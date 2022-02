WoW hat seine Spieler für andere MMORPGs vollkommen ruiniert

World of Warcraft hat seine Spieler ruiniert – sie können andere MMORPGs einfach nicht mehr genießen. Das hat viele Gründe.

Die Spielerinnen und Spieler, die World of Warcraft seit vielen Jahren zocken, sind schon ein sonderbares Völkchen. Viele von ihnen würden sich als „Gamer“ bezeichnen – dabei spielen sie im Grunde nur ein einziges Spiel wirklich ausdauernd und das ist WoW. Damit hat Blizzard es geschafft, nicht nur viele Spieler an WoW zu binden, sondern sie gleichzeitig für andere Spiele zu ruinieren.

Einen besonders großen Beitrag dazu leisten auch die Sammlungen, die es in World of Warcraft gibt. Wer im Verlauf von über 17 Jahren seine Sammlungen im Spiel vervollständigt hat, wird das nicht so leicht aufgeben. Bei über 600 Reittieren, mehr als 1.000 Pets, zahllosen Achievements und Transmog-Items wird die Hürde mit jeder Erweiterung größer, die man nehmen muss, um davon „loszukommen“.

Denn wer will schon 17 Jahre Spielzeit „opfern“, nur um dem nächsten Hype-Spiel für einige Wochen hinterherzurennen?

Dass diese massive Bindung zu World of Warcraft auf der einen Seite zwar etwas Schönes, auf der anderen Seite aber auch störend sein kann, realisieren inzwischen immer mehr Spielerinnen und Spieler.

So verfasste „SonofSeth13“ im Subreddit von WoW einen Beitrag, in dem er seine Erfahrungen mit anderen Spielen und WoW äußert. Da heißt es im Beitrag „Sei verdammt, WoW, du hast mich für alle anderen MMOs ruiniert“:

Zum x-ten Mal lade ich mir den Client herunter, erstelle mir einen Charakter, beginne zu spielen und denke mir: Ja, das ist in Ordnung, vielleicht sind die Synchronsprecher nicht perfekt, vielleicht fehlt dem Art-Style eine klare Vision, vielleicht, vielleicht, vielleicht … Egal, welches andere MMO ich probiere, sei es Lost Ark, Guild Wars 2, Old Republic, Start Trek Online, da gibt es immer wieder etwas, das mich einfach stört, bis ich es nicht mehr ertrage und niemals wieder einlogge. Meistens ist es, wie leicht der Kampf von der Hand geht und die Animationen, aber selbst aktive Kampfsysteme wie Tera oder WildStar, irgendwie fühlt sich WoW einfach geschmeidiger an, selbst wenn es nur Tab-Targetting und Fähigkeiten-Spammen ist. Es ist so frustrierend. Auf der einen Seite will ich etwas Neues spielen, aber wenn ich etwas Neues ausprobiere, dann fehlt immer irgendwas. Auf der anderen Seiten kann ich einfach nicht mehr zurück zu WoW, denn ich spiele das seit 2004 und kann einfach nicht mehr. Also in dem Sinne, danke WoW!

Einmal WoW, immer WoW? Viele kommen einfach nicht los – weil andere Spiele nicht reizen.

Auch „-Jouten-“ teilt seine Erfahrung:

Ich dachte, Final Fantasy XIV wäre mein Spiel der Wahl, nachdem ich WoW verlassen hatte. Aber nein. Ich vermisste das „Open World“-Gefühl von WoW. Ich wusste, dass irgendwas nicht stimmte, als ich beim Fliegen in Final Fantasy gegen Wände stieß. Die Welt fühlte sich einfach nicht so offen an, weil ich es nicht gewohnt war, eine so niedrige Decke fürs Fliegen zu haben und überall an Wände zu stoßen. FFXIV ist ein tolles Spiel, aber es konnte für mich WoW einfach nicht ersetzen. Deswegen bin ich jetzt wieder in WoW. Und ich sehe, dass mehr und mehr Leute wieder zurückkommen. Also bin das nicht nur ich.

„DanteanWyatt“ sieht den großen Vorteil von World of Warcraft in der Fähigkeit, das Spiel und vor allem das Interface zu individualisieren und anzupassen:

Genau so fühle ich mich. Es ist komisch, dass realistischere MMOs mit modernerer Grafik sich irgendwie weniger realistisch als WoW anfühlen. Aber der Hauptgrund, warum WoW für mich siegt, ist der umfassende Support von Add-ons. Kein anderes MMO hat diese Menge an Anpassungsmöglichkeiten. Das Ökosystem für Add-ons in WoW ist gewaltig und jedes andere MMO kann darauf neidisch sein (wird es aber nicht implementieren, weil es zu viel Arbeit ist).

Decken sich diese Erfahrungen mit euren eigenen? Kehrt ihr auch immer wieder zu World of Warcraft zurück, obwohl ihr euch eigentlich nach einem anderen Spiel sehnt? Oder kennt ihr dieses Problem gar nicht?