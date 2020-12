WoW Shadowlands: Irre – Paladin meistert mythischen Dungeon bereits solo

Ein Paladin langweilt sich schon jetzt in WoW Shadowlands. Er macht einen mythischen Dungeon bereits im Alleingang.

World of Warcraft Shadowlands ist erst seit knapp 2 Wochen veröffentlicht und viele Spieler laufen noch in blauer Ausrüstung herum, die alles andere als gut ist. Wenig verwunderlich – immerhin sind die meisten Spieler gerade in heroischen Dungeons unterwegs und fangen gerade erst damit an, sich die mythischen Dungeons anzuschauen.

Ein Paladin kann darüber allerdings nur müde lächeln, denn er macht schon seinen ersten mythischen Dungeon im Alleingang. Die Rede ist – mal wieder – vom Ausnahme-Paladin Rextroy.

Wähle deinen WoW-Pakt und gewinne einen Gaming-PC!

Was hat er gemacht? Als Schutzpaladin hat sich Rextroy in das Theater der Schmerzen gestürzt – auf mythischer Schwierigkeit. Das ist aktuell das Härteste, was WoW-Spieler in Shadowlands erleben können. Normalerweise braucht es für diesen Dungeon eine Gruppe aus 5 Spielern, die zumindest halbwegs gute Ausrüstung aufweisen.

Der ganze „Run“ hat mehrere Stunden gedauert, da Rextroy sich verschiedene Strategien für die Bosse und Trash-Gruppen überlegen musste. Wer sich für alle Details aus den Kämpfen interessiert, der kann hier den ganzen Run sehen. In knapp 15 Minuten erklärt Rextroy die schwierigsten Mechaniken und härtesten Gruppen – und wie er sie als Paladin gemeistert hat. Möglich war das vor allem, da Paladine sich als Tank mit massiver Eigenheilung selbst heilen können. Dennoch benötigte es viele Tricksereien, um etwa beim ersten Boss der Dauer-Betäubung zu entgehen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Wer ist Rextroy? Der Spieler Rextroy hat sich in den letzten Jahren einen Namen in der WoW-Community gemacht. Seit einer Weile versucht er, die Spielmechaniken komplett auszureizen, um scheinbar unmögliche Herausforderungen alleine zu bewältigen. Mal sind das aktuelle Raidbosse, die er mit einer einzigen Attacke tötet oder eine verkorkste Mechanik, mit der er Spieler im PvP sogar vollkommen nackt töten kann – manchmal muss er dafür nicht einmal vom Reittier absteigen. Mit dem Relase von Shadowlands wurde die PvP-Skalierung weitestgehend abgeschafft, weshalb er sich nun wieder verstärkt PvE-Mechaniken widmet.

Kommt da noch mehr für die Spieler? Neue Herausforderungen dürfte Rextroy bereits am kommenden Mittwoch bekommen. Denn dann startet die erste Saison von Shadowlands und die Schwierigkeit „Mythisch+“ für Dungeons öffnet. Gleichzeitig startet auch die gewertete PvP-Saison und der Raid Schloss Nathria eröffnet seine Pforten. Dann dürfte es für Rextroy wieder neue Ziele geben, damit er auch in Shadowlands seinen ehrgeizigen Rekorden weiter nachjagen kann.

Was haltet ihr von dieser Leistung? Beeindruckend, was Rextroy da wieder auf die Beine stellt? Oder irgendwie verschwendete Lebenszeit?

Wer so gut werden will, wie Rextroy, der kann sich freuen – die Dropraten für legendäre Kräfte wurden verbessert.