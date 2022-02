WoW: Magier eskaliert vor Orgrimmar, tötet Hordler mit 300.000 Schaden

Wir können gespannt sein, was Rextroy in Patch 9.2 für neue Methoden findet, um absurd hohe Schadenszahlen zu verursachen.

Berührung der Magi sammelt nun, wie es der Zauber vorsieht, 25 % allen verursachten Schadens an und explodiert nach Ablauf für diese Menge. Da Rextroy einen niedrigstufigen Feind angreift, wird dieser Schaden massiv gesteigert, was sich letztlich auf die Explosion auswirkt.

Was hat der Magier getan? In seinem neusten Video zeigt Rextroy, wie auch ein schlecht ausgerüsteter Magier ordentlich Schaden raushauen kann – so viel, dass top equipte Spieler sofort ins Gras beißen. Der Zauber „Berührung der Magi“ sorgt mit seinem Effekt dafür, dass kaum etwas stehenbleibt.

Alle paar Wochen ist es wieder soweit, dass der Spieler Rextroy eine neue Methode findet, mit der er die World of Warcraft auf den Kopf stellen kann. So ist es auch dieses Mal, denn er hat einen Weg gefunden, gegnerische Spieler mit einer einzigen Attacke zu töten – und das alles andere als knapp.

Eine einzige Explosion erledigt viele Horde-Spieler gleichzeitig. Rextroy eskaliert mal wieder in World of Warcraft – und nimmt Dutzende Opfer mit.

