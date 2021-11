WoW: Hier ist das scharfe Inkubus-Modell – und Sylvanas gibt’s auch

Zwei neue Modelle wurden aus den Spieldaten von World of Warcraft Patch 9.2 ausgelesen. Einer davon ist der Inkubus.

Auch wenn Patch 9.2 Ende der Ewigkeit noch nicht auf dem PTR spielbar ist, sind die Spieldaten bereits vorhanden und die Dataminer haben damit begonnen, dem Patch seine Geheimnisse zu entlocken. Dabei wurden bereits einige Highlights in den Daten entdeckt. So bekommt Sylvanas Windläufer ein neues Modell – und Hexenmeister können sich einen sexy Inkubus an die Seite rufen.

Inkubus – die Alternative zum Sukkubus: Obwohl Blizzard wegen einiger Änderungen in World of Warcraft in der Kritik steht, gab es einen Punkt, auf den sich besonders Hexenmeister gefreut haben. Alternativ zur bekannten Sukkubus können Hexenmeister künftig einen Inkubus beschwören – eine männliche Variante dieses Dämons.

Wie es sich schon für die weiblichen Gegenstücke gehörte, ist der Inkubus ziemlich spärlich bekleidet, hat einen muskulösen Körper, den er bereitwillig zur Schau stellt und dazu noch deutlich massivere Flügel. Als Bonus hat der gute Dämonenherr auch noch eine Waffe, mit der man sicher nicht nur Feinden den einen oder anderen Klaps verpassen kann.

Der Inkubus in all seiner Pracht. Klicken zum Vergrößern. Bildquelle: wowhead

Der Inkubus wird vermutlich über eine Glyphe aktiviert werden. Ob Blizzard in Patch 9.2 auch ein paar Story-Hinweise einbaut und Inkubi etwas großflächiger in der Spielwelt verteilt, bleibt abzuwarten.

Von der Qualität und Auflösung des Modells her, scheint der Inkubus – zumindest auf den ersten Blick – der bisher aufwändigste Dämon zu sein.

Sylvanas – Gebrochen und in Lumpen: Auch für Sylvanas Windläufer gibt es in Patch 9.2 ein neues Modell. Wenig verwunderlich, immerhin wurde sie in Patch 9.1.5 bereits besiegt und ist anschließend den Anführern von Horde und Allianz in die Finger gefallen.

Entsprechend wurde sie ihrer Rüstung beraubt und ist nur noch in leichter Kleidung unterwegs, die deutlich an den Status einer Gefangenen erinnern. Auch wenn die Mimik recht aggressiv wirkt, ist die ganze Optik auch aufgrund der blauen Augen etwas sanfter und deutlich weniger bedrohlich.

Sylvanas’ neues Modell in Patch 9.2. Gebrochen und in Lumpen. Bildquelle: wowhead

Wie genau die Story von Sylvanas in Patch 9.2 weitergeht, wissen wir noch nicht. Sie steht aber an der Seite der Helden und wird vermutlich Thrall und Jaina – ob freiwillig oder unter Zwang – dabei helfen, die Pläne des Kerkermeisters zu vereiteln.

In den kommenden Tagen und Wochen werden wir immer mehr von Patch 9.2 Ende der Ewigkeit erfahren. Wir werden euch natürlich über die wichtigsten Neuerungen hier auf MeinMMO auf dem Laufenden halten.

Was haltet ihr von den neuen Modellen – und ganz besonders dem Inkubus? Eine coole Erweiterung für HexenmeisterInnen? Oder komplett unnötig?

Vielleicht helfen diese Modelle ja dabei, dass sich mehr als nur jeder Vierte auf Patch 9.2 freut.