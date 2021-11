Horde und Allianz – Endlich vereint? Ein Interview vom WoW-Chef legt “Cross Faction”-Play zumindest nahe und weckt Hoffnungen.

Es ist ein Thema, das es schon ewig gibt und in World of Warcraft immer wieder diskutiert wird. Die Fraktionsbarriere stört viele Spieler, die gerne mit ihren Freunden „auf der anderen Seite“ spielen würden. Doch bisher ist das nicht möglich. Zumindest für das Raiden scheint eine Lösung aber ganz langsam in Sicht zu kommen. Denn der Game Director Ion Hazzikostas macht Hoffnung.

Woher stammt die Info? Aus einem Interview zwischen dem Magazin VentureBeat und dem Game Director von World of Warcraft, Ion Hazzikostas. Der hatte in einem langen Gespräch viele Details zum aktuellen Stand der Entwicklung verraten und ist dabei auch auf einige kritische Fragen eingegangen. Eines der Themen war die Möglichkeit, dass Horde und Allianz gemeinsam raiden können.

Was wurde gesagt? Hazzikostas wurde gefragt, ob „etwas wie Cross-Faction-Raiding nun stärker auf dem Radar der Entwickler sei“ und gab darauf folgende Antwort:

Ich würde sagen, es ist mehr auf unserem Radar, ja. Das ist eine der Sachen, bei denen wir viel lösen müssen, wie man es angehen könnte und ermöglichen könnte, aber am Ende ist die Frage: Wenn Jaina und Thrall Seite an Seite in einem Raid kämpfen können, warum können Allianz und Horde das nicht auch in diesem Raid? Vor allem, wenn wir wissen, dass es viele der sozialen Probleme lösen würde, mit denen die Spieler zu kämpfen haben. […]

Demnach scheint man beim Entwickler-Team von World of Warcraft zumindest ernsthaft über so eine Implementierung nachzudenken. Klar ist aber auch, dass damit viele Umstellungen einhergehen. So müsste man etwa besondere Regeln finden, damit eine gemeinsame Gruppe im PvP in der offenen Welt etwa nicht exploiten kann.

Wann könnte das kommen? Da eine Implementierung noch nicht bestätigt ist, sollte man nicht in zu naher Zukunft damit rechnen. So große Features werden im Regelfall mit dem Start einer neuen Erweiterung oder dem dazugehörigen „Pre-Patch“ gebracht.

Sollten die Entwickler das Feature also tatsächlich bringen wollen, dann wäre der erste (realistische) Termin dafür wohl Patch 10.0, also der Start der Erweiterung nach Shadowlands. Und die dürfte wohl sicher noch zwei Jahre entfernt sein.

Was haltet ihr davon? Wollt ihr, dass Horde und Allianz gemeinsam in Raids unterwegs sind? Oder würde das den Kern von WoW ruinieren?