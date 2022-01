WoW macht es wahr: Blizzard verbietet „Boosting Communitys“ ab sofort!

Eine Ära in World of Warcraft geht zuende. Den „Boosting Communitys“ wird ab sofort ein Riegel vorgeschoben. Blizzard hat sie in WoW ab sofort verboten.

Vor ein paar Stunden noch gab es wilde Spekulationen und Gerüchte darüber, dass dem Boosten in World of Warcraft bald ein Riegel vorgeschoben wird. Nur wenige Stunden später hat sich das Gerücht bewahrheitet und Blizzard hat offiziell erklärt:

Boosting Communitys sind mit sofortiger Wirkung nicht mehr erlaubt. Damit dürfte eine Ära in World of Warcraft zuende gehen.

Was ist passiert? Der Community Manager Kaivax hat im offiziellen Forum von World of Warcraft einen Beitrag verfasst und exakt die Nachricht veröffentlicht, die vor einigen Stunden schon auf diversen Community-Discord-Servern geleakt wurde und über die wir auf MeinMMO bereits berichtet haben.

In der Nachricht steht grundsätzlich: Boosting Communities, die über mehrere Realms hinweg operieren und ihre Dienste aggressiv auch auf anderen Realms anbieten, sind mit sofortiger Wirkung verboten und sollten ihre Bemühungen einstellen.

Wer sich nicht an diese neuen Regeln hält, kann mit Sanktionen belegt werden, die bis zur Schließung des WoW-Accounts reichen.

Das Boosting-Verbot im deutschen WoW-Forum.

Was sind die sofortigen Folgen? Was Spiele wohl als erstes bemerken dürften, ist der Rückgang an Boosting-Spam im Handelschannel. Da das Bewerben solcher Dienste nun ebenfalls unter Strafe steht und Spieler diese Leute über das Melde-System anschwärzen können, dürfte der Handels-Channel auf vielen Realms nun wieder für wirklichen Handel sorgen.

Bedenkt bei der Nachricht allerdings: Boosting ist grundsätzlich nach wie vor erlaubt, darf nur eben nicht serverübergreifend angeboten werden.

Wenn eine Gilde auf eurem Realm also weiter ihre Boosting-Dienste für euren Realm anpreist, ist das nach wie vor erlaubt und kein Verstoß dieser Regel. Meldet also bitte keine Spieler oder Gruppen, die innerhalb dieser Regeln operieren – denn wer häufig Spieler fälschlich meldet, kann selbst mit Accountstrafen belegt werden.

Was haltet ihr von Blizzards Entscheidung? Ein richtiger, wichtiger Schritt? Oder vollkommen unpassend?