrett:

Es ist irgendwie lustig, dass sie die niedrige Dropchance für Dungeons eingebaut haben, damit die Leute den Dungeon öfter besuchen und sie [die Legendarys] dann nicht auf den Endboss geschoben haben, wodurch der ganze Zweck vernichtet wurde.

Auch somenamessghoul erzählt:

Ehrlich jetzt. Ich versuche mich in heroischen Dungeons auszurüsten und in jedem einzelnen Dungeon ging der Tank oder Heiler nach einem der Bosse. Die Leute sagen „Das ist kein großes Problem, denn der Platz wird fast sofort aufgefüllt“, aber beim letzten Mal musste ich 15 Minuten auf einen anderen Heiler warten. Ich kann nicht glauben, dass Blizzard das nicht hat kommen sehen.

Eine kurzfristige Lösung für die Spieler gibt es nicht – außer direkt von Anfang an mit einer Gruppe aus Freunden und Gildenkollegen loszuziehen. Denn die verlassen einen Dungeon nur äußerst selten vorzeitig.

Habt ihr auch an diesem Problem zu knabbern? Oder läuft das bei euch alles reibungslos?

