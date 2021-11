WoW: Ruhm für Twinks farmen – Diese Woche mit Arathi-Turbo

Das Sammeln von Ruhm geht so schnell wie noch nie in World of Warcraft. Wer seine Twinks nachholen will, sollte diese Woche nutzen.

Der Patch 9.1.5 in World of Warcraft ist endlich live und hat zahlreiche Verbesserungen mit sich gebracht. Spieler können ihren Pakt problemlos wechseln und auch das Sammeln von Ruf auf Twinks geht nun viel leichter. Doch diese Woche gibt es sogar eine noch lukrativere Methode, die ihr nutzen solltet. Wir verraten euch alles zum aktuellen „Ruhm-Turbo“.

Was ist in WoW gerade los? Der neue Patch 9.1.5 ist live und hat viele Restriktionen in World of Warcraft: Shadowlands gelockert. Die Pakte können nun nach Lust und Laune gewechselt werden, während zugleich das Sammeln von Ruhm einfacher geht. Besonders Twinks kommen hier in den Genuss starker Boni, wenn mindestens ein Charakter schon Ruhmstufe 80 erreicht hat.

Wie kann man den Ruhm schnell steigern? Dafür gibt es grundsätzlich zwei Methoden. Wer bereits auf irgendeinem Charakter mit einem beliebigen Pakt die Ruhmstufe 80 erreicht hat, der sollte Oribos aufsuchen. Direkt neben dem Flugmeister steht der NPC Au’Dara der eine Reihe von interessanten Gegenständen verkauft. Für uns relevant ist der „Ehrenabzeichen der Mittler“ (Broker Mark of Distinction) für 500 Goldstücke. Das ist nur käuflich, wenn der Charakter Ruhmstufe 80 erreicht hat.

Das Ehrenabzeichen der Mittler lässt euch mit einem anderen (oder demselben) Charakter mit einem Klick auf Ruhmstufe 40 aufsteigen! Damit ist nicht nur die ganze Pakt-Kampagne verfügbar, auch alle Seelenbande sind freigeschaltet.

Das ist besonders lohnenswert, wenn ihr einen neuen Twink leveln oder einen anderen Pakt ausprobieren möchtet.

PvP bringt diese Woche besonders viel Ruhm

Wer bereits auf Stufe 60 ist und keine Quests mehr abschließen kann, um Ruhm zu erlangen, der sollte sich am „Pseudo-PvP“ versuchen. Diese Woche ist das Brawl nämlich wieder „Brawl: Comp Stomp“. Hier wird das Arathibecken gespielt – allerdings gegen Bots. Das ist so einfach und simpel, dass die eigene Fraktion im Regelfall innerhalb von 3 Minuten alle Kontrollpunkte eingenommen und nach 5 Minuten gewonnen hat. Jeder Sieg hat eine hohe Chance, eine Ruhmstufe zu gewähren, sodass ihr rasend schnell euren Ruhm bis auf ca. 65 steigern könnt.

Beachtet jedoch, dass Ruhm bei einem Sieg nicht garantiert ist – die Chance ist allerdings recht hoch.

Den Brawl-Modus könnt ihr über die Gruppensuche starten, ihr findet es direkt bei den PvP-Anmeldungen. Im Regelfall ist die Wartezeit für diesen Modus extrem kurz, da zahlreiche Spieler gerade so ihren Ruhm steigern.

Ganz davon ab ist der „Brawl: Comp Stomp“ eine gute Möglichkeit, ein bisschen Ehre, Ehrenabzeichen (für Transmog) und Ruf bei der Arathi-Fraktion zu sammeln, um dort auch noch die letzten Cosmetics oder Erfolge mitzunehmen.

Ruhm könnt ihr gerade ganz einfach erfarmen – diese Woche sogar besonders schnell.

Die letzten paar Ruhmstufen müssen, wie üblich, über die wöchentlichen Quests und die Korthia-Kampagne abgeschlossen werden. Achtet einfach darauf, dass ihr eure Berufungs-Quests im Pakt-Sanktum annehmt, die 1.000 Anima sammelt und eventuell noch 20 Seelen für diese Woche rettet. Ob die jeweilige Quest Ruhm gewährt, könnt ihr bereits im Vorfeld sehen, wenn ihr bei den Belohnungen der Quest nachschaut.

Was tun auf Stufe 50? Wer noch nicht auf Stufe 60 ist, kann dennoch bereits viel Ruhm sammeln. Ab Stufe 50 könnt ihr bereits das Ehrenabzeichen der Mittler benutzen. Anschließend solltet ihr einfach Quests abschließen oder Dungeons bestreiten – beides gibt recht solide Ruhmstufen. Bis ihr auf Stufe 60 angekommen seid, dürfte euer Ruhm ebenfalls ungefähr auf 60 angelangt sein – ganz ohne großen Aufwand.

Habt ihr eure Twinks schon auf Ruhmstufe 80 gebracht?