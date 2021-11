Nach 17 Jahren gibt es einen neuen Salto-Weltrekord in World of Warcraft. Und die Elfe musste sich danach nichtmal übergeben …

In World of Warcraft gibt es zahlreiche Achievements und Erfolge. Doch nicht alle davon geben wirklich eine Errungenschaft im Spiel. Es gibt jede Menge besondere Leistungen, die sich einfach so in den Verstand der Spieler gebrannt haben. Das kann das Leveln auf Stufe 60 sein, ohne eine Spezialisierung zu wählen oder – wie in diesem Fall – besonders viele Saltos als Nachtelfe.

Was ist passiert? Die Reddit-Nutzerin SingActDirect hat ein kleines Video von ihrem Twitch-Kanal im Subreddit von World of Warcraft verlinkt. Darin sieht man die Nachtelfe Kittypurry, die ein wenig auf der Stelle hüpft – wohl auf den Respawn von Defias wartend. Es beginnt mit ein paar normalen Sprüngen, dann einem Salto. Dann noch ein Salto. Und noch einer. Und noch einer … satte 17-mal in Folge überschlägt sich die Druidin und stellt damit einen neuen Weltrekord auf.

Warum ist das so besonders? Nachtelfen (und Blutelfen) haben im Gegensatz zu quasi allen anderen Völkern zwei Sprung-Animationen. Eine gewöhnliche und dann noch eine Rolle. Nachtelfen machen einen Salto dabei. Die Chance, dass diese zweite Animation kommt, liegt bei 50 %. Wenn man das satte 17-mal in Folge schafft, beträgt die Chance dafür verschwindend geringe 0,0007 %!

Community reagiert amüsiert: In der Community von World of Warcraft kommt dieser Erfolg gut an, haben doch die meisten Spieler Erinnerungen daran, wie sie mit ihren Nachtelfen das eine oder andere Mal versuchten, so einen Rekord aufzustellen – und meistens nach 4 oder 5 Sprüngen aufgeben.

„Ich dachte, ich wäre in Cata cool gewesen, als ich 5 Saltos in Folge schaffte …“

„Der beste Content von World of Warcraft, der in den letzten Jahren veröffentlicht wurde.“

„Du hast die Menschlichkeit hinter dir gelassen.“

Allerdings muss man dazu sagen, dass der Rekord nur von einem selbst beobachtet werden kann. Es benötigt also einen Video-Beweis, um ihn festzuhalten. Denn für andere Spieler ist die Anzeige der Animation randomisiert. Während der tatsächliche Nachtelfenspieler einen Salto sieht, könnten andere Spieler um ihn herum die gewöhnliche Sprung-Animation sehen.

Das bedeutet auf der andere Seite aber auch, dass ihr vielleicht schon selbst einen solchen Rekord aufgestellt habt – nur aus der Sicht eines anderen Spielers – ohne es zu bemerken.

Aber es ist schön zu sehen, dass diese 17 Jahre alte WoW-Tradition der Nachtelfen-Saltos auch in der Saison der Meisterschaft noch immer Bestand hat.