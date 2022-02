Seit einigen Stunden haben Spieler in World of Warcraft ihren Handels-Channel zurück, nachdem Blizzard den Spam von realmübergreifenden Boosting-Communitys verboten hat. Manche können ihr Glück kaum fassen – dank der Boosting-Änderung.

Die Zeit der negativen Meldungen rund um World of Warcraft scheint vorerst vorbei zu sein. Nachdem sich ein Gerücht gestern Abend bestätigt hatte, wurden Boosting-Communitys in World of Warcraft mit einer neuen Regelung verboten. Das hatte nahezu augenblicklich einen ziemlich interessanten Effekt:

Die Handels-Channel in World of Warcraft sind wieder lesbar, der Spam hat ein Ende.

Seit Jahren spammeten Booster die Handels-Channels zu

Was war der Zustand vorher? Abhängig von der Größe des Realms, ist der Handels-Chat in World of Warcraft in den letzten Jahren vieles gewesen, aber kein wirklicher Ort des Handels. Vor allem boten hier Boosting-Communitys ihre Angebote an, wie etwa das Ziehen durch Dungeons oder Raids. Da diese Gruppen serverübergreifend agierten, hatten sie auf zahlreichen Realms Zweitcharaktere, die im Abstand von wenigen Sekunden ihre Angebote anpriesen.

Der Chat war eine Flut an Nachrichten, tatsächlicher Handel unmöglich.

Was hat sich jetzt geändert? Quasi „über Nacht“ ist das massive Bewerben von Boosting-Angeboten verboten, insbesondere auf fremden Realms. Das führte dazu, dass der Handels-Channel auf zahlreichen Realms wieder für seinen ursprünglichen Zweck genutzt werden konnte – dem Handel oder einfach dem Gespräch in einem mehrere Städte übergreifendem Chat.

So reagiert die Community: Insgesamt kommt die Änderung bei vielen Spielern sehr gut an – ganz egal, wie sie Boosting gegenüberstanden. Dass der Handels-Chat wieder lesbar ist, sorgt für viel Begeisterung, wie zahlreiche Spieler etwa im Subreddit von World of Warcraft teilen.

Ein Screenshot vom Nutzer PUSCIFER zeigt die verwunderten und erfreuten Spieler auf seinem Realm, die plötzlich wieder miteinander schreiben können. Satte 2.500 Upvotes gibt es dafür, zusammen mit zahlreichen Kommentaren.

Besonders schön ist auch dieser kleine Clip, der quasi einen „Vorher-Nachher-Vergleich“ zeigt, wie der Handelschat auf dem EU-Realm Kazzak aussieht.

Links sieht man deutlich, wie die Nachrichten von Boosting-Angeboten nur so durch den Chat rauschen, rechts sieht man nach der Änderung tatsächliche Spieler, die sich unterhalten.

Deutlich amüsiert schreibt etwa reikschield zu der Thematik:

Okay, Jungs! Jetzt geht’s wieder zurück zu den Politik-Gesprächen und Anime-Spoilern. Auf geht’s, Hypeeeee!

Etwas ernsthafter sieht es Malarkeycreator:

Das ist tatsächlich so schön. Ich dachte nicht, dass es mich so sehr kümmert, aber das ist eine große Verbesserung der Lebensqualität. Ich schreibe nicht einmal [im Handelschannel], aber es ist einfach schön, dort keinen Spam mehr zu sehen.

Allerdings hat die Änderung auch nicht nur Positives mit sich gebracht, wie PUSCIFER später nochmal korrigiert. Dort schreibt er nämlich:

Update: Jetzt wird der Channel mit Anal-Witzen vollgespammt.

Doch das erntet nur Reaktionen wie: „Genau so, wie der Herr es vorgesehen hatte.“

Manche Dinge ändern sich in World of Warcraft eben nie – selbst wenn sich etwas ändert.

Wie habt ihr das auf eurem Realm erlebt? Hat sich der Handels-Chat dort auch so deutlich verbessert? Oder ist bei euch alles beim Alten geblieben?