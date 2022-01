Wer World of Warcraft je geliebt hat, sollte Patch 10.0 eine Chance geben

Wenn man World of Warcraft je mochte, sollte man sich auf Patch 10.0 und die neue Erweiterung freuen – das glaubt zumindest der WoW-Dämon Cortyn von MeinMMO.

Wie man es auch dreht und wendet, wenn man mit World of Warcraft viele schöne Jahre der Erinnerungen verbindet, dann waren die letzten Monate und auch die letzten Erweiterungen recht schwer zu ertragen. Egal ob es die grundsätzlich negative Stimmung rund um Battle for Azeroth und Shadowlands war oder die ganzen Vorfälle rund um den Sexismus-Skandal bei Blizzard – schön anzusehen war das alles nicht.

Ich bin da nicht anders. Auch wenn mein Job hier ist, möglichst neutral über die Vorfälle rund um Blizzard und World of Warcraft zu berichten, will ich persönlich doch, dass es dem Spiel und der Entwickler-Firma dahinter gut geht – einschließlich aller Mitarbeiter dort.

Umso mehr haben mich die letzten beiden Jahre gestört. Über World of Warcraft zu berichten war, von einigen positiven Geschichten mal abgesehen, anstrengend. Egal ob es der eklige Sexismus-Skandal oder die allgemeine Stimmung rund um das Spiel war – es fühlte sich schlicht nicht gut an und überall herrschte eine überwiegend negative Atmosphäre.

Aber ich habe Hoffnung, dass das mit der nächsten Erweiterung anders wird, die hoffentlich bereits innerhalb der nächsten Wochen angekündigt wird. Die Hinweise deuten auf ein Drachen-Addon hin – eines der ursprünglichen Völker von Azeroth und damit hoffentlich eine Geschichte, die etwas „geerdeter“ ist als die Handlung von Shadowlands.

Die ist mit irgendwelchen Nachleben-Dimensionen und sonderbaren Schauplätzen an sich zwar cool, aber passt nicht so zum Flair von Azeroth.

Drachen könnten im Fokus der neuen Erweiterung stehen.

Das Story-Chaos kann nur besser werden

Dass die Story besser wird, davon bin ich überzeugt. Ein wichtiger Punkt ist hier der Vorfall rund um Afrasiabi. Selbst wenn nicht alle Details bekannt sind, deutet viel darauf hin, dass der aktuelle Handlungsstrang rund um Sylvanas vor allem auf den Ex-Story-Chef Alex Afrasiabi zurückzuführen ist. Der Handlungsstrang ist nicht zwingend schlecht, ich mochte den Brand von Teldrassil und auch den Krieg, der daraus entstand.

Allerdings fehlte mir eine Auflösung, eine kohärente Erzählweise und das Gefühl, endlich mal irgendwelche vernünftigen Antworten zu bekommen. All das geschah nicht, weil Afrasiabi – so die aktuellen Hinweise – die Geschichte im Alleingang durchgedrückt hat und dann entlassen wurde, ohne einen roten Faden für die Story zu hinterlassen.

Die aktuellen Entwickler mussten aus diesem Scherbenhaufen nun etwas zusammenbasteln und das in Shadowlands irgendwie sinnvoll beenden.

Es ist kein Geheimnis, dass das eher schlecht als recht funktioniert hat und auch die treusten Warcraft-Fans vergrault hat. Nur wenigen hat gefallen, dass der Kerkermeister plötzlich das große Übel ist, das hinter all den Machenschaften im Warcraft-Universum stand.

Gleichzeitig erklärt der Afrasiabi-Vorfall aber auch sehr viel. Er bietet eine, zugegeben sehr simple, Erklärung dafür, warum sich die Story von World of Warcraft seit Patch 8.3 nicht mehr richtig rund anfühlt. Als wenn alles nicht mehr so ganz ineinandergreift, wichtige Aspekte vergessen wurden und man irgendwie den Eindruck gewinnt, dass Charaktere in Situationen gezwängt werden, die gar nicht so richtig zu ihnen passen.

Doch das passt auch wunderbar zu der Aussage von Steve Danuser, dem neuen Story-Chef bei WoW, der im Trailer zu Patch 9.2 sagte, dass das nun „der Abschluss eines Kapitels der Warcraft-Saga“ sei.

Das hatte ich zuerst etwas spöttisch belächelt, doch unter Betrachtung der neusten Hinweise erscheint das sinnvoll. Es deckt sich auch mit anderen Aussagen, dass Patch 10.0 – also die nächste Erweiterung – ganz das Baby von Steve Danuser sein wird. Geschichtlich stellt das wohl einen Neuanfang oder zumindest eine Neuorientierung des Teams dar.

Das bedeutet im besten Fall neue Geschichten in einer Welt, die sich endlich wieder heimisch anfühlt, mit Charakteren, die man liebt.

Ob die Aspekte wieder in den Fokus der Story rücken?

Weniger verzahnte Systeme – weniger geliehene Kraft

Daher glaube ich, und das mit voller Überzeugung, dass World of Warcraft mit 10.0 einen Wendepunkt erleben wird. Nicht nur, weil die Story jetzt wieder von einem Team kommt, das hoffentlich an einem Strang zieht und der Groschen endlich gefallen ist, dass Spieler nicht mehr unendlich lange grinden möchten. Nicht nur, weil Blizzard bei sich gerade„ groß aufgeräumt“ und problematische Entwickler gefeuert hat und auch nicht nur, weil nach Patch 9.2 endlich ein Kapitel von WoW zu Ende geht, das kaum jemand sehen wollte.

Dass die Entwickler gewillt sind, daran etwas zu ändern, zeigt bereits Patch 9.2. In der aktuellen Version auf dem PTR hat man sich bereits von viel zwanghaftem Grind verabschiedet. Klar – wer will, der kann auch wieder Ruf farmen, aber eben als optionale Möglichkeit, wenn man zusätzliche Belohnungen will. Ein kompetitiver Zwang existiert nach dem aktuellen Stand nicht.

Allerdings gibt es auch eine Reihe von Dingen, die ich nicht so drastisch sehe wie der „laute Teil der Community“. Immer wenn ich lese, dass „World of Warcraft tot ist“, muss ich verwirrt die Augenbrauen anheben. Denn entweder haben diese Leute noch nie ein wirklich totes Spiel gesehen oder auf ihren Realms und Realm-Pools findet etwas ganz anderes statt, als bei mir.

Wenn ich in World of Warcraft einlogge und das nicht gerade um 4:00 Uhr morgens an einem Mittwoch, dann habe ich nicht den Eindruck, dass das Spiel tot sei. Egal ob es um „Mythisch+“, den Besuch eines Raids, PvP-Schlachten oder Rollenspiel geht – eine Gruppe ist leicht gefunden.

Der harte Kern meiner Gilde ist noch da und die Hauptstädte sind nicht leergefegt. Ich habe nicht den Eindruck eines „toten“ Spiels. Klar, es ist nicht so voll, wie zu Zeiten eines Addon-Releases – aber das war es schon seit der Einführung des Sharding-Systems nicht mehr.

Doch ich will WoW in seinem aktuellen Zustand nicht nur in Schutz nehmen. Die immer neuen „Borrowed Power“-Systeme sind über die Jahre einfach Gift gewesen. Das Gleiche gilt für die zwanghafte Verzahnung von immer mehr Spielsystemen, die einen unübersichtlichen Wulst an Aufgaben erschaffen haben, bei dem kaum noch ein Neuling irgendwie durchblickt.

Als PvP-Fan kann ich nicht einfach PvP spielen. Ich muss die PvE-Kampagne abschließen, meinen Pakt leveln, legendäre Materialien in Torghast farmen, legendäre Rezepte aus Dungeons farmen, Medien und Ruf in Korthia grinden und am besten auch noch den aktuellen Raid für Splitter der Herrschaft besuchen.

PvP in WoW – Wer das will, muss auch viele, viele andere Inhalte spielen.

Dabei denke ich aber auch, dass WoW in den letzten Jahren viel Gutes hervorgebracht hat. Das „Mythisch+“-System hat Dungeons lange über ihren eigentlichen Spaßfaktor hinaus interessant gemacht. Die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade bei Raids bieten Anreize für verschiedene Spielergruppen.

Doch selbst bei diesen Systemen gibt es genug Spieler, die sagen, dass das den Untergang von WoW eingeleitet habe und jeder, der das verteidigt, ja nur an einer großen Flasche Copium hängt. Schwierig nachzuvollziehen, wenn es doch nur Optionen sind, die mehr Vielfalt und Abwechslung bieten und unterschiedliche Spieler-Typen ansprechen.

Wenn diese Inhalte von anderen Systemen gelöst werden, sodass nur noch jene Spieler sie besuchen müssen, die darauf wirklich Lust haben – es wäre schon deutlich besser.

Patch 10.0 klingt gut, ohne dass wir etwas darüber wissen

Die ersten Leaks zur nächsten Erweiterung – egal ob sie nun „legit“ oder frei erfunden sind – lassen mich zumindest positiv sein. Es hat mir klargemacht, dass mich noch immer interessiert, wie es mit WoW weitergeht und dass mein grundsätzliches Interesse für einen Neuanfang noch immer da ist.

Das glaube ich auch, weil mein Vertrauen in das aktuelle Entwickler-Team doch noch recht hoch ist. Das liegt nicht nur an Patch 9.2, sondern einfach an dem Gefühl, was die Kommunikation von Blizzard aus aktuell angeht. Es wirkt, als würde man da wieder an einem Strang ziehen und eine gemeinsame Idee verfolgen. Ich bin bereit, eine wirkliche Verbesserung zu sehen.

Vor allem, weil ich wirklich glaube, dass Patch 10.0 die letzte Chance für World of Warcraft ist, um noch einmal richtig relevant zu werden. Denn die letzten Jahre haben den Fans und auch Skeptikern schmerzlich gezeigt, dass eine Regel tatsächlich gilt, die Warcraft uns schon vor mehreren Jahrzehnten beigebracht hat: Kein König regiert für immer.

Ich halte es für vollkommen legitim, für den Patch 9.2 Ende der Ewigkeit nicht zurückzukehren. Es ist der Abschluss einer Geschichte, die viele schlicht nicht interessiert in einer Spielwelt voll mit Systemen, die vielen keinen Spaß bereiten. Das kann der Patch gar nicht alles beheben. Es ist in Ordnung, das auszulassen, um ein Zeichen zu setzen und klarzustellen: Das wollen wir nicht und das wollen wir nie wieder in WoW sehen.

Aber jeder, der World of Warcraft in den letzten Jahrzehnten als wichtiges Spiel angesehen und für längere Zeit genossen hat, sollte zumindest vollkommen offen an die nächste Erweiterung herangehen und versuchen, sich auf das einzulassen, was auch immer da kommt.

Und wenn die neue Erweiterung dann wirklich nicht gefällt und hinter allen Erwartungen bleibt – dann hat WoW es wohl wirklich verdient, langsam aber sicher in Vergessenheit zu geraten.

Ich hoffe, dass die Entwickler uns vom Gegenteil überzeugen können. Ich bin zumindest vorsichtig optimistisch. Und ja, das bin ich, ohne bisher auch nur einen einzigen handfesten Beweis zu Patch 10.0 gesehen zu haben.

Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch das Housing und ich bin zufrieden …