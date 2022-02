WoW: Mehr als 75 % der Spieler wollen mit dem Feind paktieren

Horde und Allianz, bald gemeinsam in World of Warcraft – die meisten von euch würden das ohne zu zögern wollen. Ihr habt klar entschieden.

Die Identifikation mit der eigenen Fraktion und die Treue dieser gegenüber ist eine wichtige Säule von World of Warcraft, sowohl für Allianz-Spieler als auch Anhänger der Horde. Oder … etwa doch nicht? Wir haben eine Umfrage zu dem kommenden Feature des „Cross Faction Play“ gemacht und ihr habt zahlreich teilgenommen.

Das Ergebnis: Die große Mehrzahl ist bereits, Zusammenarbeit mit dem Feind zuzulassen.

Was ist Cross-Faction-Play? Ein neues Feature, das für Patch 9.2.5 angekündigt wurde. Horde und Allianz können dann gemeinschaftlich in Gruppen Abenteuer erleben, solange es sich dabei um „geschlossene“ Inhalte handelt – also Dungeons, Raids oder PvP-Schlachten. Freunde können somit über die Fraktionsgrenze hinweg gemeinsam spielen.

Das Ergebnis unserer Umfrage war recht klar:

Stand der Umfrage: 07.02.2022, 11:30 Uhr.

Mehr als 40 % wollen das Feature als Standard

Ganze 42 % der Teilnehmer, was immerhin 392 Stimmen entspricht, sind der klaren Meinung, dass das Zusammenspiel von Horde und Allianz längst überflüssig ist. Ein solches Feature sollte nicht nur eine Option, sondern der Standard sein. Viele freuen sich darüber, dass künftig mehr Spieler zur Gruppensuche zur Verfügung stehen und der Anschluss an Raids auch als Allianz-Spieler einfacher wird.

Andere sind einfach froh, dass sie künftig mit ihren Lieben spielen können, wie etwa Pjer Kretschmar, der auf Facebook schreibt:

Meine Frau ist Horde, ich Allianz. Endlich wird’s mal wieder was!

Ganz ähnlich sieht es auch Aymen Jedir:

Ich liebe dieses Feature und kann endlich wieder mit einem Kollegen zusammen spielen.

Niklas Gareis sieht das sogar als logischen nächsten Schritt der Story.

Ehrlich gesagt wird das auch langsam Zeit. Das Konzept ‘Alli gegen Horde’ ist ausgelutscht und da wir den Gefahren gegenübertreten müssen, die außerhalb von Azeroth liegen, sprich Leere, Licht, Legion, Tod und so weiter, finde ich, dass es an der Zeit ist, nicht mehr Alli oder Hordler zu sein, sondern ein Kind von Azeroth. Ich finde diese Entwicklung gut.

Paktieren mit dem Feind – mehr als 75 % wären bereit dazu.

Mehr als ein Drittel will zumindest die Option

Etwas weniger Spieler, nämlich 35 % (326 Stimmen) finden das Feature vollkommen in Ordnung, solange es optional bleibt. So ist es zumindest auch von den Entwicklern angedacht. Denn über die automatische Spielerzuweisung landet man immer nur mit Spielern der gleichen Fraktion in der Gruppe.

Nur wer manuell nach Mitspielern sucht und sich aktiv dafür entscheidet, kann auch gemischte Gruppen aus Horde und Allianz gründen oder solchen Gruppen beitreten. Letztlich liegt die Entscheidung darüber immer beim Anführer der jeweiligen Gruppe.

Sui Enferum schrieb dazu über Facebook:

Ist das einzig Richtige. Von der Story her macht es ganz klar Sinn. Alles andere wäre auch dämlich. Nur weil ein paar vereinzelte Spieler jetzt eine Lebenskrise kriegen, kann man es ja anscheinend auch optional machen.

Fast jeder vierte ist strikt dagegen

Doch nicht alle heißen das kommende Feature gut, knapp 23 % (212 Stimmen) stellen sich klar gegen die Pläne und sind der Ansicht, dass es dem Spiel schaden wird. Dass Horde und Allianz unterschiedliche Gruppierungen sind, sollte sich auch im Gameplay zeigen und gemeinschaftliches Spielen nicht möglich sein. Für manche scheint das gar ein Schritt zu sein, der das Ende von WoW einläutet.

Da schreibt Sinophax:

Und da geht WoW komplett vor die Hunde … Man erkennt, dass die langsam echt nicht mehr wissen, was sie noch bringen sollen. Sollen sie das Spiel doch mit Würde beenden. Tut schon irgendwie weh, wenn man sieht, was aus dem damals so tollen Spiel geworden ist.

LikeADwarf formuliert das ein wenig genauer:

Ich persönlich (Vorsicht, subjektiv) finde, dass die Fraktionen zu einem MMORPG und vor allem WoW dazugehören. Andere MMORPGs, die ich gespielt habe und die kein Fraktionssystem hatten, fand ich irgendwie immer komisch. Ich mag es, einer Fraktion anzugehören und gegen andere Fraktionen zu kämpfen. Die Identifizierung ist dabei ein ganz großer Aspekt und einer der Punkte, die WoW so großartig machen.

Hättet ihr mit einem so eindeutigen Ergebnis gerechnet?