Blizzard hat die Dropchancen des Geburtstags-Bosses in World of Warcraft „leicht“ verbessert. Ihr bekommt Reittier und Spielzeug nun garantiert.

In World of Warcraft läuft gerade das Jubiläums-Event zur Feier des 17. Geburtstag des Spiels. Dabei gibt es eine Reihe von altbekannten Inhalten, aber auch ein paar frische Neuerungen, wie einen besonderen Boss mit zwei exklusiven Belohnungen. Die sind allerdings etwas zu exklusiv gewesen – also hat Blizzard nun nachgepatcht. Fortan ist das Erhalten der Belohnungen garantiert.

Was war das Problem? Der neue Boss, Verdammniswandler, rückt seine spezielle Beute nur in seltenen Fällen raus. Besonders das Reittier „Verdammnisfalke der Illidari“ und das Spielzeug „Verdammniswachentrophäensockel“ sind bei Sammlern extrem begehrt. Immerhin gibt es diese Items nur während dieser 3 Wochen im Jahr. Dass so besondere Gegenstände nur kurzzeitig verfügbar sind, sorgt für Stress und daraus resultierenden Unzufreidenheit, wenn das Item einfach nicht droppen will.

Was hat Blizzard geändert? Kurzerhand die Drop-Chance für Reittier und Spielzeug auf 100 % angehoben. Wer ab heute den Boss tötet (und dabei mindestens Stufe 30 ist), bekommt garantiert Spielzeug und Reittier. Ein langes Farmen entfällt also.

Rückwirkend ist das übrigens nicht gültig. Ihr müsst den Boss also mindestens ein weiteres Mal bezwingen, wenn ihr die Belohnungen abstauben wollt.

Warum hat Blizzard das geändert? Das ist nicht vollkommen klar. Vermutlich dürften aber die Sorgen der Spieler dazu geführt haben. Viele Spieler hatten Angst, dass Reittier nicht rechtzeitig zu bekommen, da das Event nur 3 Wochen andauert. Aus diesem Grund haben viele Spieler den Boss an den vergangenen Tagen mit dutzenden Charakteren am Stück den Boss immer wieder besiegt. Das war eintönig und führte zu Frust.

Jetzt reicht ein einmaliger Besucher beim Boss in Tanaris, um die wichtigsten Belohnungen – Spielzeug und Reittier – garantiert abgreifen zu können.

Habt ihr euch die Beute schon geholt?