Der Twitch-Streamer Asmongold spricht über das Raiden in World of Warcraft und warum er daran keinen Spaß mehr hat. Es fehlt der Anreiz.

Obwohl Raids in World of Warcraft zu dem besten Content gehört, wird dieser Inhalt oft nur von einem Bruchteil der Spielerschaft erlebt. Immerhin benötigt man für aktives Raiden Zeit und eine zuverlässige Gruppe, außer man wagt sich in den LFR, der aber kaum Anspruch benötigt.

Doch nicht alle haben Gefallen an den Raids – so auch der Twitch-Streamer Asmongold, der nun recht drastische Worte zum Raiden in World of Warcraft findet.

Wer spricht da? Asmongold war viele Jahre lang ein begeisterter WoW-Spieler und der größte Streamer zu dem Spiel überhaupt, hat sich in den letzten Monaten aber immer mehr davon distanziert. Inzwischen spielt er andere MMOs wie Final Fantasy XIV oder New World. Allerdings spricht er dabei immer mal wieder über World of Warcraft, wenn Fragen im Chat aufkommen oder die Entwickler etwas neues veröffentlichen.

Was hat Asmongold gesagt? Inzwischen zeigt sich Asmongold dem Raiden gegenüber recht abgestumpft. Ihm bereitet die Vorstellung, wieder zu raiden, keine Freude. Denn er bricht diesen Content inzwischen auf wenige Worte herunter:

Raiden macht noch Spaß? Ich würde dem nicht zustimmen, Raiden macht überhaupt keinen Spaß. Raiden ist meistens nur das Warten darauf, dass der dümmste Spieler in der Gruppe [den Boss] versteht, während man gleichzeitig darauf achtet, nicht aus Versehen selbst einen Fehler zu machen.

Eine Erfahrung, die vermutlich schon viele Spieler gemacht haben. Immerhin sind Bosse in den härteren Versionen der Raids (heroisch und mythisch) oft so erstellt, dass ein einziger Tod in einer Gruppe aus 10 Spielern bereits dazu führen kann, dass der Kampf nicht mehr erfolgreich beendet werden kann.

Dazu kommt aber noch ein zweiter Twitch-Clip, in dem Asmongold erklärt, dass er im Laufe der Jahre einfach seine Freude am Raiden verloren hat:

Außerdem: Ich würde mich viel mehr auf’s Raiden freuen, wenn es ein Ziel gäbe. Denn was ist das Ziel des Raidens? Das Ziel des Raidens ist es, einfach den Raid zu beenden und dann bekommst du nichts. Es hilft dir nicht wirklich und wenn der [nächste] Patch rauskommt, wird alles ausgetauscht. All die Arbeit, die du reingesteckt hast, wird quasi gelöscht. Eine der großen Sachen für mich war in Burning Crusade oder in Classic-WoW. Ich wollte Raiden und das verrückte war, dass ich Naxxramas besuchen wollte, um Ausrüstung für Burning Crusade zu haben.

Ein paar Leute merken an, dass Asmongold sich dabei ein wenig widerspricht. Denn Raiden als Vorbereitung für den kommenden Patch ist im Grunde das gleiche, wie Raiden für das nächste Addon.

Für viele Spieler sind Raids allerdings ein Selbstzweck – ein Spielinhalt, der einfach Spaß macht, selbst wenn die erhaltenen Items nach einer Weile wieder nutzlos und ersetzt werden. Viele genießen einfach die Herausforderungen der Bosskämpfe oder das gemeinsame Arbeiten an einem Ziel.

Teilt ihr Asmongolds Meinung zum Thema Raiden? Oder habt ihr Spaß am Raiden?