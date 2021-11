World of Warcraft ändert seine Ausrichtung – Was bedeutet das?

Die Entwicklung von World of Warcraft wandelt sich. Der WoW-Chef verspricht einmal mehr: Jetzt gibt es richtige, große Veränderungen.

Wie man es auch dreht und wendet, World of Warcraft ist gerade alles andere als auf dem Gipfel seiner Beliebtheit. Shadowlands hat sich nach einem recht soliden Start innerhalb von wenigen Monaten zu einer der unbeliebtesten Erweiterungen überhaupt entwickelt und läuft Gefahr, selbst noch hinter „Battle for Azeroth“ zu landen.

Zwar brachte der Patch 9.1.5 zahlreiche Verbesserungen, doch die waren von den Spielern schon seit über einem Jahr gewünscht und kommen – auch wegen der langen Wartezeit – nicht so gut an, wie sie hätten sein können.

Die meisten finden das Spiel nach dem Patch nun deutlich besser, fragen sich allerdings, warum Blizzard wieder und wieder die gleichen Fehler macht, anstatt schon während der Beta auf das Feedback zu hören.

Der Game Director Ion Hazzikostas ist genau auf dieses Thema in einem Interview mit dem Magazin VentureBeat eingegangen. Dabei gesteht er sich Fehler ein und erklärte auch, warum es so schwer ist, sich von alten Konventionen zu lösen. Denn was damals die perfekte Antwort war, könnte heute absoluter Murks sein.

Die Wahrheit ist, dass sich die Art, wie Leute das Spiel spielen, gewandelt hat. Was vor 15 Jahren die richtige Antwort für die WoW-Spielerschaft und das Spiel als Ganzes war, ist es heute vielleicht nicht mehr. Es gibt eine gewisse Dickköpfigkeit und wir hängen an diesen früheren Lehren, von einigen kann man sich nur schwer lösen, wenn deine Ausbildung als Designer und Entwickler des Teams dazu geführt hat, dass diese Antworten in dir verankert sind.

Damit bezieht sich Ion Hazzikostas gleich auf mehrere Themen. Eines der prominentesten war wohl die „Conduit Energy“. Das ist eine notwendige Ressource gewesen, die Spieler benötigten, um ihre aktuellen Medien zu wechseln. Schon während der Beta von Shadowlands gab es viel Feedback, dass das nur zu Frust führt und kein interessantes Spielelement sei.

Die Community sagte: „Hey, wir denken, dass die Conduit Energy dieses frustrierende System sein wird und nicht die Effekte haben wir, auf die ihr hofft.“ Unsere Absicht dabei war ähnlich, wie die Umskill-Kosten in WoW Classic, dass es ein kleines Hindernis darstellt, bei dem du die Entscheidung stärker überdenkst, aber dich dennoch niemals dauerhaft von etwas ausschließt. In der Praxis wurde es dann doch etwas, an dem sich Spieler zu stark gestört haben. Wir haben das von ihnen gehört und wir hätten unsere Meinung früher ändern sollen.

Auch auf Korthia wurde vieles einfacher – vor allem für Twinks.

World of Warcraft wird nicht nur für Raider, PvP-Spieler und Streamer gemacht

Ein weiterer Punkt, den Hazzikostas aufführt, ist die Problematik beim Design von World of Warcraft. Immerhin wird das MMORPG nicht nur für ein oder zwei Spielergruppen entwickelt, sondern für zahlreiche verschiedene – es soll ein MMORPG für alle sein. Das führt aber oft zu Problemen, denn unterschiedliche Gruppen haben unterschiedliche Wahrnehmungen. Das kam auch vor allem bei der Entscheidung zum Tragen, dass man Pakte nicht frei wechseln können sollte.

Was wir von Leuten gehört haben, die High-End-Raider waren oder sehr hohe Schlüsselsteine [Mythisch+] absolvierten war, dass die Wahl eines einzelnen Paktes und das Fehlen der Möglichkeit, frei zu wechseln, frustrierend war. Das haben wir verstanden. Das war nicht überraschend für uns. Wir wussten, wenn das eure Herangehensweise an das Spiel ist, wenn ihr ein Min-Max-Spieler seid, dann wollt ihr immer optimal sein. Aber wie wir sagten, das Ziel des Design-Teams war, eine Kern-RPG-Wahl zu haben, die sich nach einer wichtigen Entscheidung anfühlt, den einen Pfad oder den anderen einzuschlagen und dann eine andere Story und andere Erfahrung zu erleben. Im Laufe der Zeit hörten wir dann von denen, die am Anfang diese Wahl mochten, dass diese Diversität der Erfahrung nach Monaten des Spiels – nachdem sie alle Stories auf Twinks gesehen hatten – diese Spieler auch wollten, dass man leichter wechseln kann. Und damit sind wir nun hier angekommen.

Seit Patch 9.1.5 ist es möglich, dass Spieler ihren Pakt in World of Warcraft ohne Probleme wechseln können. So kann man zwischen Venthyr, Nekrolord, Nachtfae und Kyrianern einfach wechseln, wenn einem gerade der Sinn danach steht oder es bestimmte Vorteile in einem Dungeon geben würde.

Dazu erklärte Hazzkiostas auch, dass es nicht immer richtig sei, auf die „besonders sichtbaren“ Spieler zu hören. Die seien eben nicht immer der Mainstream der Spieler.

[In einigen Bereichen] geht es darum, den Mainstream der WoW-Spielerschaft zu beobachten, eine breite Masse an Spielern und wie sie sich entwickeln. Zu beobachten, wie sie das Spiel spielen. Was wir von Leuten hören, die nicht nur Content-Creator oder High-End-Raider oder PvP-Spieler sind, die einen ganz speziellen Spielstil haben. Aber eine der Herausforderungen beim Design von WoW ist es, dass es Dutzende verschiedene Spielstile gibt. Viele sind nicht so laut oder prominent vertreten.

Etwas, das man auch als Spieler gerne vergisst. Es fällt leicht, in der eigenen Bubble, die nur aus Spielern mit den gleichen Interessen besteht, zu vergessen, dass es auch andere Gruppen gibt. Dass es Rollenspieler gibt, die niemals einen Schritt in „Mythisch+“ tun oder Pet-Battle-Liebhaber, die mit PvE und PvP gar nichts anfangen können. Dass es Feierabend-Spieler gibt, die jeden Tag nur eine Handvoll Weltquests machen und damit glücklich sind.

Die Spieler waren angeödet und frustriert von WoW – Ein Wandel soll nun helfen.

World of Warcraft wird sich wandeln – Versprechen oder Drohung?

Dabei betont Hazzikostas in dem Interview jedoch, dass Patch 9.1.5 keine Eintagsfliege sei. Es sei der Beginn eines Wandels der Philosophie, den man in die Zukunft tragen will. Man habe sich viel Feedback angehört und wolle in Zukunft viele Dinge ändern und die auch schon ins grundsätzliche Design einfließen lassen.

[…] Patch 9.1.5 ist keine einmalige Sache. Es spiegelt wider, dass wir viele der Philosophien ändern, die unsere Motivation darstellen, WoW zu designen. Viele dieser Dinge, wie etwa die zuvor erwähnte ‘Conduit Energy’, sind Auswüchse von Lehren, die wir von unseren Vorgängern aufgenommen haben, bei den Gründern und Anführern des Teams, in Bezug auf bedeutsame Entscheidungen, die Wichtigkeit, die Bedeutsamkeit der Investitionszeit der Spieler in einen Charakter zu bewahren – das hat uns dazu geführt, dass wir nicht so Twink-freundlich in Bezug auf Gameplay waren […]

Laut Hazzikostas will Blizzard in Zukunft viel stärker sicherstellen, dass das Spielen von Twinks mehr Spaß macht. Ein paar Beispiele nennt er dazu ebenfalls:

Patch 9.1.5 stellt den Beginn eines Wandels dar, hin zu mehr Zugänglichkeit für Zweitcharaktere, mehr Catch-up-Mechaniken, mehr Sensibilität und Respekt für die Zeit der Spieler. Wir schauen, welche Aktivitäten ein- oder zweimal interessant sind, aber vielleicht weniger interessant sind, wenn man sie öfter macht. Also lass uns dafür sorgen, dass man sie nicht öfter machen muss. Dem entgegen stehen die Mechaniken, die zum Kern-Gameplay-Kreislauf gehören, wie Dungeons oder PvP auf dem Maximal-Level. Dinge, die Spieler machen wollen, ohne dass sie so viele Hürden auf dem Weg dahin bewältigen müssen. Diese Herangehensweise motiviert, wie wir den nächsten Patch für Shadowlands angehen [Patch 9.2], über den wir in nicht so ferner Zukunft sprechen werden.

Das alles klingt so, als würden WoW-Spieler exakt das bekommen, was sie seit Monaten und Jahren fordern.

Nur „PR-Blabla“ oder ein echter Wandel?

Das Problem dürfte hier sein: Die WoW-Spieler kennen solche Bekundungen bereits, denn sie werden alle zwei Jahre mit jeder neuen Erweiterung wiederholt. Immer wieder wird betont, dass das Feedback größeren Einfluss habe und man mehr auf die Wünsche der Spieler hören will – nur um dann doch enttäuscht zu werden.

Allerdings dürfte World of Warcraft: Shadowlands in seiner aktuellen Verfassung so etwas wie ein Weckruf für die Entwickler gewesen sein. Denn egal wie man es auch dreht und wendet: Die Stimmung in der Community war noch nie so negativ, wie vor dem Release von Patch 9.1.5. Und auch, wenn Hazzikostas betont, dass man World of Warcraft immer in großen Zyklen denke und jetzt schon vorstelle, wie das Spiel in 5 oder 10 Jahren aussehen wird – Wenn es dem MMORPG nicht gelingt, Spieler langfristig zu begeistern, dann dürfte es fragwürdig sein, ob in 5 oder gar 10 Jahren überhaupt noch eine Erweiterung erscheinen wird.

Dennoch sollte man bei all dem nicht vergessen, dass World of Warcraft noch immer ein Gigant auf dem MMORPG-Markt ist und zumindest eine treue Kern-Spielerschaft hat, die auch bei Kritik und Unzufriedenheit weiterspielt. World of Warcraft hat einen gewissen Sonderstatus und eine ganze Riege von Spielern, die nicht wirklich „Videospieler“ sind, sondern eben exklusiv Spieler von World of Warcraft. Für viele ist das tägliche Einloggen in WoW ein Ritual geworden, ein Teil des Alltags.

Es wäre doch schön, wenn World of Warcraft in den kommenden Jahren auch wieder mehr Spieler an sich binden kann, die nicht zu dieser Gruppe gehören – einfach, weil es wieder ein richtig gutes Spiel geworden ist.

Hoffen wir, dass das passiert.