Es ist schon fast albern, wie viel besser WoW mit Patch 9.1.5 ist

WoW-Dämon Cortyn hat Patch 9.1.5 eine Chance gegeben – und der macht erstaunlich viel Spaß. Aber ein fader Beigeschmack bleibt.

Patch 9.1.5 von World of Warcraft ist jetzt seit gut 10 Tagen live. Eigentlich dachte ich im Vorfeld, dass der Patch mich nicht groß interessieren wird. Immerhin kenne ich den Content schon zu Genüge, habe Korthia oft genug abgefarmt und auch Torghast hängt mir eigentlich zum Hals raus.

Dennoch habe ich mit Patch 9.1.5 wieder in WoW eingeloggt – und das deutlich öfter, als in den Tagen und Wochen zuvor. In den letzten 10 Tagen hatte ich richtig Spaß daran, neue Charaktere zu leveln, Ruhm mit ihnen zu sammeln und einfach eine neue Klasse zu erleben.

Wie viele Ruhmstufen man quasi „im Vorbeigehen“ bekommt, das wirkt im Vergleich zur Zeit vor Patch 9.1.5 schon fast albern. Der Besuch in Torghast gab mir 4 Ruhmstufen (und knapp ein halbes Level an XP), jede kleine Bonusmission in den Schattenlanden gibt Ruhm und am Ende bekommt man durch die Berufungsquests auch noch den Rest.

Frisch auf Stufe 60 angekommen, lag mein Ruhm bereits bei Rang 70. Die letzten 10 Punkte gab es dann während der Einführungsquests im Pakt-Sanktum und zwei bis drei Runden PvP.

Alles geht schneller und fühlt sich lohnender an – ein klarer Pluspunkt von Patch 9.1.5.

Innerhalb eines Bruchteils der Zeit war der Charakter bereit, um Mythisch+ anzugehen oder sich eine Gruppe für den aktuellen Raid zu suchen. Das gelang auch, weil ich überschüssige Tapferkeitspunkte auf meinem Hauptcharakter einfach in den Twink stecken kann, um ihm eine mehr als solide Start-Ausrüstung auf Itemlevel 207 bis 210 zu verpassen. Damit stehen die Tore zu fast allen Arten von Content bereits offen.

Ich will ganz ehrlich sein. Für mich war es kein Problem, dass man Pakte nicht so einfach wechseln konnte. Ich mochte die Permanenz der Entscheidung und den Umstand, dass man auch in manchen Situationen einfach das Beste daraus machen musste, selbst wenn das bedeutete, in einem Dungeon mal nicht den richtigen Buff zu haben.

Mich stört es aber auch nicht, dass es jetzt anders ist. Vor allem aus Sicht meiner Transmog-Sammlung ist das Feature ein Segen. Alles zu sammeln und alles benutzen zu können, ist ziemlich cool. Wenn mein Addon „ALL THE THINGS“ mir beim Paktwechsel anzeigt, dass jedes Mal über 40 Vorlagen freigeschaltet wurden, dann macht mich das zufrieden.

Alles geht so schnell – Was hat man zuvor gemacht?

Aber auch klar ist: Der fade Beigeschmack, dass das alles jetzt so schnell und problemlos geht, der bleibt. Wenn man sich zurückerinnert, wie viel Zeit ein Charakter in Anspruch nahm, um Ruhmstufe 40, 50 oder gar 80 noch vor einigen Wochen zu erlangen, dann fühlt man sich mies. Es kommt einem wie vergeudete Lebenszeit vor – zumindest dann, wenn der ganze Grind kurz vor dem Patch erledigt wurde.

Ich glaube nicht, dass Patch 9.1.5 der große Heilsbringer war, der Shadowlands aus dem Dreck ziehen wird und dafür sorgt, dass es plötzlich eine der besten Erweiterungen aller Zeiten ist. Aber das Gefühl, dass Patch 9.1.5 zumindest ein klares „Stop“ für den Abwärtstrend der letzten Monate war, das habe ich schon.

Es macht plötzlich wieder Spaß, Twinks zu leveln und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Dass die Ruhmstufen nur so über den Bildschirm purzeln, ist klasse. Dass Bonusgebiete rasch gehen und nicht mehr ein endloser Grind sind, fühlt sich gut an. Dass Torghast schon während der Level-Phase tatsächlich etwas bringt, das man dann auf Stufe 60 sofort in sinnvolle Items investieren kann, ist super.

Ich war zu Beginn ziemlich skeptisch, ob Patch 9.1.5 wirklich Motivation bringen könnte, noch einmal einzuloggen und Inhalte zu spielen, die ich doch eigentlich zu Genüge kenne. Zumindest bei mir ist das Blizzard allerdings gelungen – und die Info, dass Patch 9.2 auf dem PTR nicht ganz so weit weg ist, wie befürchtet, macht mich milde zuversichtlich.

Patch 9.1.5 hat Shadowlands nicht gerettet. Aber es ist eine riesige Verbesserung zu dem Zustand, der noch vor einigen Wochen vorherrschte. Jetzt muss Blizzard diese Lehren nur endlich in die Zukunft tragen und nicht mit Patch 10.0 ein weiteres Mal alles vergessen, was in den letzten Monaten so schmerzlich begriffen wurde.

Wie ist eure Meinung zu Patch 9.1.5? Eine klare Verbesserung des aktuellen Spiels? Oder ist damit nur alles noch viel schlimmer geworden?