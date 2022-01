Kettenblitze in World of Warcraft sind eigentlich schwach. Mittels einiger Tricks können die aber jeden Spieler mit einem einzigen Schlag hinrichten.

In einem Spiel von der Komplexität und Größe wie World of Warcraft gibt es immer mal wieder Fehler und Exploits, die von Spielern ausgenutzt werden können. Doch kaum einer hat so viele interessante Kombinationen gefunden, wie der Spieler Rextroy. Auch in seinem neusten Video fand er wieder eine Kombination an Fähigkeiten, die es ihm erlaubte, Feinde mit einem einzigen Angriff zu töten. Der Grund dafür: Schamanen besitzen eine „Boss-Fähigkeit“, die viel stärker als gedacht ist.

Was ist passiert? Der WoW-Spieler Rextroy hat in seinem neusten Video einen Trick mit dem Schamanen offenbart. Der ist nämlich in der Lage, mit seinem Kettenblitz Feinde sofort hinzurichten. Eigentlich absurd, denn der Kettenblitz verursacht in aller Regel recht wenig Schaden und könnte niemals einen „Onehit“ erzeugen. Einmal mehr jedoch sorgt das Stapeln von zahlreichen Effekten und eine sonderbare Bossfähigkeit dafür, dass Horde-Spieler „instant“ auf die Bretter geschickt werden.

Wie funktioniert das? Das Herzstück der Kombo ist das PvP-Talent „Stromkreis“. Laut Beschreibung feuert das bei Verwendung von „Sturmschlag“ zusätzlich einen Kettenblitzschlag auf den Gegner ab, der bis zu 3 Feinde trifft. Was jedoch nicht im Tooltip steht: Bei dem Angriff handelt es sich nicht um den eigentlichen Kettenblitz des Schamanen, sondern um eine Boss-Version aus Raids wie dem Thron des Donners! Dieser Kettenblitzschlag hat nämlich die Besonderheit, bei jedem Überspringen 50 % stärker zu werden, sodass das 3. Ziel deutlich mehr Schaden erleidet.

Das alleine macht noch nicht genug Schaden, weshalb Rextroy noch mehr Modifikationen einbezieht. Denn sämtliche andere Buffs, die den Kettenblitz verbessern, wirken sich auch auf diesen Boss-Blitzschlag aus:

125 % Bonus durch die Boss-Fähigkeit

Das Legendary „Ketten der Verheerung“ bringt 50 % Bonus

Waffe des Mahlstroms bringt 110 % Bonus

Sturmhüter bringt 300 % Bonus

Da sich die Boni gegenseitig betreffen, gibt das am Ende ein Plus von satten 2.735 %!

Jetzt muss Rextroy „nur noch“ dafür sorgen, dass der Horde-Spieler auch zwingend das 3. Ziel des Kettenblitzschlags ist. Dafür verwendet er einmal mehr die schon berühmt-berüchtigten Frösche.

Das alles kombiniert sorgt dafür, dass der Feind gerne mal mit 60.000 bis 70.000 Schadenspunkten getroffen wird und somit in nahezu allen Fällen komplett aus dem digitalen Leben befördert wird.

Darf man solche Exploits benutzen? Grundsätzlich nein. Wer solche Exploits im PvP ausnutzt, um sich einen Vorteil zu verschaffen, muss damit rechnen, dass der eigene Account gebannt wird. Im Fall von Rextroy ist es allerdings so, dass er die Entwickler immer über die gefundenen Fehler und Probleme informiert. Er erhält dann das „okay“ von Blizzard und veröffentlicht sein Video erst, nachdem die Entwickler bereits einen Hotfix aufgespielt haben. So ist es ausgeschlossen, dass andere Spieler den Exploit wiederholen.

Was haltet ihr von dieser Kombination? Interessant, dass man so etwas im Spiel findet? Oder ist es langsam peinlich, dass es so viele Fehler überhaupt noch in WoW gibt?