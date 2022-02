WoW: Horde und Allianz spielen zusammen – Was haltet ihr davon?

Schon bald spielen Elfen, Orcs, Menschen und Trolle gemeinsam in World of Warcraft. Aber wollt ihr das überhaupt? Oder ist das ein Tabu-Bruch?

Für Spielerinnen und Spieler von World of Warcraft sind gerade spannende Zeiten angebrochen. Nicht nur wurde der Spam von Boosting-Angeboten drastisch reduziert, in Zukunft werden Horde- und Allianz-Charaktere in der Lage sein, gemeinsame Abenteuer zu bestreiten und sich zu Gruppen zusammenzuschließen. Das Cross-Faction-Play kommt.

Das ist in Feature, das von vielen Leuten aus der Community schon seit Jahren gefordert wird – aber wie sieht es bei euch aus den Lesern von MeinMMO? Wir wollen wissen, wir ihr zu diesem Feature steht.

Was wird möglich sein? Spieler von Allianz und Horde können künftig gemeinsam Gruppen betreten und im Gruppenchat schreiben. Sie können dann zusammen Dungeons besuchen, Raids absolvieren oder auch gewertete PvP-Schlachtfelder aufsuchen.

Möglich ist das, wenn die Spieler entweder eine Battle.net- oder Real-ID-Freundschaft haben, gemeinsam in einer fraktionsübergreifenden Community sind oder über den Dungeon-Browser sich für eine Gruppe bewerben, die beide Fraktionen aufnimmt.

Das künftige Top-Duo aus Heiler und Tank?

Was wird nicht möglich sein? Der grundsätzliche Feindschafts-Status in der offenen Welt ändert sich nicht. Sind zwei Spieler unterschiedlicher Fraktion im Kriegsmodus unterwegs und in einer Gruppe, dann können sie sich nach wie vor attackieren. Das Kooperieren – etwa durch das Gewähren von Buffs oder Heilen – ist nur innerhalb von organisierten Aktionen wie eben Dungeons, möglich.

In Random-Gruppen, etwa durch das Random-Dungeon-Tool, landet ihr übrigens immer nur mit Spielern eurer eigenen Fraktion in einer Gruppe. Zufällig werdet ihr also niemals mit der anderen Seite kooperieren.

Kommen wir aber nun zu euch! Was haltet ihr von der Ankündigung dieses Features? Findet ihr, dass das eine gute Idee ist? Oder führt das WoW nur in neue Probleme?

Wann kommt das Feature? Getestet wird das Cross-Faction-Play auf dem PTR von Patch 9.2.5. Der wird wohl erst an den Start gehen, wenn Patch 9.2 veröffentlicht wurde, der wiederum noch kein Release-Datum hat. Bis zur Veröffentlichung des Features werden also noch mindestens 3 Monate ins Land ziehen, wohl eher mehr.

Wenn ihr eure Meinung noch etwas ausführlicher begründen wollt, dann hinterlasst doch gerne einen Kommentar und erklärt genauer, wie ihr zu diesem Feature steht.

In naher Zukunft können wir uns aber erst einmal auf Patch 9.2: Ende der Ewigkeit freuen …