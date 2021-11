WoW: Auweia, nur jeder vierte von euch freut sich auf Patch 9.2

Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, was sie wohl erst in einigen Wochen sein werden, ergibt sich ein klares Bild.

Mit 34 % (737 Stimmen) ist etwas mehr als jeder und jede Dritte sich noch nicht sicher, was von dem Patch zu halten ist. Das Video hat ihrer Meinung nach schlicht zu wenig gezeigt. Auch wenn einige Inhalte durchaus vielversprechend aussehen, kommt es noch auf die konkrete Umsetzung und das Gesamtbild an. Fragen wollen beantwortet werden, wie:

Die mit Abstand größte Gruppe bei dieser Umfrage ist mit 42 % der Anteil, dem der Patch schon jetzt nicht gefällt. Satte 930 Stimmen sind nicht zufrieden mit dem, was Blizzard bisher von Patch 9.2 gezeigt hat. Das spiegelt sich auch in den Kommentaren unter der Umfrage wider.

Was war das für eine Umfrage? Wir hatten euch gefragt, was ihr von den bisher gezeigten Inhalten von Patch 9.2 „Ende der Ewigkeit“ haltet. Diesen hatte Blizzard in einem kleinen Vorschauvideo angekündigt. Zur Auswahl standen 3 Antworten.

In der Theorie eine spannende Geschichte, die WoW-Fans begeistern sollte. Doch die Realität sieht zumindest in unserer Leserschaft anders aus. Nur knapp jeder Vierte freut sich richtig auf den Patch.

Das nächste große und zugleich finale Kapitel von World of Warcraft: Shadowlands wurde vor einigen Tagen angekündigt. Patch 9.2 “Ende der Ewigkeit” Es geht in die mysteriöse Welt von Zereth Mortis, dem Baukasten der Schattenlande, um den Kerkermeister bei Umsetzung seiner Pläne endgültig aufzuhalten.

Insert

You are going to send email to