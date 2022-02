Hey, WoW-Spieler! Wie gefällt Euch Patch 9.2 eigentlich?

Der neuste Patch von World of Warcraft ist seit einigen Tagen spielbar. Doch lohnt sich der Patch? Macht er überhaupt Spaß? Wir wollen das herausfinden.

Der neuste Patch von World of Warcraft, Ende der Ewigkeit, ist seit knapp 3 Tagen nun live. Viele Spieler haben sich durch die ersten Kapitel der Kampagne von Zereth Mortis gekämpft, einen Blick in den neuen Torghast-Modus geworden und bereiten sich auf den Start der neuen Saison und den frischen Raid vor. Da wird es Zeit, einmal in die Community zu horchen, um herauszufinden, wie euch der aktuelle Patch denn so gefällt.

Was ist schon alles spielbar? Schon seit dem Release am vergangenen Mittwoch sind eine Reihe von Inhalte spielbar, in die man eintauchen kann. Dazu gehören:

Zereth Mortis mit zahlreichen Quests, raren Feinden und Schätzen

Die neue Ruf-Fraktion „Die Erleuchteten“

Das „Chiffre der Ersten“-System mit dem niedlichen Pocopoc, der euch auf Schritt und Tritt begleitet und neue Boni freischaltet.

Der neue Torghast-Modus „Jailer’s Gauntlet“ mit knackigen Kämpfen und frischen Belohnungen.

Was kommt erst noch? Viele Inhalte und Neuerungen werden erst in den kommenden Wochen zugänglich. Dazu gehören:

Der neue Raid „Mausoleum der Ersten“ mit insgesamt 11 Bossen.

Die neue „Mythisch+“-Saison mit den beiden Tazavesh-Dungeons und frischen Affixen.

Das „Doppel-Legendary“-Feature, das eure Charaktere noch stärker macht.

Eine neue PvP-Saison mit neuer Arena.

Die noch ausstehenden Kapitel der Story-Kampagne.

Damit einher geht auch die Veröffentlichung von einigen Cinematics. Besonders der Sieg über den finalen Boss im Mausoleum der Ersten, den Kerkermeister, dürfte ein spannendes Cinematic bereithalten. Aber auch das noch geheime, letzte Story-Kapitel der Kampagne könnte einen Höhepunkt bringen und die Geschichte zwischen Sylvanas und Tyrande vorantreiben …

Aber kommen wir nun zu euch. Wir wollen wissen, wie der Patch 9.2 Ende der Ewigkeit bei unseren Lesern ankommt. Wählt einfach die Antwort aus, die am ehesten euren Erfahrungen mit dem neuen Patch entspricht.

Wenn eure Antwortmöglichkeit aus irgendeinem Grund nicht dabei sein sollte oder ihr eure Antwort noch ein bisschen besser begründen wollt, dann lasst einfach einen Kommentar unter diesem Beitrag und erklärt uns, was euch am Patch besonders gut gefällt – oder eben richtig stark stört.

Eure Meinung interessiert uns!