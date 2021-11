Nur eine Sache kann WoW für mich richtig „retten“: Housing

WoW-Dämon Cortyn sehnt sich nach einem Feature in World of Warcraft. Housing. Nach 17 Jahren ist es eine Schande, dass das noch fehlt.

Auch wenn ich aktuell doch recht viel Spaß mit Patch 9.1.5 habe, merke ich zunehmend, dass bei meinen Gildenkollegen und mir langsam die Luft raus ist. Wir haben noch immer unsere zwei Gildenabende die Woche, in denen wir Dungeons erledigen, Transmogs farmen oder Achievements sammeln. Doch immer häufiger hören wir damit schon nach ein oder zwei Stunden auf.

Der aktuelle Content ist für uns einfach ausgelutscht. Er ist nicht grundsätzlich langweilig, aber wir haben erreicht, was wir erreichen wollten und nur um das letzte Item noch auf 252 zu bekommen, lohnt sich der Besuch von 10 Dungeons die Woche einfach nicht mehr. So wichtig ist uns das perfekte Equip dann doch nicht.

Da kommen immer wieder Gespräche auf, was für kleine „Zwischendurch“-Spiele man denn gemeinsam zocken könnte. Und das wiederum führte dann zu der Überlegung, was World of Warcraft denn bringen müsste, damit wir wieder Hunderte Stunden am Stück in Azeroth verbringen wollten.

Wir haben über Features gesprochen, die fehlen. Über etwas Essenzielles, das eigentlich alle anderen großen MMORPGs heutzutage haben und in World of Warcraft fehlt.

Es kam immer wieder zu einem Punkt zurück: dem Housing.

Ganz ehrlich gesagt: Ich empfinde das als eine Schande, dass es das noch nicht gibt.

Dass ich nach bald zwei Jahrzehnten in World of Warcraft noch immer keine Möglichkeit habe, einen Ort zu erschaffen, von dem ich sagen kann „Hier lebt meine Elfe“ oder „Das ist der Unterschlupf meiner Hexe“, ist einfach peinlich.

Dass ich nach 8 Erweiterungen mit zahlreichen Kontinenten, neuen Klassen und Grafik-Überarbeitungen auf einem Rollenspiel-Realm noch immer sagen muss: „Ja, also mein Charakter wohnt … in diesem fiktiven Haus. Ja, da sind NPCs drin, aber tun wir so, als wäre es ein anderes Haus oder setzen uns nur auf das Dach und spielen das in Gedanken aus.“ Das ist einfach peinlich für World of Warcraft.

Die Assets für coole Häuser gibt es schon – man muss sie den Spielern nur zugänglich machen.

Housing kann die Welt gar nicht leerer machen

Ein Argument gegen Housing war immer die Sorge, dass die Spieler dann alleine in ihren Häusern versauern und soziale Interaktion quasi gar nicht mehr stattfindet. Das ist ein Trugschluss, den so ziemlich jedes andere große MMORPG widerlegt.

Housing macht die Spieler in den Community nicht noch mehr zu Einzelgängern.

Dass das der Fall ist, lässt sich mit einem ganz kurzen Rückblick auf WildStar sagen. Ich weiß noch, wie viel Spaß es gemacht hat, gemeinsam in WildStar eine Taverne einzurichten oder stundenlang „durch die Nachbarschaft zu hüpfen“ und zu bewundern, was andere Spieler so gebaut haben. Wie ein Granok aus der Gilde einfach in einem riesigen Bierfass wohnte, eine Aurin einen kleinen, eigenen Wald erschuf oder ein Mensch sein zwielichtiges Rotlichtviertel erschaffen hatte, das sich für Schurken-RP anbot.

Ganz ähnlich ist es bei Final Fantasy XIV. Wenn ich da Videos von irgendwelchen Nachtclubs oder Edel-Villen sehe, in denen sich Leute zum feiern, quatschen oder einfach nur rumhüpfen treffen – beim Nether, ich bin so neidisch.

Housing sorgt nicht dafür, dass die Leute alleine in ihrem Haus sitzen. Wenn man es gut umsetzt, dann sind die Häuser kleine Hotspots, bieten Platz für kreatives Spielen, einen gemeinsamen Ort um einfach ein bisschen zu chatten oder die Grundlage für Rollenspiel.

Vor allem ist das Argument, dass „die Spielwelt dann so viel leerer ist“ sowieso hinfällig. Die Spielwelt in World of Warcraft ist faktisch leer, wenn man von Hauptstädten und der neusten Erweiterung absieht.

Die “Chromie-Zeit” hat das Leveln angenehmer und besser gemacht – aber die Spielwelt in 7 neue Versionen aufgeteilt.

Das liegt nicht (nur) an den abnehmenden Spielerzahlen, sondern vor allem daran, dass in World of Warcraft pro Realm während der Level-Phase 14 unterschiedliche Shards existieren. Wenn ihr beim Leveln nämlich die „Chromie-Zeit“ aktiviert, kommt ihr in einen eigenen Shard, in dem nur eure aktuelle Erweiterung aktiv ist. Das ganz existiert 7-mal. Diese Zahl wird verdoppelt, wenn ihr auch noch den Kriegsmodus aktiviert.

Die riesige Welt von World of Warcraft ist also ohnehin schon in 14 Shards fragmentiert – plus einige weitere, die je nach Questfortschritt noch zusätzliche „Phasen“ eines Gebiets erzeugen.

Beim normalen Questen einen anderen Spieler zu treffen, das geschieht außerhalb der Schattenlande schon jetzt quasi nicht mehr. Zumindest auf meinem Realm nicht.

Housing würde die Spieler demnach nicht noch weiter voneinander trennen, sondern neue Anlaufpunkte schaffen. Die schönsten Häuser in der Gilden wäre die neuen Hotspots oder würden Gilden einen gemeinschaftlichen Raum geben, der das Gefühl der Zusammengehörigkeit weiter stärkt.

Wenn WildStar eines konnte, dann das Housing.

WoW kann Housing – Aber leider nicht offiziell

Was mich aber noch viel mehr wurmt, ist: Ich weiß, dass das mit World of Warcraft grundsätzlich geht. Ich habe einige Bekannte, die spielen WoW auf halb-legalen Servern, wo sie sich eigene Gebiete basteln können und dabei einfach auf sämtliche Assets des Spiels zurückgreifen können. Wenn ich so etwas sehe, bin ich immer schwer beeindruckt – und muss gleichzeitig mit den Zähnen knirschen, dass WoW so etwas einfach nicht hat. Zumindest nicht offiziell.

Dabei wäre es in der Theorie so einfach umzusetzen. World of Warcraft müsste „nur“ 1:1 das Housing kopieren. Lasst die Spieler eigene Instanzen anlegen, die kleine Straßenabschnitte aus Sturmwind, Orgrimmar, einem Stückchen Wald oder meinetwegen auch einem Dämonenpalast nachempfunden sind.

Legt einen neuen Reiter im „Sammlungen“-Fenster an und bringt dort die Abertausenden Assets unter, die es in World of Warcraft gibt.

Die zahlreichen Lampen, Betten, Schränke, Pflanzen, Statuen und all die anderen Objekte, die es überall in World of Warcraft gibt. Verteilt sie als zusätzliche Beute in sämtlichen Dungeons und Raids, baut sie in die Handwerksberufe ein, in die Archäologie oder als besondere Gegenstände in der Welt, die man erst finden muss. Knüpft sie an bestimmte Erfolge und – wenn es denn unbedingt sein muss – packt davon ein paar als Premium-Item in den Ingame-Shop.

Ich kenne meine Mitspieler und mich. Ein riesiges Angebot an Housing-Objekten überall in der Spielwelt verteilt, würde unser Feuer für WoW wieder völlig neu entfachen. Ich hab eine Transmog-Fetischistin in der Gilde, die quasi alle 20 Minuten ein neues Outfit trägt. Wenn man die auf so ein System loslässt, muss der Tag mehr als 24 Stunden haben.

Housing kann ganz für sich alleine stehen

In der Vergangenheit wurde immer wieder betont, dass man über Housing zwar nachdenke, aber einen Weg finden müsse, dass es mit dem restlichen Gameplay verbunden ist. Housing muss also irgendwelche Vorteile oder Gameplay-Aspekte bieten, die mit dem Rest des Spiels in Kontakt stehen.

Meine Meinung dazu: Nein. Einfach Nein.

Housing kann ganz für sich alleine existieren, quasi in einem luftleeren Raum. Es kann Content sein, der keinen bis wenig Bezug zum Rest des Spiels hat. Es benötigt keine zusätzlichen Gameplay-Anreize.

Housing ist in den meisten anderen Spielen vor allen ein kreativer Zeitvertreib, bei dem man sich mehr Gedanken über den eigenen Charakter und seinen Lebensstil macht – und so noch mehr Bindung zum Spiel findet. Dazu kommt der soziale Aspekt, wenn man stolz Freunden das Ingame-Haus zeigen kann und sich über kreative Einsatzmöglichkeiten von Gegenständen freut.

Natürlich ist mir klar, dass die Engine von World of Warcraft vermutlich eine Menge Arbeit bräuchte und der Aufwand für die Entwickler groß ist. Doch es ist ein so wichtiges Feature, dass ich nicht verstehe, dass diese Zeit nie eingeräumt wurde.

Seit fast 17 Jahren verbringen wir Zeit in World of Warcraft. Manche machen kurze Ausflüge in die Welt, für andere ist es ein tägliches Ritual, Teil des Alltags geworden. Dass wir in dieser „zweiten Heimat“ noch immer kein eigenes Zuhause haben, sollte sich rasch ändern.

Individualisierung und Selbstdarstellung hat in MMORPGs einen ganz besonderen Wert, der sich nicht in Charakter-Werten oder Gameplay-Elementen bemessen lässt. Neue Charakter-Anpassungen habt ihr auch gebracht, weil das den Spielern die Möglichkeit gab, sich besser ausdrücken und in der Welt darstellen zu können.

Jetzt macht das mit Housing. Und wenn ihr dafür alte WildStar-Entwickler anheuern müsst. Tut es einfach.

Bitte.